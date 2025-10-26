Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
€ 300 тыс

Сенин Себай - статистика

Кызыл-Жар
18 декабря 1993 (32), Абиджан
#15 | Нападающий
182 см | 73 кг
Кот-д'Ивуар
Статистика Новости Трансферы
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Кызыл-Жар
19
6
2
3
1
Матчи игрока в этом турнире
Казахстан. Премьер-лига, 26 тур
Жетысу
0 : 1
26.10.2025
Кызыл-Жар
1' - 90'
79'
Казахстан. Премьер-лига, 25 тур
Кызыл-Жар
0 : 1
17.10.2025
Кайрат
65' - 90'
Казахстан. Премьер-лига, 23 тур
Кызыл-Жар
3 : 1
13.09.2025
Окжетпес
1' - 90'
3, 90'
83'
Казахстан. Премьер-лига, 22 тур
Елимай
2 : 0
23.08.2025
Кызыл-Жар
1' - 90'
Казахстан. Премьер-лига, 21 тур
Кызыл-Жар
1 : 1
16.08.2025
Женис
1' - 90'
80'
Казахстан. Премьер-лига, 19 тур
Кызыл-Жар
0 : 2
02.08.2025
Тобол
46' - 85'
58'
85'
Казахстан. Премьер-лига, 15 тур
Кызыл-Жар
0 : 0
05.07.2025
Ордабасы
1' - 68'
Казахстан. Премьер-лига, 14 тур
Астана
3 : 3
29.06.2025
Кызыл-Жар
1' - 90'
79'
89'
Казахстан. Премьер-лига, 13 тур
Кайрат
1 : 0
21.06.2025
Кызыл-Жар
46' - 90'
Казахстан. Премьер-лига, 12 тур
Кызыл-Жар
1 : 1
14.06.2025
Актобе
1' - 76'
Казахстан. Премьер-лига, 11 тур
Окжетпес
3 : 2
31.05.2025
Кызыл-Жар
1' - 90'
Казахстан. Премьер-лига, 10 тур
Кызыл-Жар
1 : 1
25.05.2025
Елимай
1' - 90'
Казахстан. Премьер-лига, 9 тур
Женис
0 : 0
18.05.2025
Кызыл-Жар
1' - 90'
Казахстан. Премьер-лига, 8 тур
Кызыл-Жар
2 : 1
10.05.2025
Улытау
1' - 90'
90'
Казахстан. Премьер-лига, 7 тур
Тобол
2 : 1
04.05.2025
Кызыл-Жар
1' - 90'
Казахстан. Премьер-лига, 6 тур
Кызыл-Жар
2 : 1
27.04.2025
Кайсар
1' - 80'
69'
69'
69'
Казахстан. Премьер-лига, 5 тур
Атырау
1 : 2
19.04.2025
Кызыл-Жар
1' - 90'
Казахстан. Премьер-лига, 4 тур
Кызыл-Жар
2 : 3
05.04.2025
Туран
1' - 60'
44'
Казахстан. Премьер-лига, 3 тур
Ордабасы
0 : 0
30.03.2025
Кызыл-Жар
1' - 66'
Казахстан. Премьер-лига, 2 тур
Кызыл-Жар
0 : 2
09.03.2025
Астана
Был в запасе
Казахстан. Премьер-лига, 1 тур
Кызыл-Жар
1 : 1
02.03.2025
Жетысу
1' - 74'
Главные новости
СпецпроектЗабивал ли Аршавин «Барселоне» в ЛЧ? Новый тест от «Бомбардира»
4
Мостовой готов войти в тренерский штаб Аленичева и Титова, но при одном условии
12:07
2
Генич предрек чистки в клубе РПЛ
11:45
5
Пономарев – о прощальном матче Вагнера Лава: «Зачем так раболепствовать перед Западом?»
11:23
2
Фигу выбрал обладателя «Золотого мяча»: «Давайте отдадим ему, потому что у Месси их и так много»
11:11
1
Дзюбу пригласили в российский клуб: «Пускай приезжает!»
10:56
1
ВидеоДжорджина встретилась со второй ракеткой мира из Беларуси
10:07
«Для меня это загадка»: Генич удивлен, что клуб РПЛ не забрал Дзюбу
09:35
6
Вагнер Лав составил топ-3 самых комфортных партнеров по ЦСКА
08:57
1
Тедеев: «Моя мама возмутилась, как я мог отказать «Ростову»
08:45
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+