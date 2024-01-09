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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Касымпаша - Истанбул Башакшехир
Касымпаша - Истанбул Башакшехир: обзор матча 09 января 2024
Касымпаша
09.01.2024, вторник, 20:00
Турция. Суперлига, 16 тур
0 : 3
Завершен
Истанбул Башакшехир
24'
С. Гюрлер
54'
Ф. Кени
68'
Ж. Опоку
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Касымпаша - Истанбул Башакшехир
90'
+3
Замена
Б. Челик
️️️️
Ф. Кени
Желтая карточка
А. Гомис
90'
Замена
С. Дилли
️️️️
Х. Хайрадинович
88'
Замена
E. Yigit
️️️️
А. Кара
88'
76'
Замена
Л. Дюбуа
️️️️
О. Али Саинер
76'
Замена
Ж. Фигейредо
️️️️
Д. Тюрук
76'
Замена
М. Абид
️️️️
Э. Ильхан
68'
ГОЛ! 0:3!
Ж. Опоку
Желтая карточка
A. Gianniotis
67'
54'
ГОЛ! 0:2!
Ф. Кени
Пас отдал
Ж. Опоку
52'
Желтая карточка
Э. Ильхан
24'
ГОЛ! 0:1!
С. Гюрлер
Пас отдал
Д. Тюрук
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Касымпаша
1
Andreas Gianniotis
ВР
12
Мортадха Бен Уанес
ЛЗ
2
Клаудио Винк
ЦЗ
29
Тайлан Утку Айдын
ЦЗ
58
Ясин Озкан
ЦЗ
18
Гекхан Гюль
ЦЗ
10
Харис Хайрадинович
(К)
ЦП
35
Айтач Кара
ЦП
11
Айрон Гомис
АП
7
Мамаду Фалл
ПВ
10
Нуну Да Кошта
ЦФ
Главный тренер
Кемаль Оздеш
Истанбул Башакшехир
1
Волкан Бабакан
(К)
ВР
3
Лео Дуарте
ЦЗ
42
Омер Али Саинер
ЦЗ
3
Жером Опоку
ЦЗ
6
Лукас Лима
ЦЗ
4
Онур Эргюн
ОП
9
Дениз Тюрук
ЦП
6
Эмирхан Ильхан
ЦП
19
Беркай Озкан
ЦП
7
Сердар Гюрлер
ЦП
19
Филипп Кени
ЦФ
Главный тренер
Кагдас Атан
Касымпаша
25
Ali Emre Yanar
ВР
26
Murat Can Yildiz
ВР
13
Adnan Aktas
ЦЗ
20
Селим Дилли
ЦП
19
Sarp Yavrucu
ЦФ
90
Alp Efe Kilinc
ЦФ
42
Emirhan Yigit
ЦФ
Истанбул Башакшехир
98
Дениз Дилмен
ВР
88
Кемаль Сертел
ЦЗ
21
Махмут Текдемир
ЦЗ
15
Лео Дюбуа
ПЗ
10
Димитриос Пелкас
ЦП
17
Мехди Абид
ЦП
80
Беркай Айдогмус
ЦП
91
Батухан Челик
ЦФ
25
Жоао Фигейредо
ЦФ
9
Кшиштоф Пентек
ЦФ
3-2-2-2-1
1
29
Айдын
58
Озкан
18
Гюль
12
Бен Уанес
2
Винк
10
Хайрадинович
35
Кара
11
Гомис
7
Фалл
10
Да Кошта
4-1-4-1
1
Бабакан
42
Саинер
3
Опоку
6
Лима
3
Дуарте
4
Эргюн
6
Ильхан
19
Озкан
7
Гюрлер
9
Тюрук
19
Кени
10
Хайрадинович
20
Дилли
20
Дилли
10
Хайрадинович
35
Кара
42
42
35
Кара
42
Саинер
15
Дюбуа
15
Дюбуа
42
Саинер
6
Ильхан
17
Абид
17
Абид
6
Ильхан
19
Кени
91
Челик
91
Челик
19
Кени
9
Тюрук
25
Фигейредо
25
Фигейредо
9
Тюрук
Остались в запасе
Касымпаша
Истанбул Башакшехир
25
Ali Emre Yanar
ВР
26
Murat Can Yildiz
ВР
13
Adnan Aktas
ЦЗ
19
Sarp Yavrucu
ЦФ
90
Alp Efe Kilinc
ЦФ
Главный тренер
Кемаль Оздеш
98
Дениз Дилмен
ВР
88
Кемаль Сертел
ЦЗ
21
Махмут Текдемир
ЦЗ
10
Димитриос Пелкас
ЦП
80
Беркай Айдогмус
ЦП
9
Кшиштоф Пентек
ЦФ
Главный тренер
Кагдас Атан
Остались в запасе
25
Ali Emre Yanar
ВР
26
Murat Can Yildiz
ВР
13
Adnan Aktas
ЦЗ
19
Sarp Yavrucu
ЦФ
90
Alp Efe Kilinc
ЦФ
Остались в запасе
98
Дениз Дилмен
ВР
88
Кемаль Сертел
ЦЗ
21
Махмут Текдемир
ЦЗ
10
Димитриос Пелкас
ЦП
80
Беркай Айдогмус
ЦП
9
Кшиштоф Пентек
ЦФ
Главный тренер
Кемаль Оздеш
Главный тренер
Кагдас Атан
Статистика матча Касымпаша - Истанбул Башакшехир
2
1
Всего ударов по воротам
15
9
Удары в створ
0
5
Владение мячом %
55
45
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Угловые удары
6
3
Нарушения
16
12
Офсайды
1
5
Количество передач
459
382
Сейвы
2
0
Точность передач %
79
77
Удары мимо ворот
7
2
Блокированные удары
8
2
Удары из пределов штрафной
8
8
Удары из-за пределов штрафной
7
1
xG (ожидаемые голы)
0.66
2.05
Матчи команд
Касымпаша
Турция. Суперлига, 13 тур
Ризеспор
3 : 2
27.11.2026
Касымпаша
Турция. Суперлига, 13 тур
Ризеспор
3 : 2
27.11.2026
Касымпаша
Турция. Суперлига, 12 тур
Касымпаша
2 : 1
22.11.2026
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 11 тур
Газиантеп
0 : 2
06.11.2026
Касымпаша
Турция. Суперлига, 10 тур
Касымпаша
2 : 2
01.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 9 тур
Эюпспор
0 : 1
24.10.2026
Касымпаша
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 13 тур
Эюпспор
- : -
29.11.2026
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 12 тур
Истанбул Башакшехир
4 : 2
23.11.2026
Чорум
Турция. Суперлига, 11 тур
Гезтепе
1 : 2
07.11.2026
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 10 тур
Истанбул Башакшехир
5 : 2
01.11.2026
Самсунспор
Турция. Суперлига, 9 тур
Бешикташ
2 : 0
26.10.2026
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 8 тур
Истанбул Башакшехир
2 : 1
18.10.2026
Газиантеп
Информация о матче
Главный судья:
Burak Pakkan, Turkey
Стадион:
Тайип Эрдоган
Новости команд
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