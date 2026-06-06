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  • Румыния – Уэльс: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 6 июня 2026

Румыния – Уэльс: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 6 июня 2026

6 июня, 19:35
Румыния
06.06.2026, суббота, 20:45
Товарищеские матчи. Сборные
2 : 1
Завершен
Уэльс
52' Ф. Коман 80' А. Рус
63' Д. Брукс
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Румыния
12
Отто Хиндрих
ВР
15
Андрей Буркэ
ЦЗ
17
Эйссат
ЦЗ
6
Тудор Балуцэ
ОП
10
Николае Станчу
(К) ЦП
8
Дариус Олару
ЦП
22
Влад Драгомир
АП
23
Деян Сореску
ПВ
11
Стефан Байарам
ПВ
13
Matei Cristian Ilie
ЦФ
19
Луис Мунтяну
ЦФ
Главный тренер
Георге Хаджи
Уэльс
12
Дэнни Уорд
ВР
5
Итан Ампаду
(К) ЦЗ
18
Рис Норрингтон-Дэвис
ЦЗ
6
Джо Родон
ЦЗ
3
Неко Уильямс
ПЗ
22
Джош Шихан
ЦП
10
Кай Эндрюс
ЦП
11
Бреннан Джонсон
ЛВ
20
Даниэль Джеймс
ПВ
13
Киффер Мур
ЦФ
23
Натан Бродхед
ЦФ
Главный тренер
Крейг Беллами
Румыния
1
Стефан Тарновану
ВР
16
Михай Айоани
ВР
4
Адриан Рус
ЦЗ
20
Andrei Borza
ЦЗ
2
Tony Strata
ЦЗ
24
Андрей Кубис
ЦЗ
3
Михай Попеску
ЦЗ
25
Кэтэлин Кыржан
ЦП
0
Давид Матей
ЦП
21
Олимпиу Морутан
АП
14
Алекс Добре
ЛВ
7
Флоринел Коман
ЦФ
9
Денис Дрэгуш
ЦФ
Уэльс
1
Карл Дарлоу
ВР
21
Том Кинг
ВР
15
Джей Дасилва
ЛЗ
4
Бен Дэвис
ЛЗ
2
Крис Мефам
ЦЗ
17
Ронан Кпакио
ПЗ
14
Коннор Робертс
ПЗ
8
Джоэл Колуилл
АП
26
Кэмерон Конгрив
АП
25
Олли Босток
АП
9
Льюис Кумас
ЛВ
7
Дэвид Брукс
ПВ
19
Сорба Томас
ПВ
24
Исаак Дэвис
ПВ
2-1-2-3-2
12
Хиндрих
15
Буркэ
17
Эйссат
6
Балуцэ
10
Станчу
8
Олару
23
Сореску
22
Драгомир
11
Байарам
19
Мунтяну
13
4-2-2-2
12
Уорд
3
Уильямс
18
Норрингтон-Дэвис
6
Родон
5
Ампаду
22
Шихан
10
Эндрюс
20
Джеймс
11
Джонсон
23
Бродхед
13
Мур
12
Хиндрих
1
Тарновану
1
Тарновану
12
Хиндрих
15
Буркэ
4
Рус
4
Рус
15
Буркэ
17
Эйссат
20
20
17
Эйссат
23
Сореску
2
2
23
Сореску
13
3
Попеску
3
Попеску
13
8
Олару
25
Кыржан
25
Кыржан
8
Олару
10
Станчу
0
Матей
0
Матей
10
Станчу
6
Балуцэ
21
Морутан
21
Морутан
6
Балуцэ
11
Байарам
7
Коман
7
Коман
11
Байарам
19
Мунтяну
9
Дрэгуш
9
Дрэгуш
19
Мунтяну
10
Эндрюс
2
Мефам
2
Мефам
10
Эндрюс
3
Уильямс
17
Кпакио
17
Кпакио
3
Уильямс
18
Норрингтон-Дэвис
14
Робертс
14
Робертс
18
Норрингтон-Дэвис
11
Джонсон
26
Конгрив
26
Конгрив
11
Джонсон
13
Мур
9
Кумас
9
Кумас
13
Мур
23
Бродхед
7
Брукс
7
Брукс
23
Бродхед
20
Джеймс
19
Томас
19
Томас
20
Джеймс
Остались в запасе
Румыния
Уэльс
16
Михай Айоани
ВР
24
Андрей Кубис
ЦЗ
14
Алекс Добре
ЛВ
Главный тренер
Георге Хаджи
1
Карл Дарлоу
ВР
21
Том Кинг
ВР
15
Джей Дасилва
ЛЗ
4
Бен Дэвис
ЛЗ
8
Джоэл Колуилл
АП
25
Олли Босток
АП
24
Исаак Дэвис
ПВ
Главный тренер
Крейг Беллами
Остались в запасе
16
Михай Айоани
ВР
24
Андрей Кубис
ЦЗ
14
Алекс Добре
ЛВ
Остались в запасе
1
Карл Дарлоу
ВР
21
Том Кинг
ВР
15
Джей Дасилва
ЛЗ
4
Бен Дэвис
ЛЗ
8
Джоэл Колуилл
АП
25
Олли Босток
АП
24
Исаак Дэвис
ПВ
Главный тренер
Георге Хаджи
Главный тренер
Крейг Беллами
Статистика матча Румыния - Уэльс
1
1
Всего ударов по воротам
22
20
Удары в створ
7
9
Владение мячом %
42
58
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
10
12
Нарушения
18
13
Офсайды
4
1
Количество передач
325
450
Сейвы
7
6
Точность передач %
80
83
Удары мимо ворот
6
6
Блокированные удары
9
5
Удары из пределов штрафной
11
17
Удары из-за пределов штрафной
11
3

Смотреть прямую трансляцию Румыния против Уэльса, товарищеский матч на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 6 июня в 20:45 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча Румыния – Уэльс

Румыния – Уэльс: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 6 июня 2026

Источник: «Бомбардир»
Товарищеские матчи. Сборные Уэльс Румыния
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