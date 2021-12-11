Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Истанбул Башакшехир - Касымпаша
Истанбул Башакшехир - Касымпаша: обзор матча 11 декабря 2021
Истанбул Башакшехир
11.12.2021, суббота, 16:00
Турция. Суперлига, 16 тур
2 : 1
Завершен
Касымпаша
53'
Э. Вишча
90+2'
М. Текдемир
78'
Х. Хайрадинович
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Истанбул Башакшехир - Касымпаша
90'
+7
Желтая карточка
Д. Хасполат
ГОЛ! 2:1!
М. Текдемир
90'
+2
Желтая карточка
М. Текдемир
85'
84'
Желтая карточка
Х. Хайрадинович
80'
Замена
М. Бен Уанес
️️️️
Ю. Эрдоган
78'
ГОЛ! 1:1!
Х. Хайрадинович
Пас отдал
Ф. Хадергьонай
Замена
Т. Чигерчи
️️️️
Д. Тюрук
77'
76'
Желтая карточка
М. Травник
67'
Замена
Т. Бречка
️️️️
Д. Брума
67'
Замена
Н. Йоргенсен
️️️️
У. Бозок
67'
Замена
Х. Хайрадинович
️️️️
К. Варга
ГОЛ! 1:0!
Э. Вишча
53'
46'
Замена
Д. Хасполат
️️️️
Т. Сербест
Желтая карточка
Л. Дуарте
45'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Истанбул Башакшехир
3
Лео Дуарте
ЦЗ
33
Хасан Али Калдырым
ЦЗ
21
Махмут Текдемир
ЦЗ
55
Юссуф Ндайшими
ЦП
9
Дениз Тюрук
ЦП
19
Беркай Озкан
ЦП
89
Насер Шадли
ЦП
10
Эдин Вишча
ПВ
42
Омер Али Саинер
ЦФ
77
Стефано Окака-Чука
ЦФ
16
Мухаммед Зенгезер
ЦФ
Главный тренер
Окан Бурук
Касымпаша
23
Харун Текин
ВР
4
Райан Донк
ЦЗ
94
Флоран Хадергьонай
ЦЗ
25
Джеффри Брума
ЦЗ
7
Кевин Варга
ЛВ
10
Юсуф Эрдоган
ЦП
15
Таркан Сербест
ЦП
10
Михал Травник
ЦП
9
Валентин Эйссерик
АП
17
Эрен Эльмали
ЦФ
17
Умут Бозок
ЦФ
Главный тренер
Кемаль Оздеш
Истанбул Башакшехир
1
Волкан Бабакан
ВР
6
Лукас Лима
ЦЗ
2
Шенер Озбайраклы
ЦЗ
24
Александр Епуряну
ЦЗ
26
Карлос Понк
ЦЗ
9
Даниэль Алексич
ЦЗ
38
Толга Чигерчи
ОП
28
Emre Karaal
ЦП
23
Ахмед Кутуджу
ЦФ
99
Atabey Çiçek
ЦФ
Касымпаша
1
Эртугрул Ташкыран
ВР
91
Sakib AytaÃ§
ЦЗ
25
Томаш Бречка
ЦЗ
12
Мортадха Бен Уанес
ЦЗ
34
Догукан Хасполат
ЦП
10
Харис Хайрадинович
ЦП
23
Фейзи Йилдырым
ЦФ
17
Ахмет Энгин
ЦФ
80
Хасан Эмре Йесилюрт
ЦФ
14
Николай Йоргенсен
ЦФ
3-4-1-3
3
Дуарте
33
Али Калдырым
21
Текдемир
55
Ндайшими
19
Озкан
89
Шадли
9
Тюрук
10
Вишча
16
Зенгезер
77
Окака-Чука
42
Саинер
3-3-2-2
23
Текин
4
Донк
94
Хадергьонай
25
Брума
10
Эрдоган
15
Сербест
10
Травник
9
Эйссерик
7
Варга
17
Бозок
17
Эльмали
9
Тюрук
38
Чигерчи
38
Чигерчи
9
Тюрук
25
Брума
25
Бречка
25
Бречка
25
Брума
10
Эрдоган
12
Бен Уанес
12
Бен Уанес
10
Эрдоган
15
Сербест
34
Хасполат
34
Хасполат
15
Сербест
7
Варга
10
Хайрадинович
10
Хайрадинович
7
Варга
17
Бозок
14
Йоргенсен
14
Йоргенсен
17
Бозок
Остались в запасе
Истанбул Башакшехир
Касымпаша
1
Волкан Бабакан
ВР
6
Лукас Лима
ЦЗ
2
Шенер Озбайраклы
ЦЗ
24
Александр Епуряну
ЦЗ
26
Карлос Понк
ЦЗ
9
Даниэль Алексич
ЦЗ
28
Emre Karaal
ЦП
23
Ахмед Кутуджу
ЦФ
99
Atabey Çiçek
ЦФ
Главный тренер
Окан Бурук
1
Эртугрул Ташкыран
ВР
91
Sakib AytaÃ§
ЦЗ
23
Фейзи Йилдырым
ЦФ
17
Ахмет Энгин
ЦФ
80
Хасан Эмре Йесилюрт
ЦФ
Главный тренер
Кемаль Оздеш
Остались в запасе
1
Волкан Бабакан
ВР
6
Лукас Лима
ЦЗ
2
Шенер Озбайраклы
ЦЗ
24
Александр Епуряну
ЦЗ
26
Карлос Понк
ЦЗ
9
Даниэль Алексич
ЦЗ
28
Emre Karaal
ЦП
23
Ахмед Кутуджу
ЦФ
99
Atabey Çiçek
ЦФ
Остались в запасе
1
Эртугрул Ташкыран
ВР
91
Sakib AytaÃ§
ЦЗ
23
Фейзи Йилдырым
ЦФ
17
Ахмет Энгин
ЦФ
80
Хасан Эмре Йесилюрт
ЦФ
Главный тренер
Окан Бурук
Главный тренер
Кемаль Оздеш
Статистика матча Истанбул Башакшехир - Касымпаша
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 13 тур
Эюпспор
- : -
29.11.2026
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 12 тур
Истанбул Башакшехир
4 : 2
23.11.2026
Чорум
Турция. Суперлига, 11 тур
Гезтепе
1 : 2
07.11.2026
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 10 тур
Истанбул Башакшехир
5 : 2
01.11.2026
Самсунспор
Турция. Суперлига, 9 тур
Бешикташ
2 : 0
26.10.2026
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 8 тур
Истанбул Башакшехир
2 : 1
18.10.2026
Газиантеп
Касымпаша
Турция. Суперлига, 13 тур
Ризеспор
- : -
27.11.2026
Касымпаша
Турция. Суперлига, 12 тур
Касымпаша
2 : 1
22.11.2026
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 11 тур
Газиантеп
0 : 2
06.11.2026
Касымпаша
Турция. Суперлига, 10 тур
Касымпаша
2 : 2
01.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 9 тур
Эюпспор
0 : 1
24.10.2026
Касымпаша
Турция. Суперлига, 8 тур
Касымпаша
4 : 1
18.10.2026
Самсунспор
Информация о матче
Стадион:
Башакшехир Фатих Терим
Новости команд
Все
Истанбул Башакшехир
Касымпаша
Суперлига: шансы «Истанбула» и «Чорума» на победу в матче 12-го тура
22 ноября
Суперлига: шансы «Касымпаши» и «Аланьяспора» на победу в матче 12-го тура
21 ноября
Шомуродов ответил на вопрос о завершении карьеры в «Ростове»
17 ноября
1
Файзуллаев одним словом описал уровень Батракова
17 ноября
Шомуродов прокомментировал обидное поражение Узбекистана от России
14 ноября
1
Суперлига: шансы «Истанбула» и «Чорума» на победу в матче 12-го тура
22 ноября
Шомуродов ответил на вопрос о завершении карьеры в «Ростове»
17 ноября
1
Файзуллаев одним словом описал уровень Батракова
17 ноября
Шомуродов прокомментировал обидное поражение Узбекистана от России
14 ноября
1
Шомуродов: «Реал» уже следит за Батраковым»
13 ноября
1
Суперлига: шансы «Касымпаши» и «Аланьяспора» на победу в матче 12-го тура
21 ноября
«Газиантеп» – «Касымпаша»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 6 ноября 2026
6 ноября
Суперлига Турция: шансы «Газиантепа» и «Касымпаши» на победу в матче 11 тура
5 ноября
«Касымпаша» – «Бешикташ»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
Суперлига: шансы «Касымпаши» и «Бешикташа» на победу в матче 10 тура
31 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+