23.02.2026, понедельник, 20:00
Турция. Суперлига, 23 тур
Турция. Суперлига, 23 тур
1 : 1
Завершен
Составы команд
Фенербахче
Фенербахче
3-2-3-2
31
Эдерсон
27
Семеду
2
Сеюнджу
24
Остерволде
6
Гендузи
5
Юкшек
22
Мерджан
94
Талиска
10
Асенсио
45
Нене
49
Мусаба
4-3-3
1
21
Фримпонг
3
Опоку
4
Арус
12
Бен Уанес
22
Черекчи
16
Бальдюрссон
17
Кахведжи
34
Диабате
23
Тосун
9
Бенедичак
2
Сеюнджу
14
Демир
14
Демир
2
Сеюнджу
49
Мусаба
18
Мюлдюр
18
Мюлдюр
49
Мусаба
24
Остерволде
91
Канте
91
Канте
24
Остерволде
5
Юкшек
7
Фред
7
Фред
5
Юкшек
22
Мерджан
49
Шериф
49
Шериф
22
Мерджан
21
Фримпонг
33
Ташдемир
33
Ташдемир
21
Фримпонг
4
Арус
29
29
4
Арус
34
Диабате
18
Аллевина
18
Аллевина
34
Диабате
Ташдемир
88
Кафу
88
Кафу
Ташдемир
23
Тосун
77
Гуйе
77
Гуйе
23
Тосун
Остались в запасе
Фенербахче
Касымпаша
34
Мерт Гюнок
ВР
3
Арчи Браун
ЛЗ
67
Kamil Efe Üregen
ЦЗ
7
Керем Актюркоглу
ЛВ
70
Огуз Айдын
ЛВ
Главный тренер
Доменико Тедеско
25
Ali Emre Yanar
ВР
7
Ali Yavuz Kol
ЦФ
9
Юсуф Бараши
ЦФ
17
Kubilay Kanatsızkuş
ЦФ
Главный тренер
Эмре Белезоглу
Остались в запасе
34
Мерт Гюнок
ВР
3
Арчи Браун
ЛЗ
67
Kamil Efe Üregen
ЦЗ
7
Керем Актюркоглу
ЛВ
70
Огуз Айдын
ЛВ
Остались в запасе
25
Ali Emre Yanar
ВР
7
Ali Yavuz Kol
ЦФ
9
Юсуф Бараши
ЦФ
17
Kubilay Kanatsızkuş
ЦФ
Главный тренер
Доменико Тедеско
Главный тренер
Эмре Белезоглу
Фенербахче
Точно не сыграют
Касымпаша
Точно не сыграют
Статистика матча Фенербахче - Касымпаша
3
1
6
Всего ударов по воротам
21
5
Удары в створ
5
3
Владение мячом %
68
32
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
6
Угловые удары
8
1
Нарушения
9
16
Офсайды
1
0
Количество передач
554
269
Сейвы
2
4
Точность передач %
87
65
Удары мимо ворот
6
1
Блокированные удары
10
1
Удары из пределов штрафной
12
3
Удары из-за пределов штрафной
9
2
xG (ожидаемые голы)
1.27
1.1
xGP (предотвращенные голы)
-0.42
-0.42
Смотреть прямую трансляцию матча «Фенербахче» против «Касымпаши», 23-й тур чемпионата Турции на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 23 февраля в 20:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Фенербахче» – «Касымпаша»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Футбол 3».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»