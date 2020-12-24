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    Селюк: «Себай и Конате будут грозной силой в «Химках». Команда способна выйти в еврокубки»

    Агент Сенина Себая Дмитрий Селюк прокомментировал трансфер игрока в «Химки». Представитель не исключает выход команды в еврокубки.

    «Себай стал первым футболистом, который в зимнее трансферное окно пополнит клуб РПЛ. Я уверен, что Сеня в «Химках» будет дополнять Мохамеда Конате в атаке, они вместе на пару будут грозной силой в РПЛ.

    Себай вернулся в Россию из Казахстана, где в составе «Тобола» помог команде завоевать серебряные медали и выйти в еврокубки. Сейчас же Себай приложит все усилия, чтобы то же самое сделать в «Химках». Уверен, сегодняшние «Химки» способны выйти в еврокубки. Поэтому «Химки» можно поздравить – по принципу цена-качество многим клубам можно поучиться у подмосковной команды», – сказал Селюк.

    • Последние два сезона форвард Себай провел в «Тоболе».
    • В России Себай известен по выступлениям за «Балтику» и «Тамбов».
    • Его рыночная стоимость – 600 тысяч евро.

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    Источник: Sport24

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