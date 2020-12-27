Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Истанбул Башакшехир - Касымпаша
Истанбул Башакшехир - Касымпаша: обзор матча 27 декабря 2020
Истанбул Башакшехир
27.12.2020, воскресенье, 19:00
Турция. Суперлига, 15 тур
2 : 2
Завершен
Касымпаша
27'
Н. Шадли
90+2'
Э. Вишча
36'
Ю. Эрдоган
85'
А. Ходжич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Истанбул Башакшехир - Касымпаша
90'
+5
Желтая карточка
М. Тирпа
90'
+4
Замена
А. Огуз
️️️️
А. Ходжич
ГОЛ! 2:2!
Э. Вишча
90'
+2
88'
Желтая карточка
Э. Ташкыран
85'
ГОЛ! 1:2!
А. Ходжич
Пас отдал
Х. Хайрадинович
Замена
Д. Тюрук
️️️️
А. Епуряну
74'
68'
Замена
Б. Койта
️️️️
Ю. Эрдоган
Замена
Б. Озкан
️️️️
Жулиано
63'
Замена
К. Фрей
️️️️
Рафаэл
63'
60'
Замена
К. Варга
️️️️
A. Koç
Желтая карточка
Рафаэл
58'
Замена
М. Топал
️️️️
М. Шкртел
52'
Замена
Э. Кривелли
️️️️
М. Текдемир
46'
43'
Вторая желтая
А. Кара
36'
ГОЛ! 1:1!
Ю. Эрдоган
Пас отдал
A. Koç
ГОЛ! 1:0!
Н. Шадли
Пас отдал
Э. Вишча
27'
15'
Желтая карточка
А. Кара
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Истанбул Башакшехир
1
Волкан Бабакан
ВР
88
Кемаль Сертел
ЦЗ
37
Мартин Шкртел
ЦЗ
24
Александр Епуряну
ЦЗ
21
Махмут Текдемир
ЦЗ
9
Даниэль Алексич
ЦЗ
2
Рафаэл
ПЗ
89
Насер Шадли
ЦП
20
Жулиано
АП
10
Эдин Вишча
ПВ
8
Фредрик Гульбрандсен
ЦФ
Главный тренер
Окан Бурук
Касымпаша
1
Эртугрул Ташкыран
ВР
94
Флоран Хадергьонай
ЦЗ
25
Томаш Бречка
ЦЗ
4
Уссама Хаддади
ЦЗ
10
Юсуф Эрдоган
ЦП
25
Микаэль Тирпа
ЦП
35
Айтач Кара
ЦП
10
Харис Хайрадинович
ЦП
71
Anıl Koç
ЦП
24
Loret Sadiku
ЦФ
15
Армин Ходжич
ЦФ
Главный тренер
Кемаль Оздеш
Истанбул Башакшехир
1
Ахмет Киванч
ВР
33
Хасан Али Калдырым
ЦЗ
26
Карлос Понк
ЦЗ
33
Угур Учар
ЦЗ
14
Азубуйке Окечукву
ЦП
11
Керим Фрей
ЦП
19
Беркай Озкан
ЦП
5
Мехмет Топал
ЦП
9
Дениз Тюрук
ЦП
27
Энцо Кривелли
ЦФ
Касымпаша
1
Эрдем Канполат
ВР
17
Эрен Эльмали
ЛЗ
2
Ахмет Огуз
ЦЗ
23
Фейзи Йилдырым
ПЗ
7
Кевин Варга
ЛВ
80
Хасан Эмре Йесилюрт
ЦП
34
Догукан Хасполат
ЦП
55
Yasin Dulger
ЦФ
77
Alan Cariús
ЦФ
55
Бенгали-Фоде Койта
ЦФ
3-2-1-2-1
1
Бабакан
24
Епуряну
21
Текдемир
9
Алексич
37
Шкртел
2
Рафаэл
89
Шадли
20
Жулиано
10
Вишча
8
Гульбрандсен
3-5-2
1
Ташкыран
94
Хадергьонай
25
Бречка
4
Хаддади
10
Эрдоган
35
Кара
10
Хайрадинович
71
25
Тирпа
15
Ходжич
24
2
Рафаэл
11
Фрей
11
Фрей
2
Рафаэл
20
Жулиано
19
Озкан
19
Озкан
20
Жулиано
37
Шкртел
5
Топал
5
Топал
37
Шкртел
24
Епуряну
9
Тюрук
9
Тюрук
24
Епуряну
21
Текдемир
27
Кривелли
27
Кривелли
21
Текдемир
71
7
Варга
7
Варга
71
15
Ходжич
2
Огуз
2
Огуз
15
Ходжич
10
Эрдоган
55
Койта
55
Койта
10
Эрдоган
Остались в запасе
Истанбул Башакшехир
Касымпаша
1
Ахмет Киванч
ВР
33
Хасан Али Калдырым
ЦЗ
26
Карлос Понк
ЦЗ
33
Угур Учар
ЦЗ
14
Азубуйке Окечукву
ЦП
Главный тренер
Окан Бурук
80
Хасан Эмре Йесилюрт
ЦП
55
Yasin Dulger
ЦФ
23
Фейзи Йилдырым
ПЗ
17
Эрен Эльмали
ЛЗ
1
Эрдем Канполат
ВР
34
Догукан Хасполат
ЦП
77
Alan Cariús
ЦФ
Главный тренер
Кемаль Оздеш
Остались в запасе
1
Ахмет Киванч
ВР
33
Хасан Али Калдырым
ЦЗ
26
Карлос Понк
ЦЗ
33
Угур Учар
ЦЗ
14
Азубуйке Окечукву
ЦП
Остались в запасе
80
Хасан Эмре Йесилюрт
ЦП
55
Yasin Dulger
ЦФ
23
Фейзи Йилдырым
ПЗ
17
Эрен Эльмали
ЛЗ
1
Эрдем Канполат
ВР
34
Догукан Хасполат
ЦП
77
Alan Cariús
ЦФ
Главный тренер
Окан Бурук
Главный тренер
Кемаль Оздеш
Статистика матча Истанбул Башакшехир - Касымпаша
1
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 13 тур
Эюпспор
- : -
29.11.2026
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 12 тур
Истанбул Башакшехир
4 : 2
23.11.2026
Чорум
Турция. Суперлига, 11 тур
Гезтепе
1 : 2
07.11.2026
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 10 тур
Истанбул Башакшехир
5 : 2
01.11.2026
Самсунспор
Турция. Суперлига, 9 тур
Бешикташ
2 : 0
26.10.2026
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 8 тур
Истанбул Башакшехир
2 : 1
18.10.2026
Газиантеп
Касымпаша
Турция. Суперлига, 13 тур
Ризеспор
- : -
27.11.2026
Касымпаша
Турция. Суперлига, 12 тур
Касымпаша
2 : 1
22.11.2026
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 11 тур
Газиантеп
0 : 2
06.11.2026
Касымпаша
Турция. Суперлига, 10 тур
Касымпаша
2 : 2
01.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 9 тур
Эюпспор
0 : 1
24.10.2026
Касымпаша
Турция. Суперлига, 8 тур
Касымпаша
4 : 1
18.10.2026
Самсунспор
Информация о матче
Стадион:
Башакшехир Фатих Терим
Новости команд
Все
Истанбул Башакшехир
Касымпаша
Суперлига: шансы «Истанбула» и «Чорума» на победу в матче 12-го тура
22 ноября
Суперлига: шансы «Касымпаши» и «Аланьяспора» на победу в матче 12-го тура
21 ноября
Шомуродов ответил на вопрос о завершении карьеры в «Ростове»
17 ноября
1
Файзуллаев одним словом описал уровень Батракова
17 ноября
Шомуродов прокомментировал обидное поражение Узбекистана от России
14 ноября
1
Суперлига: шансы «Истанбула» и «Чорума» на победу в матче 12-го тура
22 ноября
Шомуродов ответил на вопрос о завершении карьеры в «Ростове»
17 ноября
1
Файзуллаев одним словом описал уровень Батракова
17 ноября
Шомуродов прокомментировал обидное поражение Узбекистана от России
14 ноября
1
Шомуродов: «Реал» уже следит за Батраковым»
13 ноября
1
Суперлига: шансы «Касымпаши» и «Аланьяспора» на победу в матче 12-го тура
21 ноября
«Газиантеп» – «Касымпаша»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 6 ноября 2026
6 ноября
Суперлига Турция: шансы «Газиантепа» и «Касымпаши» на победу в матче 11 тура
5 ноября
«Касымпаша» – «Бешикташ»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
Суперлига: шансы «Касымпаши» и «Бешикташа» на победу в матче 10 тура
31 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+