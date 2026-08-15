15.08.2026, суббота, 19:00
Турция. Суперлига, 1 тур
Турция. Суперлига, 1 тур
1 : 1
Завершен
Составы команд
Касымпаша
Касымпаша
4-3-3
1
12
Бен Уанес
4
Арус
5
2
Винк
51
16
Бальдюрссон
50
Ялчин
34
Диабате
27
9
Бенедичак
3-1-3-3
24
Онана
20
Пина
15
Савич
27
Чибуике
8
Бушуари
19
Эскихеллак
17
Малиновский
77
Мимароглу
70
30
Онуачу
58
Симсир
50
Ялчин
45
45
50
Ялчин
34
Диабате
10
Хайрадинович
10
Хайрадинович
34
Диабате
12
Бен Уанес
19
19
12
Бен Уанес
70
55
Лопеш Кабрал
55
Лопеш Кабрал
70
58
Симсир
57
Кабасакал
57
Кабасакал
58
Симсир
17
Малиновский
11
Туфан
11
Туфан
17
Малиновский
77
Мимароглу
10
Салах
10
Салах
77
Мимароглу
Остались в запасе
Касымпаша
Трабзонспор
25
Ali Emre Yanar
ВР
30
Ahmet Taha Dağbaşı
ЦЗ
66
Emirhan Boz
ЦП
11
Thiemoko Diarra
ЦП
8
Atakan Ayna
ЦП
7
Ali Yavuz Kol
ЦФ
23
Sinan Alkas
ЦФ
Главный тренер
Эмре Белезоглу
25
Onuralp Çevikkan
ВР
1
Ahmet Doğan Yıldırım
ВР
4
Самет Акайдын
ЦЗ
39
Дженк Озкаджар
ЦЗ
49
René Mitongo Muteba
ЦФ
14
Умут Найир
ЦФ
Главный тренер
Фатих Текке
Остались в запасе
25
Ali Emre Yanar
ВР
30
Ahmet Taha Dağbaşı
ЦЗ
66
Emirhan Boz
ЦП
11
Thiemoko Diarra
ЦП
8
Atakan Ayna
ЦП
7
Ali Yavuz Kol
ЦФ
23
Sinan Alkas
ЦФ
Остались в запасе
25
Onuralp Çevikkan
ВР
1
Ahmet Doğan Yıldırım
ВР
4
Самет Акайдын
ЦЗ
39
Дженк Озкаджар
ЦЗ
49
René Mitongo Muteba
ЦФ
14
Умут Найир
ЦФ
Главный тренер
Эмре Белезоглу
Главный тренер
Фатих Текке
Касымпаша
Точно не сыграют
Трабзонспор
Точно не сыграют
Статистика матча Касымпаша - Трабзонспор
2
Всего ударов по воротам
8
13
Удары в створ
4
5
Владение мячом %
41
59
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Угловые удары
3
9
Нарушения
17
9
Офсайды
0
1
Количество передач
330
462
Сейвы
4
3
Точность передач %
78
85
Удары мимо ворот
3
5
Блокированные удары
1
3
Удары из пределов штрафной
5
8
Удары из-за пределов штрафной
3
5
xG (ожидаемые голы)
1.69
0.74
xGP (предотвращенные голы)
0.54
0.54
Смотреть прямую трансляцию матча «Касымпаша» против «Трабзонспора», 1-й тур чемпионата Турции на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 15 августа в 19:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Касымпаша» – «Трабзонспор»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Футбол 3».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»