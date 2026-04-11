12 апреля в рамках 29-го тура турецкой Суперлиги «Гезтепе» на своeм поле примет «Касымпашу». Хозяева ведут борьбу за еврокубки и находятся в отличной форме, а гости балансируют над зоной вылета и ужасно играют на выезде. «Гезтепе» имеет феноменальную статистику личных встреч и является явным фаворитом.

«Гезтепе»

Измирцы выдают отличный сезон и сейчас занимают 5-е место – это прямая путeвка в еврокубки. Дома команда чувствует себя уверенно: не проигрывает в 7 из 9 последних матчей на своeм поле. В атаке стабильность – 1.2 гола за игру в последних 5 матчах, а Жуан (9 голов) находится в приличной форме. Оборона – слабое место: 1.4 пропущенных в среднем за последние 5 игр, и «Гезтепе» забивает и пропускает в 4 последних матчах. Но главный козырь хозяев – это личные встречи. Они побеждают «Касымпашу» в 4 последних матчах и забивают в 7 последних очных встречах! Это просто феноменальная статистика.

«Касымпаша»

Гости находятся в опасной близости от зоны вылета (14-е место) и отчаянно нуждаются в очках. Но есть одна огромная проблема: команда не может выиграть на выезде уже 7 матчей подряд. В атаке ещe более-менее – 1 гол за игру в последних 5 матчах, Адриан Бенедычак (5 голов всего в 8 матчах!) – яркая вспышка, но этого явно недостаточно. Оборона – 1.2 пропущенных в среднем за последние 5 игр. В личных встречах с «Гезтепе» у гостей полный кошмар: 4 поражения подряд и 7 матчей, в которых они пропускали. Выездная серия ужасная, статистика личных встреч ужасная – шансов практически нет.

Факты о командах

«Гезтепе»

Борется за еврокубки (5-е место)

Не проигрывает в 7 из 9 последних домашних матчей

В среднем: 1.20 гола забито, 1.40 пропущено (последние 5 игр)

Побеждает в 4 последних очных матчах с «Касымпашей»

Забивает в 7 последних очных встречах

«Касымпаша»

Борется за выживание (14-е место)

Семь матчей без побед на выезде – катастрофа

В среднем: 1.00 гола забито, 1.20 пропущено (последние 5 игр)

Проигрывает в 4 последних очных матчах с «Гезтепе»

Лучший бомбардир: Адриан Бенедычак (5 голов в 8 матчах)

Прогноз на матч «Гезтепе» – «Касымпаша»

«Гезтепе» просто обязан брать три очка в этом матче. Хозяева борются за еврокубки, дома играют уверенно и имеют феноменальную статистику личных встреч – 4 победы подряд! «Касымпаша» на выезде не выигрывает 7 матчей и в гостях у «Гезтепе» традиционно проигрывает. Скорее всего, хозяева оформят очередную победу, а их голевая серия в очных встречах продолжится. Гости могут забить гол престижа, но не более.

