«Гезтепе» – «Касымпаша»: прогноз и ставки на матч 12 апреля 2026 с коэффициентом 1.87

11 апреля 2026 13:07
Гезтепе - Касымпаша
12 апр. 2026, воскресенье 17:00 | Турция. Суперлига, 29 тур
12 апреля в рамках 29-го тура турецкой Суперлиги «Гезтепе» на своeм поле примет «Касымпашу». Хозяева ведут борьбу за еврокубки и находятся в отличной форме, а гости балансируют над зоной вылета и ужасно играют на выезде. «Гезтепе» имеет феноменальную статистику личных встреч и является явным фаворитом.

«Гезтепе»

Измирцы выдают отличный сезон и сейчас занимают 5-е место – это прямая путeвка в еврокубки. Дома команда чувствует себя уверенно: не проигрывает в 7 из 9 последних матчей на своeм поле. В атаке стабильность – 1.2 гола за игру в последних 5 матчах, а Жуан (9 голов) находится в приличной форме. Оборона – слабое место: 1.4 пропущенных в среднем за последние 5 игр, и «Гезтепе» забивает и пропускает в 4 последних матчах. Но главный козырь хозяев – это личные встречи. Они побеждают «Касымпашу» в 4 последних матчах и забивают в 7 последних очных встречах! Это просто феноменальная статистика.

«Касымпаша»

Гости находятся в опасной близости от зоны вылета (14-е место) и отчаянно нуждаются в очках. Но есть одна огромная проблема: команда не может выиграть на выезде уже 7 матчей подряд. В атаке ещe более-менее – 1 гол за игру в последних 5 матчах, Адриан Бенедычак (5 голов всего в 8 матчах!) – яркая вспышка, но этого явно недостаточно. Оборона – 1.2 пропущенных в среднем за последние 5 игр. В личных встречах с «Гезтепе» у гостей полный кошмар: 4 поражения подряд и 7 матчей, в которых они пропускали. Выездная серия ужасная, статистика личных встреч ужасная – шансов практически нет.

Факты о командах

«Гезтепе»

  • Борется за еврокубки (5-е место)
  • Не проигрывает в 7 из 9 последних домашних матчей
  • В среднем: 1.20 гола забито, 1.40 пропущено (последние 5 игр)
  • Побеждает в 4 последних очных матчах с «Касымпашей»
  • Забивает в 7 последних очных встречах

«Касымпаша»

  • Борется за выживание (14-е место)
  • Семь матчей без побед на выезде – катастрофа
  • В среднем: 1.00 гола забито, 1.20 пропущено (последние 5 игр)
  • Проигрывает в 4 последних очных матчах с «Гезтепе»
  • Лучший бомбардир: Адриан Бенедычак (5 голов в 8 матчах)

Прогноз на матч «Гезтепе» – «Касымпаша»

«Гезтепе» просто обязан брать три очка в этом матче. Хозяева борются за еврокубки, дома играют уверенно и имеют феноменальную статистику личных встреч – 4 победы подряд! «Касымпаша» на выезде не выигрывает 7 матчей и в гостях у «Гезтепе» традиционно проигрывает. Скорее всего, хозяева оформят очередную победу, а их голевая серия в очных встречах продолжится. Гости могут забить гол престижа, но не более.

Рекомендованные ставки

  • Победа «Гезтепе» – коэффициент 1.87
  • Обе забьют – да

Автор: Орлов Максим
Турция. Суперлига Касымпаша Гезтепе
Другие прогнозы
14.04.2026
17:45
1.85
Лига чемпионов АФК Элит, 1/8 финала
Шабаб Аль-Ахли - Трактор
Победа «Шабаб Аль-Ахли»
14.04.2026
21:00
1.65
Лига чемпионов АФК Элит, 1/8 финала
Аль-Вахда - Аль-Иттихад
Обе забьют – да
14.04.2026
21:00
1.55
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 29 тур
Аль-Кадисия - Аль-Шабаб
Обе забьют – да
14.04.2026
22:00
1.80
Лига чемпионов, 1/4 финала
Атлетико - Барселона
Победа «Барселоны»
14.04.2026
22:00
1.58
Лига чемпионов, 1/4 финала
Ливерпуль - ПСЖ
«ПСЖ» не проиграет (X2) 
