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«Чорум» – «Касымпаша»: кто победит в матче 2 тура чемпионата Турции 2026/2027

21 августа 2026 9:09
Чорум - Касымпаша
22 авг. 2026, суббота 19:00 | Турция. Суперлига, 2 тур
Перейти в онлайн матча
3.50
Ничья
Сделать ставку
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Матч 2 тура Турецкой Высшей лиги между «Чорумом» и «Касымпашей» пройдет 22 августа 2026 года. Обе команды стартовали с ничьих: хозяева удивили, отобрав очки у «Галатасарая» (2:2), а гости разошлись миром с «Трабзонспором» (1:1). Сейчас у обоих по одному очку, и они готовы продолжить свои беспроигрышные серии – «Чорум» не проигрывает в девяти из одиннадцати последних матчей, а «Касымпаша» – в восьми последних. Кто же окажется сильнее в этом противостоянии двух крепких середняков, и сможет ли кто-то из них одержать первую победу в сезоне?

Кто победит в матче

«Чорум» подходит к игре с хорошей оборонительной статистикой. В пяти последних матчах команда пропускает в среднем всего 0,60 гола за игру – один из лучших показателей в лиге. При этом атака хозяев стабильна: они забивают в трeх последних матчах, а в среднем приносят 1,40 гола за последние пять игр. Ничья с «Галатасараем» на выезде (2:2) показала, что «Чорум» умеет играть против топ-соперников и использовать свои моменты. В единственной очной встрече (Кубок Турции, 2019) хозяева уступили 0:1, но тот результат вряд ли имеет значение для нынешнего противостояния. Домашняя поддержка может стать дополнительным козырем, хотя турнирная таблица пока не позволяет выделить явного фаворита.

«Касымпаша» также находится в отличной форме: команда не проигрывает в восьми последних матчах, а еe атака действует ещe эффективнее – в десяти последних встречах гости неизменно забивают. В среднем за последние пять игр «Касымпаша» забивает 1,80 гола, что делает еe опасной у чужих ворот. При этом оборона также надeжна: всего 0,40 пропущенного мяча в среднем за пять последних матчей. В стартовом туре они сыграли вничью с «Трабзонспором» (1:1), а в товарищеских матчах уверенно обыгрывали «Самсунспор» (3:0) и «Генчлербирлиги» (3:0). Однако в гостях у них не всегда всe гладко, и против крепкого «Чорума» будет непросто.

Итоговый вывод: перед нами две команды с сильной обороной и стабильной атакой. Обе не проигрывают длительное время и начали сезон с ничьих против именитых соперников. Учитывая схожесть статистики и отсутствие явного преимущества у одной из сторон, наиболее вероятным исходом видится ничья.

Форма и история личных встреч

В единственной очной встрече, состоявшейся в Кубке Турции в 2019 году, «Касымпаша» обыграла «Чорум» со счeтом 1:0. Этот результат, однако, не отражает текущее соотношение сил. Сейчас обе команды находятся в прекрасной форме и редко проигрывают. «Чорум» не уступает в девяти из одиннадцати последних матчей, «Касымпаша» – в восьми последних. При этом у обеих надeжная оборона и стабильная атака, что создаeт предпосылки для закрытого поединка с небольшим количеством голов.

Личные встречи
Побед - 0 (0%)
Ничьих - 0 (0%)
Побед - 1 (100%)
0
Забитых мячей
1
0
В среднем за матч
1
Крупнейшая победа
1:0
Самый результативный матч
Турция. Суперлига, 2 тур
Чорум
0 : 1
22.08.2026
Касымпаша
Турция. Суперлига, 2 тур
Чорум
0 : 1
22.08.2026
Касымпаша

Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
Чорум
5
Алешандре Пенетра
ЦЗ
11
G. Sazdagi
ЦЗ
6
Хрвое Смольчич
ЦЗ
24
Andrei Borza
ЦЗ
20
Юльбер Рамадани
ЦП
10
Мохамед Диоманде
ЦП
7
Сердар Гюрлер
ЦП
16
Фреди
(К) АП
19
Чучу
ЦФ
1
Marcos Felipe
ЦФ
8
Markus Karlsbakk
ЦФ
Главный тренер
Угур Учар
Касымпаша
1
Andreas Gianniotis
ВР
4
Адем Арус
ЦЗ
2
Клаудио Винк
(К) ЦЗ
5
J. Jessen
ЦЗ
16
Андри-Фаннар Бальдюрссон
ЦП
26
Керем Демирбай
ЦП
50
Гювен Ялчин
ЦП
19
Marcus Rafferty
ЦП
9
Адриан Бенедичак
ЦФ
27
Matei Cristian Ilie
ЦФ
34
Фуссейни Диабате
ЦФ
Главный тренер
Эмре Белезоглу
Чорум
18
Эрхан Эрентюрк
ВР
22
Huseyin Bulut
ЦЗ
4
Сердар Саатджи
ЦЗ
15
Arda Sengul
ЦЗ
17
Эмирджан Гюрлюк
ЛВ
3
Берат Эздемир
ОП
99
Hasan Abdulkareem
ЦП
9
Маме Тиам
ЦП
30
Ahmed Ildiz
ЦП
42
Kenan Fakili
ЦП
Касымпаша
25
Ali Emre Yanar
ВР
45
Ayberk Karapo
ЦЗ
30
Ahmet Taha Dağbaşı
ЦЗ
29
Taylan Utku Aydın
ЦЗ
51
Elson Mendes Da Silva
ЦП
66
Emirhan Boz
ЦП
8
Atakan Ayna
ЦП
23
Sinan Alkas
ЦФ
7
Ali Yavuz Kol
ЦФ
35
Sercan Deniz
ЦФ
4-3-1-3
5
Пенетра
6
Смольчич
24
11
20
Рамадани
10
Диоманде
7
Гюрлер
16
Фреди
8
1
19
Чучу
3-4-3
1
4
Арус
2
Винк
5
26
Демирбай
50
Ялчин
19
16
Бальдюрссон
34
Диабате
27
9
Бенедичак
20
Рамадани
3
Эздемир
3
Эздемир
20
Рамадани
7
Гюрлер
9
Тиам
9
Тиам
7
Гюрлер
16
Фреди
30
30
16
Фреди
10
Диоманде
42
42
10
Диоманде
17
Гюрлюк
17
Гюрлюк
50
Ялчин
45
45
50
Ялчин
9
Бенедичак
30
30
9
Бенедичак
16
Бальдюрссон
51
51
16
Бальдюрссон
2
Винк
66
66
2
Винк
19
7
7
19
Остались в запасе
Чорум
Касымпаша
18
Эрхан Эрентюрк
ВР
22
Huseyin Bulut
ЦЗ
4
Сердар Саатджи
ЦЗ
15
Arda Sengul
ЦЗ
99
Hasan Abdulkareem
ЦП
Главный тренер
Угур Учар
25
Ali Emre Yanar
ВР
29
Taylan Utku Aydın
ЦЗ
8
Atakan Ayna
ЦП
23
Sinan Alkas
ЦФ
35
Sercan Deniz
ЦФ
Главный тренер
Эмре Белезоглу
Остались в запасе
18
Эрхан Эрентюрк
ВР
22
Huseyin Bulut
ЦЗ
4
Сердар Саатджи
ЦЗ
15
Arda Sengul
ЦЗ
99
Hasan Abdulkareem
ЦП
Остались в запасе
25
Ali Emre Yanar
ВР
29
Taylan Utku Aydın
ЦЗ
8
Atakan Ayna
ЦП
23
Sinan Alkas
ЦФ
35
Sercan Deniz
ЦФ
Главный тренер
Угур Учар
Главный тренер
Эмре Белезоглу
Чорум
Точно не сыграют
Александрос Кизиридис
ЛФ
Касымпаша
Точно не сыграют
Камил Ахмет Черекчи
ЦП

Прогноз на победителя

Наш прогноз – ничья. Обе команды имеют крепкую оборону, редко проигрывают и начали сезон с ничьих против сильных соперников. Атакующий потенциал «Касымпаши» выше, но «Чорум» дома способен сдержать любого оппонента. Рекомендуемая ставка – ничья с коэффициентом 3,50. Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч 2 тура Турецкой Высшей лиги между «Чорумом» и «Касымпашей» состоится 22 августа 2026 года и начнется в 19:00 по московскому времени. Прямая трансляция в России будет доступна на платформе БЕТСИТИ.

«Чорум» – «Касымпаша»: смотреть онлайн.

3.50
Ничья
Сделать ставку
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Автор: Ланьков Роман
Турция. Суперлига Касымпаша Чорум
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