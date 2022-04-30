Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Касымпаша - Истанбул Башакшехир
Касымпаша - Истанбул Башакшехир: обзор матча 30 апреля 2022
Касымпаша
30.04.2022, суббота, 16:00
Турция. Суперлига, 35 тур
2 : 3
Завершен
Истанбул Башакшехир
43'
М. Фалл
78'
Д. Мюлека
28'
Ф. Гульбрандсен
45'
Трезеге
52'
Д. Тюрук (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Касымпаша - Истанбул Башакшехир
90'
+1
Желтая карточка
Д. Тюрук
ГОЛ! 2:3!
Д. Мюлека
Пас отдал
М. Травник
78'
78'
Замена
С. Учан
️️️️
Л. Дуарте
71'
Замена
С. Гюрлер
️️️️
Трезеге
52'
ГОЛ с пенальти! 1:3!
Д. Тюрук
Замена
М. Травник
️️️️
А. Мабиль
46'
Замена
У. Бозок
️️️️
Т. Бречка
46'
45'
ГОЛ! 1:2!
Трезеге
ГОЛ! 1:1!
М. Фалл
Пас отдал
В. Эйссерик
43'
28'
ГОЛ! 0:1!
Ф. Гульбрандсен
Пас отдал
Трезеге
13'
Желтая карточка
Т. Чигерчи
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Касымпаша
1
Эртугрул Ташкыран
ВР
17
Эрен Эльмали
ЛЗ
25
Томаш Бречка
ЦЗ
4
Райан Донк
ЦЗ
94
Флоран Хадергьонай
ЦЗ
34
Догукан Хасполат
ОП
11
Авер Мабиль
ЦП
10
Харис Хайрадинович
ЦП
9
Валентин Эйссерик
АП
11
Джексон Мюлека
ЦФ
7
Мамаду Фалл
ЦФ
Главный тренер
Кемаль Оздеш
Истанбул Башакшехир
1
Волкан Бабакан
ВР
80
Жуниор Кайсара
ЦЗ
24
Александр Епуряну
ЦЗ
3
Лео Дуарте
ЦЗ
6
Лукас Лима
ЦЗ
21
Махмут Текдемир
ЦЗ
7
Трезеге
ЛВ
38
Толга Чигерчи
ОП
19
Беркай Озкан
ЦП
9
Дениз Тюрук
ЦП
8
Фредрик Гульбрандсен
ЦФ
Главный тренер
Окан Бурук
Касымпаша
23
Харун Текин
ВР
17
Ахмет Энгин
ЛВ
8
Тунай Торун
ЦП
10
Михал Травник
ЦП
1
Эрдем Канполат
ЦФ
17
Умут Бозок
ЦФ
23
Фейзи Йилдырым
ЦФ
Истанбул Башакшехир
33
Хасан Али Калдырым
ЦЗ
2
Шенер Озбайраклы
ЦЗ
42
Омер Али Саинер
ЦЗ
28
Равиль Тагир
ЦЗ
89
Насер Шадли
ЦП
7
Сердар Гюрлер
ЦП
48
Салих Учан
ЦП
21
Пицци
АП
99
Atabey Çiçek
ЦФ
16
Мухаммед Зенгезер
ЦФ
4-1-2-1-2
1
Ташкыран
17
Эльмали
4
Донк
94
Хадергьонай
25
Бречка
34
Хасполат
11
Мабиль
10
Хайрадинович
9
Эйссерик
7
Фалл
11
Мюлека
3-3-2-1-1
1
Бабакан
3
Дуарте
6
Лима
21
Текдемир
80
Кайсара
38
Чигерчи
24
Епуряну
19
Озкан
9
Тюрук
7
Трезеге
8
Гульбрандсен
11
Мабиль
10
Травник
10
Травник
11
Мабиль
25
Бречка
17
Бозок
17
Бозок
25
Бречка
7
Трезеге
7
Гюрлер
7
Гюрлер
7
Трезеге
3
Дуарте
48
Учан
48
Учан
3
Дуарте
Остались в запасе
Касымпаша
Истанбул Башакшехир
23
Харун Текин
ВР
8
Тунай Торун
ЦП
17
Ахмет Энгин
ЛВ
1
Эрдем Канполат
ЦФ
23
Фейзи Йилдырым
ЦФ
Главный тренер
Кемаль Оздеш
33
Хасан Али Калдырым
ЦЗ
2
Шенер Озбайраклы
ЦЗ
42
Омер Али Саинер
ЦЗ
28
Равиль Тагир
ЦЗ
89
Насер Шадли
ЦП
21
Пицци
АП
99
Atabey Çiçek
ЦФ
16
Мухаммед Зенгезер
ЦФ
Главный тренер
Окан Бурук
Остались в запасе
23
Харун Текин
ВР
8
Тунай Торун
ЦП
17
Ахмет Энгин
ЛВ
1
Эрдем Канполат
ЦФ
23
Фейзи Йилдырым
ЦФ
Остались в запасе
33
Хасан Али Калдырым
ЦЗ
2
Шенер Озбайраклы
ЦЗ
42
Омер Али Саинер
ЦЗ
28
Равиль Тагир
ЦЗ
89
Насер Шадли
ЦП
21
Пицци
АП
99
Atabey Çiçek
ЦФ
16
Мухаммед Зенгезер
ЦФ
Главный тренер
Кемаль Оздеш
Главный тренер
Окан Бурук
Статистика матча Касымпаша - Истанбул Башакшехир
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Касымпаша
Турция. Суперлига, 13 тур
Ризеспор
- : -
27.11.2026
Касымпаша
Турция. Суперлига, 12 тур
Касымпаша
2 : 1
22.11.2026
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 11 тур
Газиантеп
0 : 2
06.11.2026
Касымпаша
Турция. Суперлига, 10 тур
Касымпаша
2 : 2
01.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 9 тур
Эюпспор
0 : 1
24.10.2026
Касымпаша
Турция. Суперлига, 8 тур
Касымпаша
4 : 1
18.10.2026
Самсунспор
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 13 тур
Эюпспор
- : -
29.11.2026
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 12 тур
Истанбул Башакшехир
4 : 2
23.11.2026
Чорум
Турция. Суперлига, 11 тур
Гезтепе
1 : 2
07.11.2026
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 10 тур
Истанбул Башакшехир
5 : 2
01.11.2026
Самсунспор
Турция. Суперлига, 9 тур
Бешикташ
2 : 0
26.10.2026
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 8 тур
Истанбул Башакшехир
2 : 1
18.10.2026
Газиантеп
Информация о матче
Стадион:
Тайип Эрдоган
Новости команд
Все
Касымпаша
Истанбул Башакшехир
Суперлига: шансы «Истанбула» и «Чорума» на победу в матче 12-го тура
22 ноября
Суперлига: шансы «Касымпаши» и «Аланьяспора» на победу в матче 12-го тура
21 ноября
Шомуродов ответил на вопрос о завершении карьеры в «Ростове»
17 ноября
1
Файзуллаев одним словом описал уровень Батракова
17 ноября
Шомуродов прокомментировал обидное поражение Узбекистана от России
14 ноября
1
Суперлига: шансы «Касымпаши» и «Аланьяспора» на победу в матче 12-го тура
21 ноября
«Газиантеп» – «Касымпаша»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 6 ноября 2026
6 ноября
Суперлига Турция: шансы «Газиантепа» и «Касымпаши» на победу в матче 11 тура
5 ноября
«Касымпаша» – «Бешикташ»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
Суперлига: шансы «Касымпаши» и «Бешикташа» на победу в матче 10 тура
31 октября
Суперлига: шансы «Истанбула» и «Чорума» на победу в матче 12-го тура
22 ноября
Шомуродов ответил на вопрос о завершении карьеры в «Ростове»
17 ноября
1
Файзуллаев одним словом описал уровень Батракова
17 ноября
Шомуродов прокомментировал обидное поражение Узбекистана от России
14 ноября
1
Шомуродов: «Реал» уже следит за Батраковым»
13 ноября
1
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+