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Лига наций. 2022/2023 Отборочные матчи к ЧМ. Европа. 2021 . Отбор ЧЕ-2020. 2019 . Отборочные матчи к ЧМ. Европа. 2016/2017 Чемпионат Европы. 2016 Отборочные матчи к ЧЕ-2016. 2014/2015 Отборочные матчи к ЧМ-2014. Европа. 2012/2013 Отборочные матчи к ЧЕ-2012. 2010/2011 Отборочные матчи к ЧМ. Европа. 2010 Чемпионат Европы. Групповой этап 2008 Отборочные матчи к ЧЕ. 2008