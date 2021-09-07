Себай перешел из «Химок» в «Ахмат»

«Ахмат» объявил о переходе нападающего «Химок» Сенина Себая.
Контракт 27-летнего ивуарийца с грозненским клубом рассчитан до конца сезона-2021/22 и может быть продлен еще на сезон.
- Себай провел 6 матчей в этом сезоне РПЛ, результативными действиями не отметился.
- Его рыночная стоимость – 500 тысяч евро.
Нападающий из Кот-д’Ивуара Сенин Себаи перешел в «Ахмат».Контракт с игроком подписан на один год.По решению клуба договор может быть продлeн ещe на один год.27 летний футболист играл в российских клубах «Балтика», «Тамбов»», «Химки». pic.twitter.com/FKEHilqNYe— FC Akhmat Grozny (@akhmatgrozny) September 7, 2021