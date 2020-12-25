Селюк: «Себай и Конате будут грозной силой в «Химках». Команда способна выйти в еврокубки»

Агент Сенина Себая Дмитрий Селюк прокомментировал трансфер игрока в «Химки». Представитель не исключает выход команды в еврокубки.

«Себай стал первым футболистом, который в зимнее трансферное окно пополнит клуб РПЛ. Я уверен, что Сеня в «Химках» будет дополнять Мохамеда Конате в атаке, они вместе на пару будут грозной силой в РПЛ.

Себай вернулся в Россию из Казахстана, где в составе «Тобола» помог команде завоевать серебряные медали и выйти в еврокубки. Сейчас же Себай приложит все усилия, чтобы то же самое сделать в «Химках». Уверен, сегодняшние «Химки» способны выйти в еврокубки. Поэтому «Химки» можно поздравить – по принципу цена-качество многим клубам можно поучиться у подмосковной команды», – сказал Селюк.