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Главная
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Команды
Касымпаша
Состав
€ 30 млн
Касымпаша - состав команды
Стамбул
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Стадион:
Тайип Эрдоган
Сайт:
http://www.kasimpasaspor.org.tr
Тренер:
Эмре Белезоглу
Состав
Статистика
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Результаты
Расписание
Таблица
№
Игрок
Поз
Воз
Стоимость
61
Aegean Albayrak
Вра
-
25
Ali Emre Yanar
Вра
-
1
Andreas Gianniotis
Вра
-
4
Арус Адем
Защ
22
€ 4 млн
21
Фримпонг Годфрид
Защ
27
€ 2 млн
20
Опоку Николас
Защ
28
€ 1.5 млн
14
Муанга Кевин
Защ
26
€ 1.5 млн
12
Бен Уанес Мортадха
Защ
32
€ 1.5 млн
2
Винк Клаудио
Защ
32
€ 0.8 млн
22
Черекчи Камил Ахмет
Защ
34
€ 0.1 млн
33
Ташдемир Эмре
Защ
31
€ 0.1 млн
45
Ayberk Karapo
Защ
-
16
Бальдюрссон Андри-Фаннар
Пол
24
€ 2 млн
10
Хайрадинович Харис
Пол
32
€ 1.2 млн
26
Демирбай Керем
Пол
33
€ 1 млн
34
Диабате Фуссейни
Пол
30
€ 0.8 млн
5
Eyüp Aydın
Пол
-
8
Atakan Ayna
Пол
-
23
Oguzhan Efe Yilmaz
Пол
-
19
Marcus Rafferty
Пол
-
11
Thiemoko Diarra
Пол
-
51
Elson Mendes Da Silva
Пол
-
17
Рак-Сакьи Джесуран
Нап
23
€ 6 млн
9
Бенедичак Адриан
Нап
25
€ 5 млн
77
Гуйе Папе Хабиб
Нап
26
€ 1.2 млн
50
Ялчин Гювен
Нап
27
€ 1 млн
7
Фалл Мамаду
Нап
34
€ 0.5 млн
23
Тосун Дженк
Нап
35
€ 0.3 млн
23
Sinan Alkas
Нап
-
42
Emirhan Yigit
Нап
-
7
Ali Yavuz Kol
Нап
-
80
Erdem Çetinkaya
Нап
-
17
Kubilay Kanatsızkuş
Нап
-
27
Matei Cristian Ilie
Нап
-
Всего игроков: 34, из них вратарей: 3, защитников: 9, полузащитников: 10, нападающих: 12
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