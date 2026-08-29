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«Истанбул» – «Касымпаша»: кто победит в матче 3-го тура Высшей лиги 2026/2027

29 августа 2026 10:28
Истанбул Башакшехир - Касымпаша
30 авг. 2026, воскресенье 21:30 | Турция. Суперлига, 3 тур
Перейти в онлайн матча
1.65
Победа «Истанбула»
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Матч 3-го тура турецкой Высшей лиги между «Истанбулом» и «Касымпашой» пройдет 30 августа в Стамбуле на стадионе «Башакшехир Фатих Терим». Хозяева набрали три очка в двух стартовых турах, а гости имеют четыре очка и идут в группе лидеров. При этом «Истанбул» выиграл три последние очные встречи у «Касымпаши» и забивает в 21 матче подряд против этого соперника. Сможет ли «Касымпаша» прервать эту серию или «Истанбул» продолжит доминировать на своем поле?

Кто победит в матче

«Истанбул» подходит к игре в отличной домашней форме – команда не проигрывает в семи из девяти последних матчей на своем поле. В атаке хозяева действуют стабильно: в среднем за последние пять игр они забивают 1,2 гола за встречу, а голевая серия насчитывает четырнадцать из шестнадцати последних матчей. Особенно важно, что «Истанбул» забивает «Касымпаше» в 21 последнем очном матче подряд – это говорит о полном тактическом доминировании. Оборона хозяев выглядит надежно – пропускают в среднем 1,0 гола за игру. Домашний стадион и поддержка болельщиков добавляют уверенности, а соперник, при всей своей текущей форме, исторически уступает «Истанбулу».

«Касымпаша» стартовала без поражений – победа над «Чорумом» (1:0) и ничья с «Трабзонспором» (1:1). Гости не проигрывают в девяти последних матчах, а их оборона выглядит впечатляюще: в среднем за последние пять игр они пропускают всего 0,4 гола за встречу. В атаке «Касымпаша» забивает в среднем 1,8 гола за матч, а голевая серия насчитывает одиннадцать матчей подряд. Однако в личных встречах с «Истанбулом» у гостей серьезные проблемы – всего 8 побед против 27 у хозяев при 10 ничьих, а три последних матча остались за «Истанбулом».

По нашей оценке, фаворитом встречи является «Истанбул». Хозяева имеют подавляющее преимущество в очных встречах, стабильно забивают «Касымпаше» и играют на своем поле, тогда как гости, при своей хорошей форме, уступают «Истанбулу» в истории и вряд ли смогут прервать эту тенденцию.

Форма и история личных встреч

В истории личных встреч «Истанбул» имеет колоссальный перевес – 27 побед против 8 у «Касымпаши» при 10 ничьих. Последние три матча остались за «Истанбулом», причем в двух из них он побеждал с разницей в три и более гола. «Истанбул» забивает «Касымпаше» в 21 матче подряд – это одна из самых длительных голевых серий в личных встречах. Такое доминирование создает серьезное психологическое преимущество для хозяев, а «Касымпаше» придется приложить сверхусилия, чтобы переломить эту тенденцию.

Личные встречи
Побед - 21 (68%)
Ничьих - 5 (16%)
Побед - 5 (16%)
72
Забитых мячей
37
2.32
В среднем за матч
1.19
5:1
Крупнейшая победа
4:0
Самый результативный матч
Турция. Суперлига, 17 тур
Истанбул Башакшехир
5 : 1
28.12.2019
Касымпаша
Самая крупная ничья
Турция. Суперлига, 17 тур
Истанбул Башакшехир
2 : 2
23.12.2024
Касымпаша
Турция. Суперлига, 3 тур
Истанбул Башакшехир
1 : 1
30.08.2026
Касымпаша
Турция. Суперлига, 31 тур
Истанбул Башакшехир
4 : 0
24.04.2026
Касымпаша
Турция. Суперлига, 14 тур
Касымпаша
1 : 3
29.11.2025
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 36 тур
Касымпаша
2 : 3
18.05.2025
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 17 тур
Истанбул Башакшехир
2 : 2
23.12.2024
Касымпаша
Турция. Суперлига, 35 тур
Истанбул Башакшехир
4 : 1
05.05.2024
Касымпаша
Турция. Суперлига, 16 тур
Касымпаша
0 : 3
09.01.2024
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 20 тур
Касымпаша
1 : 3
21.01.2023
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 1 тур
Истанбул Башакшехир
4 : 0
08.08.2022
Касымпаша
Турция. Суперлига, 35 тур
Касымпаша
2 : 3
30.04.2022
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 16 тур
Истанбул Башакшехир
2 : 1
11.12.2021
Касымпаша
Турция. Суперлига, 36 тур
Касымпаша
0 : 1
22.04.2021
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 15 тур
Истанбул Башакшехир
2 : 2
27.12.2020
Касымпаша
Турция. Суперлига, 34 тур
Касымпаша
3 : 2
26.07.2020
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 17 тур
Истанбул Башакшехир
5 : 1
28.12.2019
Касымпаша
Турция. Суперлига, 19 тур
Истанбул Башакшехир
2 : 0
28.01.2019
Касымпаша
Турция. Суперлига, 2 тур
Касымпаша
2 : 1
20.08.2018
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 34 тур
Истанбул Башакшехир
3 : 2
19.05.2018
Касымпаша
Турция. Суперлига, 17 тур
Касымпаша
1 : 2
24.12.2017
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 20 тур
Касымпаша
4 : 0
12.02.2017
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 3 тур
Истанбул Башакшехир
3 : 1
10.09.2016
Касымпаша
Турция. Суперлига, 19 тур
Истанбул Башакшехир
1 : 1
25.01.2016
Касымпаша
Турция. Суперлига, 2 тур
Касымпаша
1 : 0
21.08.2015
Истанбул Башакшехир
Турция. Супер-Лига, 18 тур
Касымпаша
0 : 1
31.01.2015
Истанбул Башакшехир
Турция. Супер-Лига, 1 тур
Истанбул Башакшехир
1 : 1
30.08.2014
Касымпаша
Турция. Супер-Лига, 34 тур
Истанбул Башакшехир
1 : 2
18.05.2013
Касымпаша
Турция. Супер-Лига, 17 тур
Касымпаша
0 : 2
22.12.2012
Истанбул Башакшехир
Турция. Супер-Лига, 20 тур
Касымпаша
1 : 3
05.02.2011
Истанбул Башакшехир
Турция. Супер-Лига, 3 тур
Истанбул Башакшехир
3 : 1
28.08.2010
Касымпаша
Чемпионат Турции, 19 тур
Истанбул Башакшехир
4 : 2
30.01.2010
Касымпаша
Чемпионат Турции, 2 тур
Касымпаша
1 : 3
16.08.2009
Истанбул Башакшехир
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Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
Истанбул Башакшехир
16
Мухаммед Зенгезер
ВР
21
Кристофер Опери
ЛЗ
3
Жером Опоку
ЦЗ
42
Омер Али Саинер
(К) ЦЗ
23
Эмин Байрам
ЦЗ
20
Умут Гюнеш
ЦП
8
Оливье Кеман
ЦП
11
Аббосбек Файзуллаев
ПВ
70
Андреас Сков Ольсен
ПВ
14
Эльдор Шомуродов
ЦФ
17
Умут Бозок
ЦФ
Главный тренер
Нури Шахин
Касымпаша
1
Andreas Gianniotis
ВР
4
Адем Арус
ЦЗ
30
Ahmet Taha Dağbaşı
ЦЗ
2
Клаудио Винк
(К) ЦЗ
45
Ayberk Karapo
ЦЗ
50
Гювен Ялчин
ЦП
51
Elson Mendes Da Silva
ЦП
26
Керем Демирбай
ЦП
16
Андри-Фаннар Бальдюрссон
ЦП
9
Адриан Бенедичак
ЦФ
27
Matei Cristian Ilie
ЦФ
Главный тренер
Эмре Белезоглу
Истанбул Башакшехир
98
Дениз Дилмен
ВР
15
Hamza Güreler
ЦЗ
33
Михал Карбовник
ПЗ
77
Иван Брнич
ЛВ
4
Онур Эргюн
ОП
18
Якуб Калузиньски
ОП
19
Беркай Озкан
ЦП
7
Юсуф Сари
ПП
9
Дави Зелке
ЦФ
91
Бертуг Йылдырым
ЦФ
Касымпаша
25
Ali Emre Yanar
ВР
24
Salih Arici
ЦЗ
14
Кевин Муанга
ЦЗ
19
Marcus Rafferty
ЦП
66
Emirhan Boz
ЦП
8
Atakan Ayna
ЦП
23
Sinan Alkas
ЦФ
99
Muhammed Bektaş
ЦФ
7
Ali Yavuz Kol
ЦФ
34
Фуссейни Диабате
ЦФ
4-2-2-2
16
Зенгезер
21
Опери
42
Саинер
23
Байрам
3
Опоку
20
Гюнеш
8
Кеман
11
Файзуллаев
70
Сков Ольсен
17
Бозок
14
Шомуродов
4-4-2
1
30
2
Винк
45
4
Арус
51
26
Демирбай
16
Бальдюрссон
50
Ялчин
27
9
Бенедичак
70
Сков Ольсен
15
15
70
Сков Ольсен
8
Кеман
4
Эргюн
4
Эргюн
8
Кеман
11
Файзуллаев
7
Сари
7
Сари
11
Файзуллаев
17
Бозок
9
Зелке
9
Зелке
17
Бозок
51
19
19
51
45
66
66
45
50
Ялчин
7
7
50
Ялчин
30
34
Диабате
34
Диабате
30
Остались в запасе
Истанбул Башакшехир
Касымпаша
98
Дениз Дилмен
ВР
33
Михал Карбовник
ПЗ
18
Якуб Калузиньски
ОП
19
Беркай Озкан
ЦП
77
Иван Брнич
ЛВ
91
Бертуг Йылдырым
ЦФ
Главный тренер
Нури Шахин
25
Ali Emre Yanar
ВР
24
Salih Arici
ЦЗ
14
Кевин Муанга
ЦЗ
8
Atakan Ayna
ЦП
23
Sinan Alkas
ЦФ
99
Muhammed Bektaş
ЦФ
Главный тренер
Эмре Белезоглу
Остались в запасе
98
Дениз Дилмен
ВР
33
Михал Карбовник
ПЗ
18
Якуб Калузиньски
ОП
19
Беркай Озкан
ЦП
77
Иван Брнич
ЛВ
91
Бертуг Йылдырым
ЦФ
Остались в запасе
25
Ali Emre Yanar
ВР
24
Salih Arici
ЦЗ
14
Кевин Муанга
ЦЗ
8
Atakan Ayna
ЦП
23
Sinan Alkas
ЦФ
99
Muhammed Bektaş
ЦФ
Главный тренер
Нури Шахин
Главный тренер
Эмре Белезоглу
Касымпаша
Точно не сыграют
Камил Ахмет Черекчи
ЦП

Прогноз на победителя

Наш прогноз – победа «Истанбула». Хозяева имеют подавляющее преимущество в очных встречах, регулярно забивают «Касымпаше» и находятся в хорошей домашней форме, тогда как гости, при всей своей текущей стабильности, уступают «Истанбулу» в истории и вряд ли смогут прервать эту серию. Рекомендуемая ставка – победа «Истанбула» с коэффициентом 1.65. Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч 3-го тура Высшей лиги между «Истанбулом» и «Касымпашой» состоится 30 августа в Стамбуле на стадионе «Башакшехир Фатих Терим» и начнется в 21:30 по московскому времени. Прямая трансляция – на платформе Fonbet.

«Истанбул» – «Касымпаша»: смотреть онлайн.

1.65
Победа «Истанбула»
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Автор: Рассказов Михаил
Турция. Суперлига Касымпаша Истанбул Башакшехир
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