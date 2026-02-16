16.02.2026, понедельник, 20:00
Турция. Суперлига, 22 тур
Турция. Суперлига, 22 тур
3 : 2
Завершен
Составы команд
Касымпаша
Касымпаша
3-2-3-2
1
2
Винк
50
Бекао
4
Арус
21
Фримпонг
12
Бен Уанес
16
Бальдюрссон
26
Демирбай
17
Кахведжи
23
Тосун
9
Бенедичак
4-1-1-2-2
13
Грбич
47
Эшгайю
4
Бираски
3
Лихновски
37
Младенович
5
Краневиттер
19
Озкан
80
Бабика
70
Сержио
8
Ларссон
72
9
Бенедичак
18
Аллевина
18
Аллевина
9
Бенедичак
26
Демирбай
88
Кафу
88
Кафу
26
Демирбай
17
Кахведжи
77
Гуйе
77
Гуйе
17
Кахведжи
23
Тосун
34
Диабате
34
Диабате
23
Тосун
5
Краневиттер
28
Элмаз
28
Элмаз
5
Краневиттер
72
88
88
72
80
Бабика
10
Верде
10
Верде
80
Бабика
70
Сержио
21
Кукур
21
Кукур
70
Сержио
Остались в запасе
Касымпаша
Карагюмрюк
25
Ali Emre Yanar
ВР
29
Taylan Utku Aydın
ЦЗ
33
Эмре Ташдемир
ЦЗ
5
Eyüp Aydın
ЦП
17
Kubilay Kanatsızkuş
ЦФ
7
Ali Yavuz Kol
ЦФ
Главный тренер
Эмре Белезоглу
99
Furkan Beklevic
ВР
19
Yaya Onogo
ЦП
94
Anil Yigit Cinar
ЦП
24
Burhan Ersoy
ЦП
15
Abdul Kader Moussa Kone
ЦФ
33
Çağtay Kurukalıp
ЦФ
Главный тренер
Александр Станоевич
Остались в запасе
25
Ali Emre Yanar
ВР
29
Taylan Utku Aydın
ЦЗ
33
Эмре Ташдемир
ЦЗ
5
Eyüp Aydın
ЦП
17
Kubilay Kanatsızkuş
ЦФ
7
Ali Yavuz Kol
ЦФ
Остались в запасе
99
Furkan Beklevic
ВР
19
Yaya Onogo
ЦП
94
Anil Yigit Cinar
ЦП
24
Burhan Ersoy
ЦП
15
Abdul Kader Moussa Kone
ЦФ
33
Çağtay Kurukalıp
ЦФ
Главный тренер
Эмре Белезоглу
Главный тренер
Александр Станоевич
Касымпаша
Точно не сыграют
Карагюмрюк
Под вопросом
Статистика матча Касымпаша - Карагюмрюк
6
2
Всего ударов по воротам
12
11
Удары в створ
6
4
Владение мячом %
43
57
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
6
2
Угловые удары
2
3
Нарушения
20
8
Офсайды
1
3
Количество передач
347
463
Сейвы
2
2
Точность передач %
78
83
Удары мимо ворот
5
3
Блокированные удары
1
4
Удары из пределов штрафной
7
8
Удары из-за пределов штрафной
5
3
xG (ожидаемые голы)
1.75
1.21
xGP (предотвращенные голы)
-0.64
-0.64
Смотреть прямую трансляцию матча «Касымпаша» против «Карагюмрюка», 22-й тур чемпионата Турции на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 16 февраля в 20:00 по московскому времени.
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Источник: «Бомбардир»