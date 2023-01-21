Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Касымпаша - Истанбул Башакшехир
Касымпаша - Истанбул Башакшехир: обзор матча 21 января 2023
Касымпаша
21.01.2023, суббота, 16:00
Турция. Суперлига, 20 тур
1 : 3
Завершен
Истанбул Башакшехир
48'
Д. Алексич
90+9'
Д. Тюрук (П)
90+11'
П. Шиш
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Касымпаша - Истанбул Башакшехир
90'
+11
ГОЛ! 0:3!
П. Шиш
Пас отдал
С. Гюрлер
Вторая желтая
М. Бен Уанес
90'
+10
90'
+9
ГОЛ с пенальти! 0:2!
Д. Тюрук
Желтая карточка
А. Кара
90'
+7
Желтая карточка
Б. Калкан
85'
80'
Замена
Ж. Кайсара
️️️️
О. Али Саинер
80'
Замена
П. Шиш
️️️️
Л. Лима
80'
Замена
М. Озил
️️️️
Д. Алексич
Замена
А. Энгин
️️️️
Б. Целина
74'
72'
Желтая карточка
М. Текдемир
Замена
А. Кара
️️️️
Х. Хайрадинович
60'
48'
ГОЛ! 0:1!
Д. Алексич
Пас отдал
С. Гюрлер
Желтая карточка
М. Бен Уанес
47'
Желтая карточка
Х. Хайрадинович
36'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Касымпаша
1
Эрдем Канполат
ВР
12
Мортадха Бен Уанес
ЛЗ
25
Микаэль Тирпа
ЦЗ
58
Ясин Озкан
ЦЗ
4
Райан Донк
ЦЗ
5
Садик Чифтпинар
ЦЗ
10
Харис Хайрадинович
ЦП
43
Берсант Целина
АП
9
Валентин Эйссерик
АП
7
Мамаду Фалл
ПВ
13
Стефан Баокен
ЦФ
Главный тренер
Кемаль Оздеш
Истанбул Башакшехир
1
Волкан Бабакан
ВР
6
Лукас Лима
ЦЗ
5
Ахмед Туба
ЦЗ
3
Лео Дуарте
ЦЗ
42
Омер Али Саинер
ЦЗ
21
Махмут Текдемир
ЦЗ
9
Даниэль Алексич
ЦЗ
9
Дениз Тюрук
ЦП
19
Беркай Озкан
ЦП
7
Сердар Гюрлер
ЦП
19
Филипп Кени
ЦФ
Главный тренер
Эмре Белезоглу
Касымпаша
1
Эртугрул Ташкыран
ВР
23
Фейзи Йилдырым
ЦЗ
3
Даниэль Граовац
ЦЗ
41
Берат Калкан
ЛВ
17
Ахмет Энгин
ЛВ
8
Тунай Торун
ЦП
35
Айтач Кара
ЦП
15
Таркан Сербест
ЦП
10
Юнус Малли
АП
77
Али Демирель
ЦФ
Истанбул Башакшехир
16
Мухаммед Зенгезер
ВР
32
Фрэнсис Нзаба
ЦЗ
80
Жуниор Кайсара
ЦЗ
10
Месут Озил
АП
21
Патрик Шиш
ПВ
34
Мухаммет Арслантас
ЦФ
91
Батухан Челик
ЦФ
3-2-1-3-1
1
Канполат
58
Озкан
4
Донк
5
Чифтпинар
12
Бен Уанес
25
Тирпа
10
Хайрадинович
43
Целина
9
Эйссерик
7
Фалл
13
Баокен
3-2-3-1
1
Бабакан
42
Саинер
21
Текдемир
9
Алексич
5
Туба
3
Дуарте
9
Тюрук
19
Озкан
7
Гюрлер
19
Кени
10
Хайрадинович
35
Кара
35
Кара
10
Хайрадинович
Петретта
41
Калкан
41
Калкан
Петретта
43
Целина
17
Энгин
17
Энгин
43
Целина
42
Саинер
80
Кайсара
80
Кайсара
42
Саинер
9
Алексич
10
Озил
10
Озил
9
Алексич
6
Лима
21
Шиш
21
Шиш
6
Лима
Остались в запасе
Касымпаша
Истанбул Башакшехир
1
Эртугрул Ташкыран
ВР
23
Фейзи Йилдырым
ЦЗ
3
Даниэль Граовац
ЦЗ
8
Тунай Торун
ЦП
15
Таркан Сербест
ЦП
10
Юнус Малли
АП
77
Али Демирель
ЦФ
Главный тренер
Кемаль Оздеш
16
Мухаммед Зенгезер
ВР
32
Фрэнсис Нзаба
ЦЗ
34
Мухаммет Арслантас
ЦФ
91
Батухан Челик
ЦФ
Главный тренер
Эмре Белезоглу
Остались в запасе
1
Эртугрул Ташкыран
ВР
23
Фейзи Йилдырым
ЦЗ
3
Даниэль Граовац
ЦЗ
8
Тунай Торун
ЦП
15
Таркан Сербест
ЦП
10
Юнус Малли
АП
77
Али Демирель
ЦФ
Остались в запасе
16
Мухаммед Зенгезер
ВР
32
Фрэнсис Нзаба
ЦЗ
34
Мухаммет Арслантас
ЦФ
91
Батухан Челик
ЦФ
Главный тренер
Кемаль Оздеш
Главный тренер
Эмре Белезоглу
Статистика матча Касымпаша - Истанбул Башакшехир
4
1
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
4
1
Матчи команд
Касымпаша
Турция. Суперлига, 13 тур
Ризеспор
- : -
27.11.2026
Касымпаша
Турция. Суперлига, 12 тур
Касымпаша
2 : 1
22.11.2026
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 11 тур
Газиантеп
0 : 2
06.11.2026
Касымпаша
Турция. Суперлига, 10 тур
Касымпаша
2 : 2
01.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 9 тур
Эюпспор
0 : 1
24.10.2026
Касымпаша
Турция. Суперлига, 8 тур
Касымпаша
4 : 1
18.10.2026
Самсунспор
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 13 тур
Эюпспор
- : -
29.11.2026
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 12 тур
Истанбул Башакшехир
4 : 2
23.11.2026
Чорум
Турция. Суперлига, 11 тур
Гезтепе
1 : 2
07.11.2026
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 10 тур
Истанбул Башакшехир
5 : 2
01.11.2026
Самсунспор
Турция. Суперлига, 9 тур
Бешикташ
2 : 0
26.10.2026
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 8 тур
Истанбул Башакшехир
2 : 1
18.10.2026
Газиантеп
Информация о матче
Стадион:
Тайип Эрдоган
Новости команд
Все
Касымпаша
Истанбул Башакшехир
Суперлига: шансы «Ризеспора» и «Касымпаши» на победу в матче 13-го тура
Вчера, 09:48
Суперлига: шансы «Истанбула» и «Чорума» на победу в матче 12-го тура
22 ноября
Суперлига: шансы «Касымпаши» и «Аланьяспора» на победу в матче 12-го тура
21 ноября
Шомуродов ответил на вопрос о завершении карьеры в «Ростове»
17 ноября
1
Файзуллаев одним словом описал уровень Батракова
17 ноября
Суперлига: шансы «Ризеспора» и «Касымпаши» на победу в матче 13-го тура
Вчера, 09:48
Суперлига: шансы «Касымпаши» и «Аланьяспора» на победу в матче 12-го тура
21 ноября
«Газиантеп» – «Касымпаша»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 6 ноября 2026
6 ноября
Суперлига Турция: шансы «Газиантепа» и «Касымпаши» на победу в матче 11 тура
5 ноября
«Касымпаша» – «Бешикташ»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
Суперлига: шансы «Истанбула» и «Чорума» на победу в матче 12-го тура
22 ноября
Шомуродов ответил на вопрос о завершении карьеры в «Ростове»
17 ноября
1
Файзуллаев одним словом описал уровень Батракова
17 ноября
Шомуродов прокомментировал обидное поражение Узбекистана от России
14 ноября
1
Шомуродов: «Реал» уже следит за Батраковым»
13 ноября
1
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+