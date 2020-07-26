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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Касымпаша - Истанбул Башакшехир
Касымпаша - Истанбул Башакшехир: обзор матча 26 июля 2020
Касымпаша
26.07.2020, воскресенье, 17:00
Турция. Суперлига, 34 тур
3 : 2
Завершен
Истанбул Башакшехир
9'
Б. Койта
28'
Б. Койта
62'
Ю. Эрдоган
78'
Д. Ба
80'
Э. Вишча
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Касымпаша - Истанбул Башакшехир
Замена
Ж. Гоу
️️️️
Б. Койта
90'
Замена
Д. Хасполат
️️️️
Д. Павелка
90'
Желтая карточка
J. Fernandes
86'
80'
ГОЛ! 3:2!
Э. Вишча
Замена
J. Fernandes
️️️️
Х. Хайрадинович
79'
Замена
A. Koç
️️️️
М. Тиам
79'
78'
ГОЛ! 3:1!
Д. Ба
74'
Замена
А. Епуряну
️️️️
Д. Алексич
74'
Замена
Э. Кривелли
️️️️
Б. Озкан
Замена
R. Quaresma
️️️️
Ю. Эрдоган
66'
ГОЛ! 3:0!
Ю. Эрдоган
62'
46'
Замена
Г. Клиши
️️️️
А. Бехич
46'
Замена
М. Текдемир
️️️️
Э. Элиа
46'
Замена
Д. Ба
️️️️
М. Топал
44'
Желтая карточка
Э. Элиа
29'
Желтая карточка
М. Топал
ГОЛ! 2:0!
Б. Койта
Пас отдал
М. Тиам
28'
ГОЛ! 1:0!
Б. Койта
Пас отдал
Х. Хайрадинович
9'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Касымпаша
1
Ramazan KÃ¶se
ВР
94
Флоран Хадергьонай
ЦЗ
5
Яссин Мерья
ЦЗ
25
Томаш Бречка
ЦЗ
4
Уссама Хаддади
ЦЗ
35
Айтач Кара
ЦП
8
Давид Павелка
ЦП
10
Юсуф Эрдоган
ЦП
10
Харис Хайрадинович
ЦП
9
Маме Тиам
ЦП
55
Бенгали-Фоде Койта
ЦФ
Главный тренер
Кемаль Оздеш
Истанбул Башакшехир
1
Волкан Бабакан
ВР
16
Азиз Бехич
ЛЗ
80
Жуниор Кайсара
ЦЗ
26
Карлос Понк
ЦЗ
9
Даниэль Алексич
ЦЗ
5
Мехмет Топал
ЦП
88
Гекхан Инлер
ЦП
19
Беркай Озкан
ЦП
11
Эльеро Элиа
ЦП
10
Эдин Вишча
ПВ
8
Фредрик Гульбрандсен
ЦФ
Главный тренер
Окан Бурук
Касымпаша
26
Murat Can Yildiz
ВР
44
Jorge Fernandes
ЦЗ
2
Berk Çetin
ЦЗ
71
Anıl Koç
ЦП
17
Ricardo Quaresma
ЦП
34
Догукан Хасполат
ЦП
53
Ahmet Hakan Demirli
ЦФ
67
Mehmet Enes Sari
ЦФ
24
Loret Sadiku
ЦФ
22
Жерар Гоу
ЦФ
Истанбул Башакшехир
1
Ахмет Киванч
ВР
3
Гаэль Клиши
ЛЗ
24
Александр Епуряну
ЦЗ
37
Мартин Шкртел
ЦЗ
33
Угур Учар
ЦЗ
21
Махмут Текдемир
ЦЗ
17
Ирфан Кахведжи
ЦП
27
Энцо Кривелли
ЦФ
70
Робиньо
ЦФ
19
Демба Ба
ЦФ
4-5-1
1
94
Хадергьонай
25
Бречка
4
Хаддади
5
Мерья
8
Павелка
10
Эрдоган
10
Хайрадинович
9
Тиам
35
Кара
55
Койта
4-4-1-1
1
Бабакан
80
Кайсара
26
Понк
9
Алексич
16
Бехич
88
Инлер
19
Озкан
11
Элиа
5
Топал
10
Вишча
8
Гульбрандсен
10
Хайрадинович
44
44
10
Хайрадинович
9
Тиам
71
71
9
Тиам
10
Эрдоган
17
17
10
Эрдоган
8
Павелка
34
Хасполат
34
Хасполат
8
Павелка
55
Койта
22
Гоу
22
Гоу
55
Койта
16
Бехич
3
Клиши
3
Клиши
16
Бехич
9
Алексич
24
Епуряну
24
Епуряну
9
Алексич
11
Элиа
21
Текдемир
21
Текдемир
11
Элиа
19
Озкан
27
Кривелли
27
Кривелли
19
Озкан
5
Топал
19
Ба
19
Ба
5
Топал
Остались в запасе
Касымпаша
Истанбул Башакшехир
53
Ahmet Hakan Demirli
ЦФ
67
Mehmet Enes Sari
ЦФ
24
Loret Sadiku
ЦФ
26
Murat Can Yildiz
ВР
2
Berk Çetin
ЦЗ
Главный тренер
Кемаль Оздеш
1
Ахмет Киванч
ВР
37
Мартин Шкртел
ЦЗ
33
Угур Учар
ЦЗ
17
Ирфан Кахведжи
ЦП
70
Робиньо
ЦФ
Главный тренер
Окан Бурук
Остались в запасе
53
Ahmet Hakan Demirli
ЦФ
67
Mehmet Enes Sari
ЦФ
24
Loret Sadiku
ЦФ
26
Murat Can Yildiz
ВР
2
Berk Çetin
ЦЗ
Остались в запасе
1
Ахмет Киванч
ВР
37
Мартин Шкртел
ЦЗ
33
Угур Учар
ЦЗ
17
Ирфан Кахведжи
ЦП
70
Робиньо
ЦФ
Главный тренер
Кемаль Оздеш
Главный тренер
Окан Бурук
Статистика матча Касымпаша - Истанбул Башакшехир
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Касымпаша
Турция. Суперлига, 13 тур
Ризеспор
- : -
27.11.2026
Касымпаша
Турция. Суперлига, 12 тур
Касымпаша
2 : 1
22.11.2026
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 11 тур
Газиантеп
0 : 2
06.11.2026
Касымпаша
Турция. Суперлига, 10 тур
Касымпаша
2 : 2
01.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 9 тур
Эюпспор
0 : 1
24.10.2026
Касымпаша
Турция. Суперлига, 8 тур
Касымпаша
4 : 1
18.10.2026
Самсунспор
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 12 тур
Истанбул Башакшехир
- : -
23.11.2026
Чорум
Турция. Суперлига, 11 тур
Гезтепе
1 : 2
07.11.2026
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 10 тур
Истанбул Башакшехир
5 : 2
01.11.2026
Самсунспор
Турция. Суперлига, 9 тур
Бешикташ
2 : 0
26.10.2026
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 8 тур
Истанбул Башакшехир
2 : 1
18.10.2026
Газиантеп
Турция. Суперлига, 7 тур
Коньяспор
0 : 0
11.10.2026
Истанбул Башакшехир
Информация о матче
Стадион:
Тайип Эрдоган
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