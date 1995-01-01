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    Форвард «Тобола» Себай перешел в «Химки»

    Нападающий «Тобола» Сенин Себай подписал контракт с «Химками», сообщает агент футболиста Дмитрий Селюк.

    «Себай подписал контракт с «Химками» на два года. Черевченко знает его по работе в «Балтике», где он был лучшим бомбардиром. Сенин полностью адаптирован к России.

    Я уверен, что он усилит атакующую линию команды, тем более они знакомы и дополняют друг друга с Конате. Отмечу, что и по-русски они общаются очень хорошо», – рассказал Селюк «Чемпионату».

    • Последние два сезона африканский форвард провел в «Тоболе».
    • В России Себай известен по выступлениям за «Балтику» и «Тамбов».
    • Его рыночная стоимость – 600 тысяч евро.

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    Источник: «Чемпионат»

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