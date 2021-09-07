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    Себай перешел из «Химок» в «Ахмат»

    «Ахмат» объявил о переходе нападающего «Химок» Сенина Себая.

    Контракт 27-летнего ивуарийца с грозненским клубом рассчитан до конца сезона-2021/22 и может быть продлен еще на сезон.

    • Себай провел 6 матчей в этом сезоне РПЛ, результативными действиями не отметился.
    • Его рыночная стоимость – 500 тысяч евро.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: твиттер «Ахмата»

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