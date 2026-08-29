Матч 3-го тура турецкой Высшей лиги между «Истанбулом» и «Касымпашой» пройдет 30 августа в Стамбуле на стадионе «Башакшехир Фатих Терим». Хозяева набрали три очка в двух стартовых турах, а гости имеют четыре очка и идут в группе лидеров. При этом «Истанбул» выиграл три последние очные встречи у «Касымпаши» и забивает в 21 матче подряд против этого соперника. Сможет ли «Касымпаша» прервать эту серию или «Истанбул» продолжит доминировать на своем поле?

Кто победит в матче

«Истанбул» подходит к игре в отличной домашней форме – команда не проигрывает в семи из девяти последних матчей на своем поле. В атаке хозяева действуют стабильно: в среднем за последние пять игр они забивают 1,2 гола за встречу, а голевая серия насчитывает четырнадцать из шестнадцати последних матчей. Особенно важно, что «Истанбул» забивает «Касымпаше» в 21 последнем очном матче подряд – это говорит о полном тактическом доминировании. Оборона хозяев выглядит надежно – пропускают в среднем 1,0 гола за игру. Домашний стадион и поддержка болельщиков добавляют уверенности, а соперник, при всей своей текущей форме, исторически уступает «Истанбулу».

«Касымпаша» стартовала без поражений – победа над «Чорумом» (1:0) и ничья с «Трабзонспором» (1:1). Гости не проигрывают в девяти последних матчах, а их оборона выглядит впечатляюще: в среднем за последние пять игр они пропускают всего 0,4 гола за встречу. В атаке «Касымпаша» забивает в среднем 1,8 гола за матч, а голевая серия насчитывает одиннадцать матчей подряд. Однако в личных встречах с «Истанбулом» у гостей серьезные проблемы – всего 8 побед против 27 у хозяев при 10 ничьих, а три последних матча остались за «Истанбулом».

По нашей оценке, фаворитом встречи является «Истанбул». Хозяева имеют подавляющее преимущество в очных встречах, стабильно забивают «Касымпаше» и играют на своем поле, тогда как гости, при своей хорошей форме, уступают «Истанбулу» в истории и вряд ли смогут прервать эту тенденцию.

Форма и история личных встреч

В истории личных встреч «Истанбул» имеет колоссальный перевес – 27 побед против 8 у «Касымпаши» при 10 ничьих. Последние три матча остались за «Истанбулом», причем в двух из них он побеждал с разницей в три и более гола. «Истанбул» забивает «Касымпаше» в 21 матче подряд – это одна из самых длительных голевых серий в личных встречах. Такое доминирование создает серьезное психологическое преимущество для хозяев, а «Касымпаше» придется приложить сверхусилия, чтобы переломить эту тенденцию.

Прогноз на победителя

Наш прогноз – победа «Истанбула». Хозяева имеют подавляющее преимущество в очных встречах, регулярно забивают «Касымпаше» и находятся в хорошей домашней форме, тогда как гости, при всей своей текущей стабильности, уступают «Истанбулу» в истории и вряд ли смогут прервать эту серию. Рекомендуемая ставка – победа «Истанбула» с коэффициентом 1.65. Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч 3-го тура Высшей лиги между «Истанбулом» и «Касымпашой» состоится 30 августа в Стамбуле на стадионе «Башакшехир Фатих Терим» и начнется в 21:30 по московскому времени. Прямая трансляция – на платформе Fonbet.