Себай перешел из «Химок» в «Ахмат»

«Ахмат» объявил о переходе нападающего «Химок» Сенина Себая.

Контракт 27-летнего ивуарийца с грозненским клубом рассчитан до конца сезона-2021/22 и может быть продлен еще на сезон.

Себай провел 6 матчей в этом сезоне РПЛ, результативными действиями не отметился.

Его рыночная стоимость – 500 тысяч евро.