Форвард «Тобола» Себай перешел в «Химки»

Нападающий «Тобола» Сенин Себай подписал контракт с «Химками», сообщает агент футболиста Дмитрий Селюк.

«Себай подписал контракт с «Химками» на два года. Черевченко знает его по работе в «Балтике», где он был лучшим бомбардиром. Сенин полностью адаптирован к России.

Я уверен, что он усилит атакующую линию команды, тем более они знакомы и дополняют друг друга с Конате. Отмечу, что и по-русски они общаются очень хорошо», – рассказал Селюк «Чемпионату».