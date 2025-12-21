21.12.2025, воскресенье, 20:00
Турция. Суперлига, 17 тур
Турция. Суперлига, 17 тур
3 : 0
Завершен
Составы команд
Галатасарай
Галатасарай
3-1-2-3-1
19
Гювенк
88
Караташ
14
Бартакжи
23
Санчес
34
Торрейра
20
Гюндоган
19
Акгюн
21
Йилмаз
7
Салаи
19
Сане
9
Икарди
3-2-2-1-2
1
20
Опоку
41
Салаи
2
Винк
4
Эспиноса
21
Фримпонг
5
6
7
Фалл
77
Гуйе
34
Диабате
88
Караташ
91
Уньяй
91
Уньяй
88
Караташ
34
Торрейра
23
Айхан
23
Айхан
34
Торрейра
20
Гюндоган
8
Сара
8
Сара
20
Гюндоган
19
Сане
33
Гюрпюз
33
Гюрпюз
19
Сане
19
Акгюн
21
Кутуджу
21
Кутуджу
19
Акгюн
7
Фалл
11
11
7
Фалл
5
9
Бараши
9
Бараши
5
77
Гуйе
17
17
77
Гуйе
Остались в запасе
Галатасарай
Касымпаша
12
Батухан Шен
ВР
64
Yusuf Dağhan Kahraman
ЦЗ
71
Cihan Akgün
ЦП
65
Ege Araç
ЦП
22
Юсуф Демир
ЦФ
Главный тренер
Окан Бурук
98
Sant Kazanci
ВР
33
Эмре Ташдемир
ЦЗ
47
Berkay Muratoglu
ЦЗ
29
Taylan Utku Aydın
ЦЗ
23
Oguzhan Efe Yilmaz
ЦП
72
Yasin Eratilla
ЦФ
42
Emirhan Yigit
ЦФ
Главный тренер
Эмре Белезоглу
Остались в запасе
12
Батухан Шен
ВР
64
Yusuf Dağhan Kahraman
ЦЗ
71
Cihan Akgün
ЦП
65
Ege Araç
ЦП
22
Юсуф Демир
ЦФ
Остались в запасе
98
Sant Kazanci
ВР
33
Эмре Ташдемир
ЦЗ
47
Berkay Muratoglu
ЦЗ
29
Taylan Utku Aydın
ЦЗ
23
Oguzhan Efe Yilmaz
ЦП
72
Yasin Eratilla
ЦФ
42
Emirhan Yigit
ЦФ
Главный тренер
Окан Бурук
Главный тренер
Эмре Белезоглу
Статистика матча Галатасарай - Касымпаша
2
1
Всего ударов по воротам
27
1
Удары в створ
7
0
Владение мячом %
72
28
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Угловые удары
10
1
Нарушения
11
13
Офсайды
1
3
Количество передач
553
224
Сейвы
0
5
Точность передач %
91
69
Удары мимо ворот
11
1
Блокированные удары
9
0
Удары из пределов штрафной
24
0
Удары из-за пределов штрафной
3
1
xG (ожидаемые голы)
2.67
0.03
xGP (предотвращенные голы)
-0.48
-0.48
Смотреть прямую трансляцию матча «Галатасарай» против «Касымпашы», 17-й тур чемпионата Турции на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 21 декабря в 20:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Галатасарай» – «Касымпаша»
- Матч можно посмотреть в сервисе «МАТЧ! Футбол 3».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»