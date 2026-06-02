02.06.2026, вторник, 20:00
Товарищеские матчи. Сборные
Товарищеские матчи. Сборные
1 : 1
Завершен
Составы команд
Грузия
Грузия
4-3-1-2
1
Мамардашвили
16
Азарови
4
Кашия
4
Лочошвили
5
Гогличидзе
6
Кочорашвили
10
Китеишвили
10
Чакветадзе
15
Мамагеишвили
8
Зивзивадзе
11
Квилитая
3-2-1-3-1
16
Айоани
5
Гицэ
20
6
Скрециу
24
Кубис
3
Дрэгушин
18
Марин
21
Морутан
10
Хаджи
13
Михаила
7
Коман
4
Лочошвили
3
Двали
3
Двали
4
Лочошвили
4
Кашия
13
Бериашвили
13
Бериашвили
4
Кашия
5
Гогличидзе
3
Гелашвили
3
Гелашвили
5
Гогличидзе
11
Квилитая
14
Меквабишвили
14
Меквабишвили
11
Квилитая
8
Зивзивадзе
17
Квернадзе
17
Квернадзе
8
Зивзивадзе
16
Айоани
12
Хиндрих
12
Хиндрих
16
Айоани
20
17
Эйссат
17
Эйссат
20
10
Хаджи
6
Балуцэ
6
Балуцэ
10
Хаджи
6
Скрециу
0
Матей
0
Матей
6
Скрециу
18
Марин
8
Чикелдэу
8
Чикелдэу
18
Марин
21
Морутан
14
Добре
14
Добре
21
Морутан
13
Михаила
11
Байарам
11
Байарам
13
Михаила
5
Гицэ
23
Сореску
23
Сореску
5
Гицэ
7
Коман
19
Мунтяну
19
Мунтяну
7
Коман
24
Кубис
13
13
24
Кубис
Остались в запасе
Грузия
Румыния
12
Давит Кереселидзе
ВР
23
Лука Гугешашвили
ВР
22
Саба Харебашвили
ЛЗ
2
Лука Гадрани
ЦЗ
20
Ника Гагнидзе
ЦП
9
Саба Лобжанидзе
ЦП
18
Irakli Yegoian
ЦП
7
Хвича Кварацхелия
ЛВ
Главный тренер
Вилли Саньоль
1
Стефан Тарновану
ВР
2
Tony Strata
ЦЗ
Главный тренер
Георге Хаджи
Остались в запасе
12
Давит Кереселидзе
ВР
23
Лука Гугешашвили
ВР
22
Саба Харебашвили
ЛЗ
2
Лука Гадрани
ЦЗ
20
Ника Гагнидзе
ЦП
9
Саба Лобжанидзе
ЦП
18
Irakli Yegoian
ЦП
7
Хвича Кварацхелия
ЛВ
Остались в запасе
1
Стефан Тарновану
ВР
2
Tony Strata
ЦЗ
Главный тренер
Вилли Саньоль
Главный тренер
Георге Хаджи
Статистика матча Грузия - Румыния
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Смотреть прямую трансляцию Грузия против Румынии товарищеский матч на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 2 июня в 20:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча Грузия – Румыния
- Матч можно посмотреть в сервисе «Okko».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»