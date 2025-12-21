Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • «Галатасарай» – «Касымпаша»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 21 декабря 2025

«Галатасарай» – «Касымпаша»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 21 декабря 2025

21 декабря 2025, 18:50
Галатасарай
21.12.2025, воскресенье, 20:00
Турция. Суперлига, 17 тур
3 : 0
Завершен
Касымпаша
10' Ю. Акгюн 82' Г. Сара 88' М. Икарди
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Галатасарай
19
Гюнай Гювенк
ВР
88
Казымджан Караташ
ЛЗ
23
Дэвинсон Санчес
ЦЗ
14
Абдулкерим Бартакжи
ЦЗ
34
Лукас Торрейра
ОП
20
Илкай Гюндоган
ЦП
19
Юнус Акгюн
ЦП
21
Барыш Йилмаз
ЛВ
7
Роланд Салаи
ПВ
19
Лерой Сане
ПВ
9
Мауро Икарди
(К) ЦФ
Главный тренер
Окан Бурук
Касымпаша
1
Andreas Gianniotis
ВР
21
Годфрид Фримпонг
ЛЗ
20
Николас Опоку
ЦЗ
41
Аттила Салаи
(К) ЦЗ
2
Клаудио Винк
ЦЗ
4
Джон Эспиноса
ПЗ
5
Atakan Ayna
ЦП
6
Cem Üstündag
ЦП
7
Мамаду Фалл
ПВ
34
Фуссейни Диабате
ЦФ
77
Папе Хабиб Гуйе
ЦФ
Главный тренер
Эмре Белезоглу
Галатасарай
12
Батухан Шен
ВР
91
Арда Уньяй
ЦЗ
23
Каан Айхан
ЦЗ
64
Yusuf Dağhan Kahraman
ЦЗ
8
Габриэл Сара
ЦП
33
Гекдениз Гюрпюз
ЦП
71
Cihan Akgün
ЦП
65
Ege Araç
ЦП
21
Ахмед Кутуджу
ЦФ
22
Юсуф Демир
ЦФ
Касымпаша
98
Sant Kazanci
ВР
33
Эмре Ташдемир
ЦЗ
47
Berkay Muratoglu
ЦЗ
29
Taylan Utku Aydın
ЦЗ
23
Oguzhan Efe Yilmaz
ЦП
72
Yasin Eratilla
ЦФ
42
Emirhan Yigit
ЦФ
11
Ali Yavuz Kol
ЦФ
9
Юсуф Бараши
ЦФ
17
Kubilay Kanatsızkuş
ЦФ
3-1-2-3-1
19
Гювенк
88
Караташ
14
Бартакжи
23
Санчес
34
Торрейра
20
Гюндоган
19
Акгюн
21
Йилмаз
7
Салаи
19
Сане
9
Икарди
3-2-2-1-2
1
20
Опоку
41
Салаи
2
Винк
4
Эспиноса
21
Фримпонг
5
6
7
Фалл
77
Гуйе
34
Диабате
88
Караташ
91
Уньяй
91
Уньяй
88
Караташ
34
Торрейра
23
Айхан
23
Айхан
34
Торрейра
20
Гюндоган
8
Сара
8
Сара
20
Гюндоган
19
Сане
33
Гюрпюз
33
Гюрпюз
19
Сане
19
Акгюн
21
Кутуджу
21
Кутуджу
19
Акгюн
7
Фалл
11
11
7
Фалл
5
9
Бараши
9
Бараши
5
77
Гуйе
17
17
77
Гуйе
Остались в запасе
Галатасарай
Касымпаша
12
Батухан Шен
ВР
64
Yusuf Dağhan Kahraman
ЦЗ
71
Cihan Akgün
ЦП
65
Ege Araç
ЦП
22
Юсуф Демир
ЦФ
Главный тренер
Окан Бурук
98
Sant Kazanci
ВР
33
Эмре Ташдемир
ЦЗ
47
Berkay Muratoglu
ЦЗ
29
Taylan Utku Aydın
ЦЗ
23
Oguzhan Efe Yilmaz
ЦП
72
Yasin Eratilla
ЦФ
42
Emirhan Yigit
ЦФ
Главный тренер
Эмре Белезоглу
Остались в запасе
12
Батухан Шен
ВР
64
Yusuf Dağhan Kahraman
ЦЗ
71
Cihan Akgün
ЦП
65
Ege Araç
ЦП
22
Юсуф Демир
ЦФ
Остались в запасе
98
Sant Kazanci
ВР
33
Эмре Ташдемир
ЦЗ
47
Berkay Muratoglu
ЦЗ
29
Taylan Utku Aydın
ЦЗ
23
Oguzhan Efe Yilmaz
ЦП
72
Yasin Eratilla
ЦФ
42
Emirhan Yigit
ЦФ
Главный тренер
Окан Бурук
Главный тренер
Эмре Белезоглу
Статистика матча Галатасарай - Касымпаша
2
1
Всего ударов по воротам
27
1
Удары в створ
7
0
Владение мячом %
72
28
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Угловые удары
10
1
Нарушения
11
13
Офсайды
1
3
Количество передач
553
224
Сейвы
0
5
Точность передач %
91
69
Удары мимо ворот
11
1
Блокированные удары
9
0
Удары из пределов штрафной
24
0
Удары из-за пределов штрафной
3
1
xG (ожидаемые голы)
2.67
0.03
xGP (предотвращенные голы)
-0.48
-0.48

Смотреть прямую трансляцию матча «Галатасарай» против «Касымпашы», 17-й тур чемпионата Турции на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 21 декабря в 20:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Галатасарай»«Касымпаша»

«Галатасарай» – «Касымпаша»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 21 декабря 2025

Источник: «Бомбардир»
Турция. Суперлига Касымпаша Галатасарай
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
Кордоба может уйти из «Краснодара»
00:50
«Бился за свои бабки»: раскрыта новая зарплата Барко в «Спартаке»
00:32
Президент УЕФА готовит ультиматум для Инфантино
00:25
ЦСКА не продал «Марселю» 18-летнего воспитанника
00:14
«Крузейро» вышел из переговоров с «Зенитом» по Луису Энрике: подробности
Вчера, 23:55
ФотоЭкс-динамовец Нгамале подписал контракт с новым клубом
Вчера, 23:23
1
Орлов: «В «Спартаке» смущает лишь одна позиция»
Вчера, 23:14
2
Семин ответил на критику Мостового в адрес Слуцкого
Вчера, 22:52
3
Раскрыта зарплата Винисиуса в «Арсенале»
Вчера, 22:44
«Балтику» обвинили в нечестном трансфере: «К футболу это не имеет отношения»
Вчера, 22:31
3
Все новости
Все новости
В ЦСКА поставили точку в трансферной саге Жуана
Вчера, 21:41
8
У ЦСКА сорвался трансфер за 15 миллионов
Вчера, 20:27
5
ЦСКА задерживает трансфер нападающего за 15 миллионов
Вчера, 18:39
3
«Локомотив» дал ответ «Галатасараю» по Батракову
Вчера, 14:45
4
«Зенит» заинтересован в Батракове, который не хочет в Турцию
Вчера, 11:38
13
Названа сумма, которую «Локомотив» хочет получить за Батракова
Вчера, 10:02
4
В «Локомотиве» высказались о возможном уходе Батракова в «Галатасарай»
2 августа
1
«Галатасарай» близок к подписанию Батракова: названы сумма трансфера и размер зарплаты игрока
2 августа
20
В «Гезтепе» высказались о трансфере Жуана в ЦСКА
2 августа
7
У ЦСКА может сорваться трансфер нападающего
2 августа
4
В ЦСКА прокомментировали трансфер форварда Жуана
1 августа
Еще один турецкий клуб включился в борьбу за Салаха
1 августа
1
«Спартаку» посоветовали форварда, забивавшего на ЧМ-2026
1 августа
3
Батраков ответил на предложение «Галатасарая»
1 августа
12
«Галатасарай» хочет подписать футболиста сборной России вместо участника ЧМ-2026
1 августа
6
Макаров – о «Кайсериспоре»: «Мне сказали, что не выплачивают зарплату из-за политических мотивов»
30 июля
4
«Зенит» сыграет с командой Текке
29 июля
1
ЦСКА предложили подписать Икарди
29 июля
2
Агент Икарди прокомментировал трансфер Мауро в Россию
29 июля
1
ЦСКА договорился о покупке Жуана
29 июля
6
ЦСКА предложил 15 миллионов за бразильского форварда
28 июля
10
В ЦСКА может появиться форвард Жуан
27 июля
5
«Спартаку» предложили подписать Икарди
22 июля
12
В турецком клубе отреагировали на информацию об интересе к Бителло
21 июля
Агент Дркушича назвал 3 страны, в которых заинтересовались игроком «Зенита»
21 июля
3
Раскрыт новый клуб Салаха
17 июля
8
Турецкий клуб рассмотрит аренду игрока, в котором заинтересован «Зенит»
17 июля
2
«Бешикташ» нацелился на самого дорогого легионера «Динамо»
16 июля
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+