Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Кубок России Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • «Касымпаша» – «Карагюмрюк»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 16 февраля 2026

«Касымпаша» – «Карагюмрюк»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 16 февраля 2026

16 февраля, 18:50
Касымпаша
16.02.2026, понедельник, 20:00
Турция. Суперлига, 22 тур
3 : 2
Завершен
Карагюмрюк
19' К. Демирбай 62' Д. Тосун 71' И. Кахведжи
80' Ф. Младенович 90+2' A. Traore
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
Касымпаша
1
Andreas Gianniotis
ВР
12
Мортадха Бен Уанес
ЛЗ
21
Годфрид Фримпонг
ЛЗ
2
Клаудио Винк
(К) ЦЗ
50
Родриго Бекао
ЦЗ
4
Адем Арус
ЦЗ
16
Андри-Фаннар Бальдюрссон
ЦП
26
Керем Демирбай
ЦП
17
Ирфан Кахведжи
ЦП
9
Адриан Бенедичак
ЦФ
23
Дженк Тосун
ЦФ
Главный тренер
Эмре Белезоглу
Карагюмрюк
13
Иво Грбич
(К) ВР
37
Филип Младенович
ЛЗ
4
Давиде Бираски
ЦЗ
3
Игор Лихновски
ЦЗ
47
Рикарду Эшгайю
ПЗ
70
Сержио
ЛВ
5
Матиас Краневиттер
ОП
19
Беркай Озкан
ЦП
80
Шави Бабика
ПВ
72
Baris Kalayci
ЦФ
8
Сэм Ларссон
ЦФ
Главный тренер
Александр Станоевич
Касымпаша
25
Ali Emre Yanar
ВР
29
Taylan Utku Aydın
ЦЗ
33
Эмре Ташдемир
ЦЗ
18
Джим Аллевина
ЛП
88
Кафу
ЦП
5
Eyüp Aydın
ЦП
77
Папе Хабиб Гуйе
ЦФ
17
Kubilay Kanatsızkuş
ЦФ
7
Ali Yavuz Kol
ЦФ
34
Фуссейни Диабате
ЦФ
Карагюмрюк
99
Furkan Beklevic
ВР
28
Бартуг Элмаз
ОП
19
Yaya Onogo
ЦП
94
Anil Yigit Cinar
ЦП
24
Burhan Ersoy
ЦП
15
Abdul Kader Moussa Kone
ЦФ
33
Çağtay Kurukalıp
ЦФ
88
Ahmed Traore
ЦФ
10
Даниэле Верде
ЦФ
21
Тиаго Кукур
ЦФ
3-2-3-2
1
2
Винк
50
Бекао
4
Арус
21
Фримпонг
12
Бен Уанес
16
Бальдюрссон
26
Демирбай
17
Кахведжи
23
Тосун
9
Бенедичак
4-1-1-2-2
13
Грбич
47
Эшгайю
4
Бираски
3
Лихновски
37
Младенович
5
Краневиттер
19
Озкан
80
Бабика
70
Сержио
8
Ларссон
72
9
Бенедичак
18
Аллевина
18
Аллевина
9
Бенедичак
26
Демирбай
88
Кафу
88
Кафу
26
Демирбай
17
Кахведжи
77
Гуйе
77
Гуйе
17
Кахведжи
23
Тосун
34
Диабате
34
Диабате
23
Тосун
5
Краневиттер
28
Элмаз
28
Элмаз
5
Краневиттер
72
88
88
72
80
Бабика
10
Верде
10
Верде
80
Бабика
70
Сержио
21
Кукур
21
Кукур
70
Сержио
Остались в запасе
Касымпаша
Карагюмрюк
25
Ali Emre Yanar
ВР
29
Taylan Utku Aydın
ЦЗ
33
Эмре Ташдемир
ЦЗ
5
Eyüp Aydın
ЦП
17
Kubilay Kanatsızkuş
ЦФ
7
Ali Yavuz Kol
ЦФ
Главный тренер
Эмре Белезоглу
99
Furkan Beklevic
ВР
19
Yaya Onogo
ЦП
94
Anil Yigit Cinar
ЦП
24
Burhan Ersoy
ЦП
15
Abdul Kader Moussa Kone
ЦФ
33
Çağtay Kurukalıp
ЦФ
Главный тренер
Александр Станоевич
Остались в запасе
25
Ali Emre Yanar
ВР
29
Taylan Utku Aydın
ЦЗ
33
Эмре Ташдемир
ЦЗ
5
Eyüp Aydın
ЦП
17
Kubilay Kanatsızkuş
ЦФ
7
Ali Yavuz Kol
ЦФ
Остались в запасе
99
Furkan Beklevic
ВР
19
Yaya Onogo
ЦП
94
Anil Yigit Cinar
ЦП
24
Burhan Ersoy
ЦП
15
Abdul Kader Moussa Kone
ЦФ
33
Çağtay Kurukalıp
ЦФ
Главный тренер
Эмре Белезоглу
Главный тренер
Александр Станоевич
Касымпаша
Точно не сыграют
Харис Хайрадинович
ЦП
Николас Опоку
ЦЗ
Карагюмрюк
Под вопросом
Жоау Камачу
ЛВ
Даниэль Джонсон
ЦП
Статистика матча Касымпаша - Карагюмрюк
6
2
Всего ударов по воротам
12
11
Удары в створ
6
4
Владение мячом %
43
57
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
6
2
Угловые удары
2
3
Нарушения
20
8
Офсайды
1
3
Количество передач
347
463
Сейвы
2
2
Точность передач %
78
83
Удары мимо ворот
5
3
Блокированные удары
1
4
Удары из пределов штрафной
7
8
Удары из-за пределов штрафной
5
3
xG (ожидаемые голы)
1.75
1.21
xGP (предотвращенные голы)
-0.64
-0.64

Смотреть прямую трансляцию матча «Касымпаша» против «Карагюмрюка», 22-й тур чемпионата Турции на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 16 февраля в 20:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Касымпаша» – «Карагюмрюк»

«Касымпаша» – «Карагюмрюк»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 16 февраля 2026

Источник: «Бомбардир»
Турция. Суперлига Карагюмрюк Касымпаша
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
Известен новый капитан сборной Португалии после ухода Роналду
16:45
Смородская выступила против назначения Евсеева в «Локомотив»
16:26
Моуринью прокомментировал уход Роналду из сборной Португалии
15:47
2
Стало известно, кто выберет нового тренера для «Локомотива»
15:39
3
«Будет еще одно унижение»: прогноз Гурцкая на матч «Краснодар» – ЦСКА
15:29
11
Реакция Семака на слова Карпина про Глушенкова
15:15
2
Генич двумя словами описал уход Роналду из сборной Португалии
14:55
1
«Локомотив» рассматривает пять тренеров на замену Галактионову
14:42
7
Карпин прокомментировал возвращение Глебова и Ланговича в сборную России
14:16
1
Радимов эмоционально высказался об уходе Роналду из сборной Португалии
13:55
2
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+