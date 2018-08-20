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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Касымпаша - Истанбул Башакшехир
Касымпаша - Истанбул Башакшехир: обзор матча 20 августа 2018
Касымпаша
20.08.2018, понедельник, 21:45
Турция. Суперлига, 2 тур
2 : 1
Завершен
Истанбул Башакшехир
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Касымпаша - Истанбул Башакшехир
66'
Желтая карточка
М. Да Кошта
27'
Желтая карточка
М. Текдемир
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Касымпаша
31
Оливье Веньо
ЦЗ
13
Сиам Бен Юссеф
ЦЗ
89
Вейсел Сары
ЦЗ
7
Трезеге
ЛВ
15
Таркан Сербест
ЦП
90
Страхил Попов
ЦП
Главный тренер
Алфред Схройдер
Истанбул Башакшехир
34
Мерт Гюнок
ВР
80
Жуниор Кайсара
ЦЗ
3
Мануэль Да Кошта
ЦЗ
24
Александр Епуряну
ЦЗ
3
Гаэль Клиши
ЦЗ
21
Махмут Текдемир
ЦЗ
11
Керим Фрей
ЦП
17
Ирфан Кахведжи
ЦП
25
Эмре Белезоглу
ЦП
10
Эдин Вишча
ПВ
25
Эммануэль Адебайор
ЦФ
Главный тренер
Нури Шахин
Касымпаша
34
Эрай Бирниджан
ВР
Истанбул Башакшехир
1
Волкан Бабакан
ВР
33
Угур Учар
ЦЗ
27
Орельен Шеджу
ЦЗ
88
Гекхан Инлер
ЦП
8
Сонер Айдогду
ЦП
18
Милош Йойич
ЦП
11
Рияд Байич
ЦФ
9
Мевлют Эрдинг
ЦФ
3-2-1
31
Веньо
13
Бен Юссеф
89
Сары
15
Сербест
90
Попов
7
Трезеге
3-2-3-1-1
34
Гюнок
24
Епуряну
3
Клиши
21
Текдемир
80
Кайсара
3
Да Кошта
11
Фрей
17
Кахведжи
25
Белезоглу
10
Вишча
25
Адебайор
Остались в запасе
Касымпаша
Истанбул Башакшехир
34
Эрай Бирниджан
ВР
Главный тренер
Алфред Схройдер
1
Волкан Бабакан
ВР
33
Угур Учар
ЦЗ
27
Орельен Шеджу
ЦЗ
88
Гекхан Инлер
ЦП
8
Сонер Айдогду
ЦП
18
Милош Йойич
ЦП
11
Рияд Байич
ЦФ
9
Мевлют Эрдинг
ЦФ
Главный тренер
Нури Шахин
Остались в запасе
34
Эрай Бирниджан
ВР
Остались в запасе
1
Волкан Бабакан
ВР
33
Угур Учар
ЦЗ
27
Орельен Шеджу
ЦЗ
88
Гекхан Инлер
ЦП
8
Сонер Айдогду
ЦП
18
Милош Йойич
ЦП
11
Рияд Байич
ЦФ
9
Мевлют Эрдинг
ЦФ
Главный тренер
Алфред Схройдер
Главный тренер
Нури Шахин
Статистика матча Касымпаша - Истанбул Башакшехир
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Касымпаша
Турция. Суперлига, 12 тур
Касымпаша
- : -
22.11.2026
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 11 тур
Газиантеп
0 : 2
06.11.2026
Касымпаша
Турция. Суперлига, 10 тур
Касымпаша
2 : 2
01.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 9 тур
Эюпспор
0 : 1
24.10.2026
Касымпаша
Турция. Суперлига, 8 тур
Касымпаша
4 : 1
18.10.2026
Самсунспор
Турция. Суперлига, 7 тур
Галатасарай
3 : 1
09.10.2026
Касымпаша
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 12 тур
Истанбул Башакшехир
- : -
23.11.2026
Чорум
Турция. Суперлига, 11 тур
Гезтепе
1 : 2
07.11.2026
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 10 тур
Истанбул Башакшехир
5 : 2
01.11.2026
Самсунспор
Турция. Суперлига, 9 тур
Бешикташ
2 : 0
26.10.2026
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 8 тур
Истанбул Башакшехир
2 : 1
18.10.2026
Газиантеп
Турция. Суперлига, 7 тур
Коньяспор
0 : 0
11.10.2026
Истанбул Башакшехир
Информация о матче
Стадион:
Тайип Эрдоган
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