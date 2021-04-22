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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Касымпаша - Истанбул Башакшехир
Касымпаша - Истанбул Башакшехир: обзор матча 22 апреля 2021
Касымпаша
22.04.2021, четверг, 19:00
Турция. Суперлига, 36 тур
0 : 1
Завершен
Истанбул Башакшехир
36'
Н. Шадли
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Касымпаша - Истанбул Башакшехир
90'
+2
Желтая карточка
Л. Дуарте
Желтая карточка
L. Sadiku
78'
Замена
Y. Dulger
️️️️
Т. Сербест
74'
Замена
Д. Дринкуотер
️️️️
К. Бистрович
61'
61'
Замена
Ф. Гульбрандсен
️️️️
Н. Шадли
Замена
Б. Койта
️️️️
И. Телин
61'
60'
Замена
Б. Озкан
️️️️
У. Учар
36'
ГОЛ! 0:1!
Н. Шадли
Пас отдал
М. Топал
Желтая карточка
Т. Сербест
31'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Касымпаша
1
Ramazan KÃ¶se
ВР
32
Деррик Люккассен
ЦЗ
25
Томаш Бречка
ЦЗ
94
Флоран Хадергьонай
ЦЗ
4
Уссама Хаддади
ЦЗ
7
Кевин Варга
ЛВ
15
Таркан Сербест
ЦП
10
Харис Хайрадинович
ЦП
8
Кристиян Бистрович
ЦП
92
Исаак Телин
ЦФ
24
Loret Sadiku
ЦФ
Главный тренер
Кемаль Оздеш
Истанбул Башакшехир
1
Волкан Бабакан
ВР
9
Даниэль Алексич
ЦЗ
24
Александр Епуряну
ЦЗ
3
Лео Дуарте
ЦЗ
33
Угур Учар
ЦЗ
38
Толга Чигерчи
ОП
5
Мехмет Топал
ЦП
89
Насер Шадли
ЦП
20
Жулиано
АП
10
Эдин Вишча
ПВ
42
Омер Али Саинер
ЦФ
Главный тренер
Окан Бурук
Касымпаша
1
Эртугрул Ташкыран
ВР
17
Эрен Эльмали
ЛЗ
23
Фейзи Йилдырым
ПЗ
71
Anıl Koç
ЦП
34
Догукан Хасполат
ЦП
4
Дэнни Дринкуотер
ЦП
55
Yasin Dulger
ЦФ
0
Duško Tošić
ЦФ
55
Бенгали-Фоде Койта
ЦФ
Истанбул Башакшехир
34
Мерт Гюнок
ВР
28
Равиль Тагир
ЦЗ
14
Азубуйке Окечукву
ЦП
10
Junior Fernandes
ЦП
19
Беркай Озкан
ЦП
27
Энцо Кривелли
ЦФ
8
Фредрик Гульбрандсен
ЦФ
4-3-1-2
1
32
Люккассен
94
Хадергьонай
4
Хаддади
25
Бречка
15
Сербест
10
Хайрадинович
8
Бистрович
7
Варга
24
92
Телин
4-1-2-2-1
1
Бабакан
24
Епуряну
3
Дуарте
33
Учар
9
Алексич
38
Чигерчи
5
Топал
89
Шадли
10
Вишча
20
Жулиано
42
Саинер
15
Сербест
55
55
15
Сербест
8
Бистрович
4
Дринкуотер
4
Дринкуотер
8
Бистрович
92
Телин
55
Койта
55
Койта
92
Телин
33
Учар
19
Озкан
19
Озкан
33
Учар
89
Шадли
8
Гульбрандсен
8
Гульбрандсен
89
Шадли
Остались в запасе
Касымпаша
Истанбул Башакшехир
23
Фейзи Йилдырым
ПЗ
0
Duško Tošić
ЦФ
17
Эрен Эльмали
ЛЗ
1
Эртугрул Ташкыран
ВР
71
Anıl Koç
ЦП
34
Догукан Хасполат
ЦП
Главный тренер
Кемаль Оздеш
28
Равиль Тагир
ЦЗ
34
Мерт Гюнок
ВР
14
Азубуйке Окечукву
ЦП
10
Junior Fernandes
ЦП
27
Энцо Кривелли
ЦФ
Главный тренер
Окан Бурук
Остались в запасе
23
Фейзи Йилдырым
ПЗ
0
Duško Tošić
ЦФ
17
Эрен Эльмали
ЛЗ
1
Эртугрул Ташкыран
ВР
71
Anıl Koç
ЦП
34
Догукан Хасполат
ЦП
Остались в запасе
28
Равиль Тагир
ЦЗ
34
Мерт Гюнок
ВР
14
Азубуйке Окечукву
ЦП
10
Junior Fernandes
ЦП
27
Энцо Кривелли
ЦФ
Главный тренер
Кемаль Оздеш
Главный тренер
Окан Бурук
Статистика матча Касымпаша - Истанбул Башакшехир
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Касымпаша
Турция. Суперлига, 13 тур
Ризеспор
- : -
27.11.2026
Касымпаша
Турция. Суперлига, 12 тур
Касымпаша
2 : 1
22.11.2026
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 11 тур
Газиантеп
0 : 2
06.11.2026
Касымпаша
Турция. Суперлига, 10 тур
Касымпаша
2 : 2
01.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 9 тур
Эюпспор
0 : 1
24.10.2026
Касымпаша
Турция. Суперлига, 8 тур
Касымпаша
4 : 1
18.10.2026
Самсунспор
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 13 тур
Эюпспор
- : -
29.11.2026
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 12 тур
Истанбул Башакшехир
4 : 2
23.11.2026
Чорум
Турция. Суперлига, 11 тур
Гезтепе
1 : 2
07.11.2026
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 10 тур
Истанбул Башакшехир
5 : 2
01.11.2026
Самсунспор
Турция. Суперлига, 9 тур
Бешикташ
2 : 0
26.10.2026
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 8 тур
Истанбул Башакшехир
2 : 1
18.10.2026
Газиантеп
Информация о матче
Стадион:
Тайип Эрдоган
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