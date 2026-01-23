23.01.2026, пятница, 20:00
Турция. Суперлига, 19 тур
2 : 1
Завершен
Составы команд
Трабзонспор
2-1-3-2-2
24
Онана
14
Левик
20
44
Батагов
27
42
Улаи
26
70
Олаигбе
22
Зубков
99
Аугусто
10
Мучи
3-2-2-1-2
1
20
Опоку
50
Бекао
2
Винк
21
Фримпонг
12
Бен Уанес
26
Демирбай
71
Кахведжи
7
Фалл
34
Диабате
17
22
Зубков
5
Йокушлу
10
Мучи
11
Туфан
70
Олаигбе
30
Онуачу
99
Аугусто
9
Нвакаеме
50
Бекао
4
Арус
7
Фалл
6
71
Кахведжи
8
Кафу
17
77
Гуйе
Остались в запасе
Трабзонспор
Касымпаша
88
Ahmet Doğan Yıldırım
ВР
25
Onuralp Çevikkan
ВР
92
Taha Emre İnce
ЦЗ
74
Salih Malkoçoglu
ЦП
8
Бенжамен Бушуари
ЦП
61
Джихан Чанак
АП
Главный тренер
Фатих Текке
25
Ali Emre Yanar
ВР
29
Taylan Utku Aydın
ЦЗ
33
Эмре Ташдемир
ЦЗ
22
Камил Ахмет Черекчи
ЦП
23
Дженк Тосун
ЦФ
9
Юсуф Бараши
ЦФ
Главный тренер
Эмре Белезоглу
Трабзонспор
Точно не сыграют
Касымпаша
Точно не сыграют
Статистика матча Трабзонспор - Касымпаша
2
1
1
Всего ударов по воротам
14
6
Удары в створ
3
2
Владение мячом %
57
43
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
1
Угловые удары
3
3
Нарушения
18
13
Офсайды
1
2
Количество передач
504
380
Сейвы
1
1
Точность передач %
90
81
Удары мимо ворот
7
1
Блокированные удары
4
3
Удары из пределов штрафной
6
5
Удары из-за пределов штрафной
8
1
xG (ожидаемые голы)
0.65
0.52
xGP (предотвращенные голы)
-1.43
-1.43
Смотреть прямую трансляцию матча «Трабзонспор» против «Касымпаши», 19-й тур чемпионата Турции на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 23 января в 20:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Трабзонспор» – «Касымпаша»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Футбол 3».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»