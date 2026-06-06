06.06.2026, суббота, 20:45
Товарищеские матчи. Сборные
Товарищеские матчи. Сборные
2 : 1
Завершен
Составы команд
Румыния
Румыния
2-1-2-3-2
12
Хиндрих
15
Буркэ
17
Эйссат
6
Балуцэ
10
Станчу
8
Олару
23
Сореску
22
Драгомир
11
Байарам
19
Мунтяну
13
4-2-2-2
12
Уорд
3
Уильямс
18
Норрингтон-Дэвис
6
Родон
5
Ампаду
22
Шихан
10
Эндрюс
20
Джеймс
11
Джонсон
23
Бродхед
13
Мур
12
Хиндрих
1
Тарновану
1
Тарновану
12
Хиндрих
15
Буркэ
4
Рус
4
Рус
15
Буркэ
17
Эйссат
20
20
17
Эйссат
23
Сореску
2
2
23
Сореску
13
3
Попеску
3
Попеску
13
8
Олару
25
Кыржан
25
Кыржан
8
Олару
10
Станчу
0
Матей
0
Матей
10
Станчу
6
Балуцэ
21
Морутан
21
Морутан
6
Балуцэ
11
Байарам
7
Коман
7
Коман
11
Байарам
19
Мунтяну
9
Дрэгуш
9
Дрэгуш
19
Мунтяну
10
Эндрюс
2
Мефам
2
Мефам
10
Эндрюс
3
Уильямс
17
Кпакио
17
Кпакио
3
Уильямс
18
Норрингтон-Дэвис
14
Робертс
14
Робертс
18
Норрингтон-Дэвис
11
Джонсон
26
Конгрив
26
Конгрив
11
Джонсон
13
Мур
9
Кумас
9
Кумас
13
Мур
23
Бродхед
7
Брукс
7
Брукс
23
Бродхед
20
Джеймс
19
Томас
19
Томас
20
Джеймс
Остались в запасе
Румыния
Уэльс
16
Михай Айоани
ВР
24
Андрей Кубис
ЦЗ
14
Алекс Добре
ЛВ
Главный тренер
Георге Хаджи
1
Карл Дарлоу
ВР
21
Том Кинг
ВР
15
Джей Дасилва
ЛЗ
4
Бен Дэвис
ЛЗ
8
Джоэл Колуилл
АП
25
Олли Босток
АП
24
Исаак Дэвис
ПВ
Главный тренер
Крейг Беллами
Остались в запасе
16
Михай Айоани
ВР
24
Андрей Кубис
ЦЗ
14
Алекс Добре
ЛВ
Остались в запасе
1
Карл Дарлоу
ВР
21
Том Кинг
ВР
15
Джей Дасилва
ЛЗ
4
Бен Дэвис
ЛЗ
8
Джоэл Колуилл
АП
25
Олли Босток
АП
24
Исаак Дэвис
ПВ
Главный тренер
Георге Хаджи
Главный тренер
Крейг Беллами
Статистика матча Румыния - Уэльс
1
1
Всего ударов по воротам
22
20
Удары в створ
7
9
Владение мячом %
42
58
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
10
12
Нарушения
18
13
Офсайды
4
1
Количество передач
325
450
Сейвы
7
6
Точность передач %
80
83
Удары мимо ворот
6
6
Блокированные удары
9
5
Удары из пределов штрафной
11
17
Удары из-за пределов штрафной
11
3
Смотреть прямую трансляцию Румыния против Уэльса, товарищеский матч на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 6 июня в 20:45 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча Румыния – Уэльс
- Матч можно посмотреть в сервисе «Okko».
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Источник: «Бомбардир»