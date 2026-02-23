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  • «Фенербахче» – «Касымпаша»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 23 февраля 2026

«Фенербахче» – «Касымпаша»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 23 февраля 2026

23 февраля, 18:50
Фенербахче
23.02.2026, понедельник, 20:00
Турция. Суперлига, 23 тур
1 : 1
Завершен
Касымпаша
90+5' М. Асенсио
90+11' Д. Аллевина
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
Фенербахче
31
Эдерсон
ВР
2
Джаглар Сеюнджу
(К) ЦЗ
27
Нельсон Семеду
ПЗ
24
Джейден Остерволде
ПЗ
6
Маттео Гендузи
ЦП
5
Исмаил Юкшек
ЦП
22
Левент Мерджан
АП
94
Талиска
АП
49
Антони Мусаба
ПВ
10
Марко Асенсио
ПВ
45
Доржель Нене
ЦФ
Главный тренер
Доменико Тедеско
Касымпаша
1
Andreas Gianniotis
ВР
21
Годфрид Фримпонг
ЛЗ
12
Мортадха Бен Уанес
(К) ЛЗ
3
Николас Опоку
ЦЗ
4
Адем Арус
ЦЗ
22
Камил Ахмет Черекчи
ЦП
16
Андри-Фаннар Бальдюрссон
ЦП
17
Ирфан Кахведжи
ЦП
9
Адриан Бенедичак
ЦФ
23
Дженк Тосун
ЦФ
34
Фуссейни Диабате
ЦФ
Главный тренер
Эмре Белезоглу
Фенербахче
34
Мерт Гюнок
ВР
3
Арчи Браун
ЛЗ
14
Йигит Эфе Демир
ЦЗ
67
Kamil Efe Üregen
ЦЗ
18
Мерт Мюлдюр
ПЗ
7
Керем Актюркоглу
ЛВ
49
Сидики Шериф
ЛВ
70
Огуз Айдын
ЛВ
91
Н'Голо Канте
ОП
7
Фред
ЦП
Касымпаша
25
Ali Emre Yanar
ВР
33
Эмре Ташдемир
ЦЗ
29
Taylan Utku Aydın
ЦЗ
18
Джим Аллевина
ЛП
88
Кафу
ЦП
77
Папе Хабиб Гуйе
ЦФ
7
Ali Yavuz Kol
ЦФ
9
Юсуф Бараши
ЦФ
17
Kubilay Kanatsızkuş
ЦФ
3-2-3-2
31
Эдерсон
27
Семеду
2
Сеюнджу
24
Остерволде
6
Гендузи
5
Юкшек
22
Мерджан
94
Талиска
10
Асенсио
45
Нене
49
Мусаба
4-3-3
1
21
Фримпонг
3
Опоку
4
Арус
12
Бен Уанес
22
Черекчи
16
Бальдюрссон
17
Кахведжи
34
Диабате
23
Тосун
9
Бенедичак
2
Сеюнджу
14
Демир
14
Демир
2
Сеюнджу
49
Мусаба
18
Мюлдюр
18
Мюлдюр
49
Мусаба
24
Остерволде
91
Канте
91
Канте
24
Остерволде
5
Юкшек
7
Фред
7
Фред
5
Юкшек
22
Мерджан
49
Шериф
49
Шериф
22
Мерджан
21
Фримпонг
33
Ташдемир
33
Ташдемир
21
Фримпонг
4
Арус
29
29
4
Арус
34
Диабате
18
Аллевина
18
Аллевина
34
Диабате
Ташдемир
88
Кафу
88
Кафу
Ташдемир
23
Тосун
77
Гуйе
77
Гуйе
23
Тосун
Остались в запасе
Фенербахче
Касымпаша
34
Мерт Гюнок
ВР
3
Арчи Браун
ЛЗ
67
Kamil Efe Üregen
ЦЗ
7
Керем Актюркоглу
ЛВ
70
Огуз Айдын
ЛВ
Главный тренер
Доменико Тедеско
25
Ali Emre Yanar
ВР
7
Ali Yavuz Kol
ЦФ
9
Юсуф Бараши
ЦФ
17
Kubilay Kanatsızkuş
ЦФ
Главный тренер
Эмре Белезоглу
Остались в запасе
34
Мерт Гюнок
ВР
3
Арчи Браун
ЛЗ
67
Kamil Efe Üregen
ЦЗ
7
Керем Актюркоглу
ЛВ
70
Огуз Айдын
ЛВ
Остались в запасе
25
Ali Emre Yanar
ВР
7
Ali Yavuz Kol
ЦФ
9
Юсуф Бараши
ЦФ
17
Kubilay Kanatsızkuş
ЦФ
Главный тренер
Доменико Тедеско
Главный тренер
Эмре Белезоглу
Фенербахче
Точно не сыграют
Милан Шкриньяр
ЦЗ
Эдсон Альварес
ОП
Касымпаша
Точно не сыграют
Харис Хайрадинович
ЦП
Клаудио Винк
ЦЗ
Статистика матча Фенербахче - Касымпаша
3
1
6
Всего ударов по воротам
21
5
Удары в створ
5
3
Владение мячом %
68
32
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
6
Угловые удары
8
1
Нарушения
9
16
Офсайды
1
0
Количество передач
554
269
Сейвы
2
4
Точность передач %
87
65
Удары мимо ворот
6
1
Блокированные удары
10
1
Удары из пределов штрафной
12
3
Удары из-за пределов штрафной
9
2
xG (ожидаемые голы)
1.27
1.1
xGP (предотвращенные голы)
-0.42
-0.42

Смотреть прямую трансляцию матча «Фенербахче» против «Касымпаши», 23-й тур чемпионата Турции на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 23 февраля в 20:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Фенербахче» – «Касымпаша»

«Фенербахче» – «Касымпаша»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 23 февраля 2026

Источник: «Бомбардир»
Турция. Суперлига Касымпаша Фенербахче
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