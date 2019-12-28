Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Истанбул Башакшехир - Касымпаша
Истанбул Башакшехир - Касымпаша: обзор матча 28 декабря 2019
Истанбул Башакшехир
28.12.2019, суббота, 17:30
Турция. Суперлига, 17 тур
5 : 1
Завершен
Касымпаша
6'
Э. Кривелли
63'
Э. Элиа
66'
Р. Куарежма (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Истанбул Башакшехир - Касымпаша
66'
ГОЛ с пенальти! 2:1!
Р. Куарежма
ГОЛ! 2:0!
Э. Элиа
Пас отдал
Э. Вишча
63'
34'
Желтая карточка
О. Веньо
Желтая карточка
Э. Кривелли
25'
11'
Желтая карточка
М. Тиам
ГОЛ! 1:0!
Э. Кривелли
Пас отдал
Э. Вишча
6'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Истанбул Башакшехир
34
Мерт Гюнок
ВР
3
Гаэль Клиши
ЛЗ
80
Жуниор Кайсара
ЦЗ
24
Александр Епуряну
ЦЗ
5
Мехмет Топал
ЦП
11
Эльеро Элиа
ЦП
17
Ирфан Кахведжи
ЦП
10
Эдин Вишча
ПВ
27
Энцо Кривелли
ЦФ
19
Демба Ба
ЦФ
Главный тренер
Абдулла Авчи
Касымпаша
99
Фатих Озтюрк
ВР
15
Карим Хафез
ЦЗ
31
Оливье Веньо
ЦЗ
89
Вейсел Сары
ЦЗ
13
Сиам Бен Юссеф
ЦЗ
9
Маме Тиам
ЦП
35
Айтач Кара
ЦП
55
Бенгали-Фоде Койта
ЦФ
7
Рикарду Куарежма
ЦФ
Главный тренер
Кемаль Оздеш
Истанбул Башакшехир
1
Волкан Бабакан
ВР
16
Азиз Бехич
ЛЗ
33
Угур Учар
ЦЗ
22
Мигель Виейра
ЦЗ
9
Даниэль Алексич
ЦЗ
11
Керим Фрей
ЦП
88
Гекхан Инлер
ЦП
19
Беркай Озкан
ЦП
14
Азубуйке Окечукву
ЦП
70
Робиньо
ЦФ
Касымпаша
90
Страхил Попов
ЦП
14
Тобиас Хайнц
ЦП
9
Мустафа Пектемек
ЦФ
3-3-1-2
34
Гюнок
3
Клиши
24
Епуряну
80
Кайсара
5
Топал
11
Элиа
17
Кахведжи
10
Вишча
19
Ба
27
Кривелли
4-2-2
99
Озтюрк
31
Веньо
89
Сары
13
Бен Юссеф
15
Хафез
9
Тиам
35
Кара
7
Куарежма
55
Койта
Остались в запасе
Истанбул Башакшехир
Касымпаша
1
Волкан Бабакан
ВР
16
Азиз Бехич
ЛЗ
33
Угур Учар
ЦЗ
22
Мигель Виейра
ЦЗ
9
Даниэль Алексич
ЦЗ
11
Керим Фрей
ЦП
88
Гекхан Инлер
ЦП
19
Беркай Озкан
ЦП
14
Азубуйке Окечукву
ЦП
70
Робиньо
ЦФ
Главный тренер
Абдулла Авчи
90
Страхил Попов
ЦП
14
Тобиас Хайнц
ЦП
9
Мустафа Пектемек
ЦФ
Главный тренер
Кемаль Оздеш
Остались в запасе
1
Волкан Бабакан
ВР
16
Азиз Бехич
ЛЗ
33
Угур Учар
ЦЗ
22
Мигель Виейра
ЦЗ
9
Даниэль Алексич
ЦЗ
11
Керим Фрей
ЦП
88
Гекхан Инлер
ЦП
19
Беркай Озкан
ЦП
14
Азубуйке Окечукву
ЦП
70
Робиньо
ЦФ
Остались в запасе
90
Страхил Попов
ЦП
14
Тобиас Хайнц
ЦП
9
Мустафа Пектемек
ЦФ
Главный тренер
Абдулла Авчи
Главный тренер
Кемаль Оздеш
Статистика матча Истанбул Башакшехир - Касымпаша
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 12 тур
Истанбул Башакшехир
- : -
23.11.2026
Чорум
Турция. Суперлига, 11 тур
Гезтепе
1 : 2
07.11.2026
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 10 тур
Истанбул Башакшехир
5 : 2
01.11.2026
Самсунспор
Турция. Суперлига, 9 тур
Бешикташ
2 : 0
26.10.2026
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 8 тур
Истанбул Башакшехир
2 : 1
18.10.2026
Газиантеп
Турция. Суперлига, 7 тур
Коньяспор
0 : 0
11.10.2026
Истанбул Башакшехир
Касымпаша
Турция. Суперлига, 13 тур
Ризеспор
- : -
27.11.2026
Касымпаша
Турция. Суперлига, 12 тур
Касымпаша
2 : 1
22.11.2026
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 11 тур
Газиантеп
0 : 2
06.11.2026
Касымпаша
Турция. Суперлига, 10 тур
Касымпаша
2 : 2
01.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 9 тур
Эюпспор
0 : 1
24.10.2026
Касымпаша
Турция. Суперлига, 8 тур
Касымпаша
4 : 1
18.10.2026
Самсунспор
Информация о матче
Стадион:
Башакшехир Фатих Терим
Новости команд
Все
Истанбул Башакшехир
Касымпаша
Суперлига: шансы «Истанбула» и «Чорума» на победу в матче 12-го тура
Вчера, 09:39
Суперлига: шансы «Касымпаши» и «Аланьяспора» на победу в матче 12-го тура
21 ноября
Шомуродов ответил на вопрос о завершении карьеры в «Ростове»
17 ноября
1
Файзуллаев одним словом описал уровень Батракова
17 ноября
Шомуродов прокомментировал обидное поражение Узбекистана от России
14 ноября
1
Суперлига: шансы «Истанбула» и «Чорума» на победу в матче 12-го тура
Вчера, 09:39
Шомуродов ответил на вопрос о завершении карьеры в «Ростове»
17 ноября
1
Файзуллаев одним словом описал уровень Батракова
17 ноября
Шомуродов прокомментировал обидное поражение Узбекистана от России
14 ноября
1
Шомуродов: «Реал» уже следит за Батраковым»
13 ноября
1
Суперлига: шансы «Касымпаши» и «Аланьяспора» на победу в матче 12-го тура
21 ноября
«Газиантеп» – «Касымпаша»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 6 ноября 2026
6 ноября
Суперлига Турция: шансы «Газиантепа» и «Касымпаши» на победу в матче 11 тура
5 ноября
«Касымпаша» – «Бешикташ»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
Суперлига: шансы «Касымпаши» и «Бешикташа» на победу в матче 10 тура
31 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+