Форвард «Тобола» Себай перешел в «Химки»

Нападающий «Тобола» Сенин Себай подписал контракт с «Химками», сообщает агент футболиста Дмитрий Селюк.
«Себай подписал контракт с «Химками» на два года. Черевченко знает его по работе в «Балтике», где он был лучшим бомбардиром. Сенин полностью адаптирован к России.
Я уверен, что он усилит атакующую линию команды, тем более они знакомы и дополняют друг друга с Конате. Отмечу, что и по-русски они общаются очень хорошо», – рассказал Селюк «Чемпионату».
- Последние два сезона африканский форвард провел в «Тоболе».
- В России Себай известен по выступлениям за «Балтику» и «Тамбов».
- Его рыночная стоимость – 600 тысяч евро.
Источник: «Чемпионат»