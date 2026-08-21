Матч 2 тура Турецкой Высшей лиги между «Чорумом» и «Касымпашей» пройдет 22 августа 2026 года. Обе команды стартовали с ничьих: хозяева удивили, отобрав очки у «Галатасарая» (2:2), а гости разошлись миром с «Трабзонспором» (1:1). Сейчас у обоих по одному очку, и они готовы продолжить свои беспроигрышные серии – «Чорум» не проигрывает в девяти из одиннадцати последних матчей, а «Касымпаша» – в восьми последних. Кто же окажется сильнее в этом противостоянии двух крепких середняков, и сможет ли кто-то из них одержать первую победу в сезоне?

Кто победит в матче

«Чорум» подходит к игре с хорошей оборонительной статистикой. В пяти последних матчах команда пропускает в среднем всего 0,60 гола за игру – один из лучших показателей в лиге. При этом атака хозяев стабильна: они забивают в трeх последних матчах, а в среднем приносят 1,40 гола за последние пять игр. Ничья с «Галатасараем» на выезде (2:2) показала, что «Чорум» умеет играть против топ-соперников и использовать свои моменты. В единственной очной встрече (Кубок Турции, 2019) хозяева уступили 0:1, но тот результат вряд ли имеет значение для нынешнего противостояния. Домашняя поддержка может стать дополнительным козырем, хотя турнирная таблица пока не позволяет выделить явного фаворита.

«Касымпаша» также находится в отличной форме: команда не проигрывает в восьми последних матчах, а еe атака действует ещe эффективнее – в десяти последних встречах гости неизменно забивают. В среднем за последние пять игр «Касымпаша» забивает 1,80 гола, что делает еe опасной у чужих ворот. При этом оборона также надeжна: всего 0,40 пропущенного мяча в среднем за пять последних матчей. В стартовом туре они сыграли вничью с «Трабзонспором» (1:1), а в товарищеских матчах уверенно обыгрывали «Самсунспор» (3:0) и «Генчлербирлиги» (3:0). Однако в гостях у них не всегда всe гладко, и против крепкого «Чорума» будет непросто.

Итоговый вывод: перед нами две команды с сильной обороной и стабильной атакой. Обе не проигрывают длительное время и начали сезон с ничьих против именитых соперников. Учитывая схожесть статистики и отсутствие явного преимущества у одной из сторон, наиболее вероятным исходом видится ничья.

Форма и история личных встреч

В единственной очной встрече, состоявшейся в Кубке Турции в 2019 году, «Касымпаша» обыграла «Чорум» со счeтом 1:0. Этот результат, однако, не отражает текущее соотношение сил. Сейчас обе команды находятся в прекрасной форме и редко проигрывают. «Чорум» не уступает в девяти из одиннадцати последних матчей, «Касымпаша» – в восьми последних. При этом у обеих надeжная оборона и стабильная атака, что создаeт предпосылки для закрытого поединка с небольшим количеством голов.

Личные встречи Побед - 0 (0%) Ничьих - 0 (0%) Побед - 1 (100%) 0 Забитых мячей 1 0 В среднем за матч 1 Крупнейшая победа 1:0 Самый результативный матч Турция. Суперлига, 2 тур Чорум 0 : 1 Касымпаша Турция. Суперлига, 2 тур Чорум 0 : 1 Касымпаша

Прогноз на победителя

Наш прогноз – ничья. Обе команды имеют крепкую оборону, редко проигрывают и начали сезон с ничьих против сильных соперников. Атакующий потенциал «Касымпаши» выше, но «Чорум» дома способен сдержать любого оппонента. Рекомендуемая ставка – ничья с коэффициентом 3,50. Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч 2 тура Турецкой Высшей лиги между «Чорумом» и «Касымпашей» состоится 22 августа 2026 года и начнется в 19:00 по московскому времени. Прямая трансляция в России будет доступна на платформе БЕТСИТИ.