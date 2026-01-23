Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Бонусы Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА Трансферы
РПЛ Зимний кубок РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • «Трабзонспор» – «Касымпаша»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 23 января 2026

«Трабзонспор» – «Касымпаша»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 23 января 2026

Вчера, 18:55
Трабзонспор
23.01.2026, пятница, 20:00
Турция. Суперлига, 19 тур
2 : 1
Завершен
Касымпаша
51' П. Онуачу 84' А. Зубков
61' Ф. Диабате
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
Трабзонспор
24
Андре Онана
ВР
14
Матиас Фьортофт Левик
ЛЗ
20
Wagner Pina
ЦЗ
44
Арсений Батагов
ОП
27
Chibuike Nwaiwu
ЦП
42
Кристи Инao Улаи
ЦП
26
Tim Jabol-Folcarelli
ЦП
70
Казим Олаигбе
ЛВ
22
Александр Зубков
(К) ПВ
10
Эрнест Мучи
ЦФ
99
Фелипе Аугусто
ЦФ
Главный тренер
Фатих Текке
Касымпаша
1
Andreas Gianniotis
ВР
21
Годфрид Фримпонг
ЛЗ
12
Мортадха Бен Уанес
ЛЗ
20
Николас Опоку
ЦЗ
50
Родриго Бекао
ЦЗ
2
Клаудио Винк
(К) ЦЗ
26
Керем Демирбай
ЦП
71
Ирфан Кахведжи
ЦП
7
Мамаду Фалл
ПВ
17
Kubilay Kanatsızkuş
ЦФ
34
Фуссейни Диабате
ЦФ
Главный тренер
Эмре Белезоглу
Трабзонспор
88
Ahmet Doğan Yıldırım
ВР
25
Onuralp Çevikkan
ВР
92
Taha Emre İnce
ЦЗ
5
Окай Йокушлу
ЦП
11
Озан Туфан
ЦП
74
Salih Malkoçoglu
ЦП
8
Бенжамен Бушуари
ЦП
61
Джихан Чанак
АП
30
Пол Онуачу
ЦФ
9
Энтони Нвакаеме
ЦФ
Касымпаша
25
Ali Emre Yanar
ВР
4
Адем Арус
ЦЗ
29
Taylan Utku Aydın
ЦЗ
33
Эмре Ташдемир
ЦЗ
6
Cem Üstündag
ЦП
8
Кафу
ЦП
22
Камил Ахмет Черекчи
ЦП
23
Дженк Тосун
ЦФ
77
Папе Хабиб Гуйе
ЦФ
9
Юсуф Бараши
ЦФ
2-1-3-2-2
24
Онана
14
Левик
20
44
Батагов
27
42
Улаи
26
70
Олаигбе
22
Зубков
99
Аугусто
10
Мучи
3-2-2-1-2
1
20
Опоку
50
Бекао
2
Винк
21
Фримпонг
12
Бен Уанес
26
Демирбай
71
Кахведжи
7
Фалл
34
Диабате
17
22
Зубков
5
Йокушлу
5
Йокушлу
22
Зубков
10
Мучи
11
Туфан
11
Туфан
10
Мучи
70
Олаигбе
30
Онуачу
30
Онуачу
70
Олаигбе
99
Аугусто
9
Нвакаеме
9
Нвакаеме
99
Аугусто
50
Бекао
4
Арус
4
Арус
50
Бекао
7
Фалл
6
6
7
Фалл
71
Кахведжи
8
Кафу
8
Кафу
71
Кахведжи
17
77
Гуйе
77
Гуйе
17
Остались в запасе
Трабзонспор
Касымпаша
88
Ahmet Doğan Yıldırım
ВР
25
Onuralp Çevikkan
ВР
92
Taha Emre İnce
ЦЗ
74
Salih Malkoçoglu
ЦП
8
Бенжамен Бушуари
ЦП
61
Джихан Чанак
АП
Главный тренер
Фатих Текке
25
Ali Emre Yanar
ВР
29
Taylan Utku Aydın
ЦЗ
33
Эмре Ташдемир
ЦЗ
22
Камил Ахмет Черекчи
ЦП
23
Дженк Тосун
ЦФ
9
Юсуф Бараши
ЦФ
Главный тренер
Эмре Белезоглу
Остались в запасе
88
Ahmet Doğan Yıldırım
ВР
25
Onuralp Çevikkan
ВР
92
Taha Emre İnce
ЦЗ
74
Salih Malkoçoglu
ЦП
8
Бенжамен Бушуари
ЦП
61
Джихан Чанак
АП
Остались в запасе
25
Ali Emre Yanar
ВР
29
Taylan Utku Aydın
ЦЗ
33
Эмре Ташдемир
ЦЗ
22
Камил Ахмет Черекчи
ЦП
23
Дженк Тосун
ЦФ
9
Юсуф Бараши
ЦФ
Главный тренер
Фатих Текке
Главный тренер
Эмре Белезоглу
Трабзонспор
Точно не сыграют
Райян Банийя
ЦЗ
Boran Baskan
ЦП
Мустафа Эскихеллак
ПВ
Стефан Савич
ЦЗ
Эдин Вишча
ПВ
Касымпаша
Точно не сыграют
Андри-Фаннар Бальдюрссон
ЦП
Харис Хайрадинович
ЦП
Ali Yavuz Kol
ЦФ
Статистика матча Трабзонспор - Касымпаша
2
1
1
Всего ударов по воротам
14
6
Удары в створ
3
2
Владение мячом %
57
43
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
1
Угловые удары
3
3
Нарушения
18
13
Офсайды
1
2
Количество передач
504
380
Сейвы
1
1
Точность передач %
90
81
Удары мимо ворот
7
1
Блокированные удары
4
3
Удары из пределов штрафной
6
5
Удары из-за пределов штрафной
8
1
xG (ожидаемые голы)
0.65
0.52
xGP (предотвращенные голы)
-1.43
-1.43

Смотреть прямую трансляцию матча «Трабзонспор» против «Касымпаши», 19-й тур чемпионата Турции на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 23 января в 20:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Трабзонспор»«Касымпаша»

«Трабзонспор» – «Касымпаша»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 23 января 2026

Источник: «Бомбардир»
Турция. Суперлига Касымпаша Трабзонспор
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
«Зенит» продал Кассьерру, дебютный матч Карседо в «Спартаке», дата окончания карьеры Роналду и другие новости
01:23
Стало известно, почему «Зенит» предпочитает купить форварда за границей, а не в России
01:00
3
39-летний Нани мог оказаться в другой стране СНГ
00:36
Арбелоа ответил на уничижительные слова Моуринью
00:12
Мостовой похвалил «Спартак» за кадровое решение
Вчера, 23:38
Бубнов спрогнозировал будущее Семака в «Зените»: «100%»
Вчера, 23:11
3
ФотоЗащитник, школьником забивавший за «Зенит» «Динамо», нашел новый клуб
Вчера, 22:59
4
Клопп в случае назначения в «Реал» избавится от двух футболистов
Вчера, 22:22
Орлов ответил, какой нападающий нужен «Зениту»
Вчера, 22:10
10-миллионный вингер из Турции согласился перейти в ЦСКА
Вчера, 21:47
6
Все новости
Все новости
Мостовой не впечатлен результатами «Фенербахче» при Тедеско: «Я удивлен, как он туда попал»
22 января
2
Чемпион мира-2018 Канте близок к возвращению в Европу – к экс-тренеру «Спартака»
14 января
Тедеско взял 1-й трофей с «Фенербахче»
10 января
3
2 клуба заинтересованы в Юране
10 января
Реакция агента Джикии на желание «Антальяспора» избавиться от игрока
10 января
«Антальяспор» хочет избавиться от Джикии
10 января
11
ВидеоБолельщики расшатали стадион на матче в Турции
2025.12.28 12:32
Гоцук – о том, хороший ли игрок Илья Садыгов: «Все все понимают, скажем так»
2025.12.26 18:43
2
Гоцук – о долгах в «Серике»: «Не верил, что после «Химок» такое может быть где-то еще»
2025.12.26 17:31
1
Президент «Фенербахче», назначивший бывшего тренера «Спартака», оказался наркоманом
2025.12.24 11:29
8
Сын Садыгова определился с будущим в «Серик Беледиеспоре»
2025.12.22 17:46
2
Агент Джикии назвал условие для возвращения игрока в РПЛ
2025.12.22 09:29
В «Серикспоре» отреагировали на жалобы Юрана
2025.12.16 13:36
Юран подробно рассказал о долгах в «Серике»
2025.12.15 23:58
8
На «Серик Беледиеспор» поступила еще одна жалоба в ФИФА
2025.12.15 22:22
1
Юран пожаловался в ФИФА на «Серик Беледиеспор»
2025.12.15 21:09
1
Два российских игрока могут сменить клубы в Турции
2025.12.15 10:49
1
«Фенербахче» при Тедеско выдает впечатляющую серию
2025.12.14 11:31
1
ФотоИгрока «Фенербахче» обвинили в эксгибиционизме
2025.12.04 13:38
3
Юран ответил, чем ему запомнился период работы в Турции
2025.11.23 15:15
2
Тихий сделал заявление об уходе из «Серика»: «Всему есть предел»
2025.11.21 18:18
Российский футболист расторг контракт с «Сериком»
2025.11.21 17:31
Икарди отказался от 120 миллионов в Саудовской Аравии
2025.11.17 19:10
Юран пригрозил «Серику», если ему не выплатят деньги
2025.11.14 23:35
3
В Турции более 1000 футболистов отстранили из-за скандала со ставками
2025.11.10 22:50
1
Россиянин оформил дубль в ворота «Фенербахче» Тедеско
2025.11.10 00:08
Участник Лиги чемпионов хочет арендовать Месси на четыре месяца
2025.11.05 23:23
4
Бывший игрок РПЛ возглавляет гонку бомбардиров турецкой Суперлиги
2025.11.02 12:57
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 