Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Кубок России Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • «Касымпаша» – «Трабзонспор»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 15 августа 2026

«Касымпаша» – «Трабзонспор»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 15 августа 2026

15 августа, 17:20
Касымпаша
15.08.2026, суббота, 19:00
Турция. Суперлига, 1 тур
1 : 1
Завершен
Трабзонспор
55' А. Бенедичак (П)
43' N. Saviolo
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
Касымпаша
1
Andreas Gianniotis
ВР
12
Мортадха Бен Уанес
(К) ЛЗ
2
Клаудио Винк
ЦЗ
4
Адем Арус
ЦЗ
5
J. Jessen
ЦЗ
51
Elson Mendes Da Silva
ЦП
16
Андри-Фаннар Бальдюрссон
ЦП
50
Гювен Ялчин
ЦП
9
Адриан Бенедичак
ЦФ
27
Matei Cristian Ilie
ЦФ
34
Фуссейни Диабате
ЦФ
Главный тренер
Эмре Белезоглу
Трабзонспор
24
Андре Онана
ВР
27
Нваиву Чибуике
ЦЗ
15
Стефан Савич
(К) ЦЗ
20
Вагнер Пина
ПЗ
58
Арал Симсир
ЛВ
77
Метехан Мимароглу
ЛВ
8
Бенжамен Бушуари
ЦП
17
Руслан Малиновский
АП
19
Мустафа Эскихеллак
ПВ
30
Пол Онуачу
ЦФ
70
Noah Saviolo
ЦФ
Главный тренер
Фатих Текке
Касымпаша
25
Ali Emre Yanar
ВР
45
Ayberk Karapo
ЦЗ
30
Ahmet Taha Dağbaşı
ЦЗ
10
Харис Хайрадинович
ЦП
19
Marcus Rafferty
ЦП
66
Emirhan Boz
ЦП
11
Thiemoko Diarra
ЦП
8
Atakan Ayna
ЦП
7
Ali Yavuz Kol
ЦФ
23
Sinan Alkas
ЦФ
Трабзонспор
25
Onuralp Çevikkan
ВР
1
Ahmet Doğan Yıldırım
ВР
4
Самет Акайдын
ЦЗ
39
Дженк Озкаджар
ЦЗ
55
Сидни Лопеш Кабрал
ПЗ
57
Мелих Кабасакал
ОП
11
Озан Туфан
ЦП
10
Мохамед Салах
ПВ
49
René Mitongo Muteba
ЦФ
14
Умут Найир
ЦФ
4-3-3
1
12
Бен Уанес
4
Арус
5
2
Винк
51
16
Бальдюрссон
50
Ялчин
34
Диабате
27
9
Бенедичак
3-1-3-3
24
Онана
20
Пина
15
Савич
27
Чибуике
8
Бушуари
19
Эскихеллак
17
Малиновский
77
Мимароглу
70
30
Онуачу
58
Симсир
50
Ялчин
45
45
50
Ялчин
34
Диабате
10
Хайрадинович
10
Хайрадинович
34
Диабате
12
Бен Уанес
19
19
12
Бен Уанес
70
55
Лопеш Кабрал
55
Лопеш Кабрал
70
58
Симсир
57
Кабасакал
57
Кабасакал
58
Симсир
17
Малиновский
11
Туфан
11
Туфан
17
Малиновский
77
Мимароглу
10
Салах
10
Салах
77
Мимароглу
Остались в запасе
Касымпаша
Трабзонспор
25
Ali Emre Yanar
ВР
30
Ahmet Taha Dağbaşı
ЦЗ
66
Emirhan Boz
ЦП
11
Thiemoko Diarra
ЦП
8
Atakan Ayna
ЦП
7
Ali Yavuz Kol
ЦФ
23
Sinan Alkas
ЦФ
Главный тренер
Эмре Белезоглу
25
Onuralp Çevikkan
ВР
1
Ahmet Doğan Yıldırım
ВР
4
Самет Акайдын
ЦЗ
39
Дженк Озкаджар
ЦЗ
49
René Mitongo Muteba
ЦФ
14
Умут Найир
ЦФ
Главный тренер
Фатих Текке
Остались в запасе
25
Ali Emre Yanar
ВР
30
Ahmet Taha Dağbaşı
ЦЗ
66
Emirhan Boz
ЦП
11
Thiemoko Diarra
ЦП
8
Atakan Ayna
ЦП
7
Ali Yavuz Kol
ЦФ
23
Sinan Alkas
ЦФ
Остались в запасе
25
Onuralp Çevikkan
ВР
1
Ahmet Doğan Yıldırım
ВР
4
Самет Акайдын
ЦЗ
39
Дженк Озкаджар
ЦЗ
49
René Mitongo Muteba
ЦФ
14
Умут Найир
ЦФ
Главный тренер
Эмре Белезоглу
Главный тренер
Фатих Текке
Касымпаша
Точно не сыграют
Камил Ахмет Черекчи
ЦП
Трабзонспор
Точно не сыграют
Арсений Батагов
ОП
Тим Жаболь-Фолькарелли
ЦП
Окай Йокушлу
ЦП
Эрнест Мучи
ЦФ
Статистика матча Касымпаша - Трабзонспор
2
Всего ударов по воротам
8
13
Удары в створ
4
5
Владение мячом %
41
59
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Угловые удары
3
9
Нарушения
17
9
Офсайды
0
1
Количество передач
330
462
Сейвы
4
3
Точность передач %
78
85
Удары мимо ворот
3
5
Блокированные удары
1
3
Удары из пределов штрафной
5
8
Удары из-за пределов штрафной
3
5
xG (ожидаемые голы)
1.69
0.74
xGP (предотвращенные голы)
0.54
0.54

Смотреть прямую трансляцию матча «Касымпаша» против «Трабзонспора», 1-й тур чемпионата Турции на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 15 августа в 19:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Касымпаша»«Трабзонспор»

«Касымпаша» – «Трабзонспор»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 15 августа 2026

Источник: «Бомбардир»
Турция. Суперлига Трабзонспор Касымпаша
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
Роналду ушел из сборной Португалии, кадровые проблемы «Спартака», в ЛЧ побили антирекорд Романцева и другие новости
01:16
Бубнов ответил, кто должен сменить Галактионова в «Локомотиве»
00:57
Назван тренер из РПЛ, которого в ближайшие дни могут уволить
00:40
1
Генич объяснил, почему «Зенит» – лидер Земли по полученным пенальти
00:28
2
ЦСКА планирует пойти за защитником сборной России
Вчера, 23:58
1
Стало известно, куда из ЦСКА может уйти Гонду
Вчера, 23:16
5
Раскрыты зимние трансферные планы ЦСКА
Вчера, 23:07
2
Сестра Роналду обратилась к Криштиану после его ухода из сборной
Вчера, 22:59
ВидеоФанатка «МЮ» показала грудь после суперкамбэка с «Ромой»
Вчера, 22:11
2
5 самых ярких страниц биографии Роналду, связанных с Россией
Вчера, 21:25
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+