Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Истанбул Башакшехир - Касымпаша
Истанбул Башакшехир - Касымпаша: обзор матча 08 августа 2022
Истанбул Башакшехир
08.08.2022, понедельник, 19:15
Турция. Суперлига, 1 тур
4 : 0
Завершен
Касымпаша
22'
Д. Алексич
38'
П. Шиш
74'
М. Шуиар
77'
Д. Тюрук (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Истанбул Башакшехир - Касымпаша
Замена
О. Али Саинер
️️️️
М. Текдемир
80'
Замена
А. Туба
️️️️
А. Епуряну
80'
ГОЛ с пенальти! 4:0!
Д. Тюрук
77'
76'
Желтая карточка
Р. Петретта
ГОЛ! 3:0!
М. Шуиар
Пас отдал
Ж. Кайсара
74'
Замена
Б. Озкан
️️️️
Д. Алексич
68'
Замена
Д. Тюрук
️️️️
С. Гюрлер
68'
63'
Замена
Ю. Малли
️️️️
В. Эйссерик
Замена
Л. Билья
️️️️
Ю. Ндайшими
59'
52'
Замена
Б. Целина
️️️️
М. Бен Уанес
46'
Замена
Т. Гемичибаши
️️️️
А. Кара
ГОЛ! 2:0!
П. Шиш
38'
Желтая карточка
Ю. Ндайшими
23'
ГОЛ! 1:0!
Д. Алексич
Пас отдал
П. Шиш
22'
15'
Желтая карточка
Х. Хайрадинович
Желтая карточка
М. Текдемир
13'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Истанбул Башакшехир
1
Волкан Бабакан
ВР
80
Жуниор Кайсара
ЦЗ
9
Даниэль Алексич
ЦЗ
24
Александр Епуряну
ЦЗ
21
Махмут Текдемир
ЦЗ
6
Лукас Лима
ЦЗ
55
Юссуф Ндайшими
ЦЗ
3
Лео Дуарте
ЦЗ
8
Мунир Шуиар
ЛВ
7
Сердар Гюрлер
ЦП
21
Патрик Шиш
ПВ
Главный тренер
Эмре Белезоглу
Касымпаша
1
Эртугрул Ташкыран
ВР
18
Рауль Петретта
ЛЗ
12
Мортадха Бен Уанес
ЛЗ
94
Флоран Хадергьонай
ЦЗ
25
Джеффри Брума
ЦЗ
35
Айтач Кара
ЦП
10
Харис Хайрадинович
ЦП
9
Валентин Эйссерик
АП
7
Мамаду Фалл
ЦФ
13
Стефан Баокен
ЦФ
Главный тренер
Кемаль Оздеш
Истанбул Башакшехир
16
Мухаммед Зенгезер
ВР
2
Шенер Озбайраклы
ЦЗ
33
Хасан Али Калдырым
ЦЗ
42
Омер Али Саинер
ЦЗ
5
Ахмед Туба
ЦЗ
19
Беркай Озкан
ЦП
6
Лукас Билья
ЦП
9
Дениз Тюрук
ЦП
34
Мухаммет Арслантас
ЦФ
77
Стефано Окака-Чука
ЦФ
Касымпаша
17
Ахмет Энгин
ЛВ
81
Тургай Гемичибаши
ОП
8
Тунай Торун
ЦП
10
Юнус Малли
АП
43
Берсант Целина
АП
1
Эрдем Канполат
ЦФ
23
Фейзи Йилдырым
ЦФ
3-2-1-2
1
Бабакан
6
Лима
55
Ндайшими
3
Дуарте
21
Текдемир
24
Епуряну
7
Гюрлер
8
Шуиар
21
Шиш
4-2-1-2
1
Ташкыран
18
Петретта
94
Хадергьонай
25
Брума
12
Бен Уанес
35
Кара
10
Хайрадинович
9
Эйссерик
13
Баокен
7
Фалл
21
Текдемир
42
Саинер
42
Саинер
21
Текдемир
24
Епуряну
5
Туба
5
Туба
24
Епуряну
9
Алексич
19
Озкан
19
Озкан
9
Алексич
55
Ндайшими
6
Билья
6
Билья
55
Ндайшими
7
Гюрлер
9
Тюрук
9
Тюрук
7
Гюрлер
35
Кара
81
Гемичибаши
81
Гемичибаши
35
Кара
9
Эйссерик
10
Малли
10
Малли
9
Эйссерик
12
Бен Уанес
43
Целина
43
Целина
12
Бен Уанес
Остались в запасе
Истанбул Башакшехир
Касымпаша
16
Мухаммед Зенгезер
ВР
2
Шенер Озбайраклы
ЦЗ
33
Хасан Али Калдырым
ЦЗ
34
Мухаммет Арслантас
ЦФ
77
Стефано Окака-Чука
ЦФ
Главный тренер
Эмре Белезоглу
8
Тунай Торун
ЦП
17
Ахмет Энгин
ЛВ
1
Эрдем Канполат
ЦФ
23
Фейзи Йилдырым
ЦФ
Главный тренер
Кемаль Оздеш
Остались в запасе
16
Мухаммед Зенгезер
ВР
2
Шенер Озбайраклы
ЦЗ
33
Хасан Али Калдырым
ЦЗ
34
Мухаммет Арслантас
ЦФ
77
Стефано Окака-Чука
ЦФ
Остались в запасе
8
Тунай Торун
ЦП
17
Ахмет Энгин
ЛВ
1
Эрдем Канполат
ЦФ
23
Фейзи Йилдырым
ЦФ
Главный тренер
Эмре Белезоглу
Главный тренер
Кемаль Оздеш
Статистика матча Истанбул Башакшехир - Касымпаша
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 13 тур
Эюпспор
- : -
29.11.2026
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 12 тур
Истанбул Башакшехир
4 : 2
23.11.2026
Чорум
Турция. Суперлига, 11 тур
Гезтепе
1 : 2
07.11.2026
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 10 тур
Истанбул Башакшехир
5 : 2
01.11.2026
Самсунспор
Турция. Суперлига, 9 тур
Бешикташ
2 : 0
26.10.2026
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 8 тур
Истанбул Башакшехир
2 : 1
18.10.2026
Газиантеп
Касымпаша
Турция. Суперлига, 13 тур
Ризеспор
- : -
27.11.2026
Касымпаша
Турция. Суперлига, 12 тур
Касымпаша
2 : 1
22.11.2026
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 11 тур
Газиантеп
0 : 2
06.11.2026
Касымпаша
Турция. Суперлига, 10 тур
Касымпаша
2 : 2
01.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 9 тур
Эюпспор
0 : 1
24.10.2026
Касымпаша
Турция. Суперлига, 8 тур
Касымпаша
4 : 1
18.10.2026
Самсунспор
Информация о матче
Стадион:
Башакшехир Фатих Терим
Новости команд
Все
Истанбул Башакшехир
Касымпаша
Суперлига: шансы «Ризеспора» и «Касымпаши» на победу в матче 13-го тура
09:48
Суперлига: шансы «Истанбула» и «Чорума» на победу в матче 12-го тура
22 ноября
Суперлига: шансы «Касымпаши» и «Аланьяспора» на победу в матче 12-го тура
21 ноября
Шомуродов ответил на вопрос о завершении карьеры в «Ростове»
17 ноября
1
Файзуллаев одним словом описал уровень Батракова
17 ноября
Суперлига: шансы «Истанбула» и «Чорума» на победу в матче 12-го тура
22 ноября
Шомуродов ответил на вопрос о завершении карьеры в «Ростове»
17 ноября
1
Файзуллаев одним словом описал уровень Батракова
17 ноября
Шомуродов прокомментировал обидное поражение Узбекистана от России
14 ноября
1
Шомуродов: «Реал» уже следит за Батраковым»
13 ноября
1
Суперлига: шансы «Ризеспора» и «Касымпаши» на победу в матче 13-го тура
09:48
Суперлига: шансы «Касымпаши» и «Аланьяспора» на победу в матче 12-го тура
21 ноября
«Газиантеп» – «Касымпаша»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 6 ноября 2026
6 ноября
Суперлига Турция: шансы «Газиантепа» и «Касымпаши» на победу в матче 11 тура
5 ноября
«Касымпаша» – «Бешикташ»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+