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  • Грузия – Румыния: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 2 июня 2026

Грузия – Румыния: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 2 июня 2026

2 июня, 18:50
Грузия
02.06.2026, вторник, 20:00
Товарищеские матчи. Сборные
1 : 1
Завершен
Румыния
46' Г. Квилитая
55' Л. Мунтяну
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Грузия
1
Георгий Мамардашвили
ВР
16
Ираклий Азарови
ЛЗ
5
Саба Гогличидзе
ЦЗ
4
Гурам Кашия
ЦЗ
4
Лука Лочошвили
ЦЗ
6
Георгий Кочорашвили
ЦП
10
Отар Китеишвили
ЦП
10
Георгий Чакветадзе
ЦП
15
Гизо Мамагеишвили
ПВ
11
Георгий Квилитая
ЦФ
8
Буду Зивзивадзе
ЦФ
Главный тренер
Вилли Саньоль
Румыния
16
Михай Айоани
ВР
24
Андрей Кубис
ЦЗ
3
Раду Дрэгушин
ЦЗ
5
Вирджил Гицэ
ЦЗ
20
Andrei Borza
ЦЗ
6
Владимир Скрециу
ЦЗ
18
Рэзван Марин
ЦП
21
Олимпиу Морутан
АП
10
Янис Хаджи
АП
13
Валентин Михаила
ЛВ
7
Флоринел Коман
ЦФ
Главный тренер
Георге Хаджи
Грузия
12
Давит Кереселидзе
ВР
23
Лука Гугешашвили
ВР
22
Саба Харебашвили
ЛЗ
3
Лаша Двали
ЦЗ
13
Илия Бериашвили
ЦЗ
3
Ива Гелашвили
ЦЗ
2
Лука Гадрани
ЦЗ
14
Анзор Меквабишвили
ОП
20
Ника Гагнидзе
ЦП
9
Саба Лобжанидзе
ЦП
18
Irakli Yegoian
ЦП
7
Хвича Кварацхелия
ЛВ
17
Гиорги Квернадзе
ЛВ
Румыния
1
Стефан Тарновану
ВР
12
Отто Хиндрих
ВР
2
Tony Strata
ЦЗ
17
Эйссат
ЦЗ
6
Тудор Балуцэ
ОП
0
Давид Матей
ЦП
8
Александру Чикелдэу
ЦП
14
Алекс Добре
ЛВ
11
Стефан Байарам
ПВ
23
Деян Сореску
ПВ
19
Луис Мунтяну
ЦФ
13
Matei Cristian Ilie
ЦФ
4-3-1-2
1
Мамардашвили
16
Азарови
4
Кашия
4
Лочошвили
5
Гогличидзе
6
Кочорашвили
10
Китеишвили
10
Чакветадзе
15
Мамагеишвили
8
Зивзивадзе
11
Квилитая
3-2-1-3-1
16
Айоани
5
Гицэ
20
6
Скрециу
24
Кубис
3
Дрэгушин
18
Марин
21
Морутан
10
Хаджи
13
Михаила
7
Коман
4
Лочошвили
3
Двали
3
Двали
4
Лочошвили
4
Кашия
13
Бериашвили
13
Бериашвили
4
Кашия
5
Гогличидзе
3
Гелашвили
3
Гелашвили
5
Гогличидзе
11
Квилитая
14
Меквабишвили
14
Меквабишвили
11
Квилитая
8
Зивзивадзе
17
Квернадзе
17
Квернадзе
8
Зивзивадзе
16
Айоани
12
Хиндрих
12
Хиндрих
16
Айоани
20
17
Эйссат
17
Эйссат
20
10
Хаджи
6
Балуцэ
6
Балуцэ
10
Хаджи
6
Скрециу
0
Матей
0
Матей
6
Скрециу
18
Марин
8
Чикелдэу
8
Чикелдэу
18
Марин
21
Морутан
14
Добре
14
Добре
21
Морутан
13
Михаила
11
Байарам
11
Байарам
13
Михаила
5
Гицэ
23
Сореску
23
Сореску
5
Гицэ
7
Коман
19
Мунтяну
19
Мунтяну
7
Коман
24
Кубис
13
13
24
Кубис
Остались в запасе
Грузия
Румыния
12
Давит Кереселидзе
ВР
23
Лука Гугешашвили
ВР
22
Саба Харебашвили
ЛЗ
2
Лука Гадрани
ЦЗ
20
Ника Гагнидзе
ЦП
9
Саба Лобжанидзе
ЦП
18
Irakli Yegoian
ЦП
7
Хвича Кварацхелия
ЛВ
Главный тренер
Вилли Саньоль
1
Стефан Тарновану
ВР
2
Tony Strata
ЦЗ
Главный тренер
Георге Хаджи
Остались в запасе
12
Давит Кереселидзе
ВР
23
Лука Гугешашвили
ВР
22
Саба Харебашвили
ЛЗ
2
Лука Гадрани
ЦЗ
20
Ника Гагнидзе
ЦП
9
Саба Лобжанидзе
ЦП
18
Irakli Yegoian
ЦП
7
Хвича Кварацхелия
ЛВ
Остались в запасе
1
Стефан Тарновану
ВР
2
Tony Strata
ЦЗ
Главный тренер
Вилли Саньоль
Главный тренер
Георге Хаджи
Статистика матча Грузия - Румыния
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4

Смотреть прямую трансляцию Грузия против Румынии товарищеский матч на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 2 июня в 20:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча Грузия – Румыния

Грузия – Румыния: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 2 июня 2026

Источник: «Бомбардир»
Товарищеские матчи. Сборные Румыния Грузия
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