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Румыния
Новости
Новости сборной Румынии по футболу
Лига наций
Сайт:
http://www.frf.ro/
Тренер:
Георге Хаджи
Состав
Статистика
Новости
Публикации
Результаты
Расписание
Таблица
Лига наций. Франция разгромила Бельгию, Италия победила Турцию, ничья Грузии, поражение Украины и другие результаты
5 октября
3
Дьекереш обновил рекорд Лиги наций
5 октября
Румыния – Швеция: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 5 октября 2026
5 октября
Румыния – Швеция: кто победит в матче 4 тура Лиги наций 2026/2027
4 октября
Только пять игроков забили за сборную больше голов, чем Левандовски
3 октября
Лига наций. Франция впервые потеряла очки при Зидане, унизительное поражение Украины и другие результаты
2 октября
9
Польша – Румыния: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 2 октября 2026
2 октября
Польша – Румыния: кто победит в матче 3 тура Лиги наций 2026/2027
1 октября
Лига наций. Италия разгромила Турцию, Франция вырвала победу на 88-й минуте и другие результаты
28 сентября
1
Трансляция
Румыния – Босния и Герцеговина: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 28 сентября 2026
28 сентября
Румыния – Босния и Герцеговина: кто победит в матче 2 тура Лиги наций 2026/2027
27 сентября
Швеция – Румыния: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 25 сентября 2026
25 сентября
Швеция – Румыния: кто победит в матче 1 тура Лиги наций 2026/2027
24 сентября
Трансляция
Румыния – Уэльс: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 6 июня 2026
6 июня
Румыния – Уэльс: прогноз и ставки на матч 6 июня 2026 с коэффициентом 2.65
5 июня
Товарищеские матчи. Бельгия обыграла Хорватию, Грузия упустила победу и другие результаты
2 июня
Трансляция
Грузия – Румыния: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 2 июня 2026
2 июня
Грузия – Румыния: прогноз и ставки на матч 2 июня 2026 с коэффициентом 1.75
1 июня
Фото
Румыния назначила нового тренера после смерти Луческу
20 апреля
Луческу скрывал смертельный диагноз
12 апреля
Фото
Место захоронения Луческу утопили в цветах
11 апреля
Президент ФИФА сделал заявление по случаю смерти Луческу
8 апреля
Президент УЕФА отреагировал на смерть Луческу
8 апреля
Глава румынского футбола попрощался с Луческу
7 апреля
⚡️ Умер Мирча Луческу – экс-тренеру «Зенита» было 80 лет
7 апреля
23
Журналист – о состоянии Луческу: «Его сердце не работает»
7 апреля
2
Луческу будут спасать с помощью ЭКМО
6 апреля
1
Стало известно, что спасло от смерти 80-летнего Луческу
3 апреля
Луческу перенес инфаркт миокарда
3 апреля
3
80-летний Луческу уволен из сборной Румынии
2 апреля
7
1
2
3
4
5
Главные новости
Президент ФИФА Инфантино принял решение по расширению ЧМ с 48 до 64 команд
09:35
«Локомотив» до сих пор не объявил об отставке Галактионова
08:52
Бубнов – о тренере РПЛ: «В ещe более сложную петлю полез»
08:16
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Увольнение Галактионова из «Локо», состав сборной России, Батраков оказался симулянтом и другие новости
00:47
Генич прокомментировал увольнение Галактионова из «Локомотива»
00:35
Слуцкий назвал самую большую ошибку в карьере
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Прощальная речь Галактионова, уволенного из «Локомотива»
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Босс «Локомотива» извинился перед болельщиками
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«Галатасарай» паникует из-за Батракова и готов вдвое поднять ему зарплату
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Вчера, 23:12
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