ФНЛ поддержала «Балтику» и Себая и готова оказать помощь клубу в деле против газеты «Новые колеса»

Большой энциклопедич. словарь 1997 г.: негры - представители негроидной расы. Словарь Ожегова 1989 г. - аналогично. Негроидная (она же негрская) раса - характерные признаки: темная кожа, курчавые волосы. широкий нос, толстые губы. Так что негр - он и в Молдавии негр, и в Калининграде. и ничего тут оскорбительного нет. А еще есть негритосы - этнические группы в юго-восточной Азии...
0
ФНЛ выступила в поддержку «Балтики» и ее нападающего Сенина Себая после расисткой статьи под заголовком «Бунт негра против судьи», опубликованной в калининградской газете «Новые колеса». Материал был посвящен поведению ивуарийского игрока в матче 14-го тура с «Крыльями Советов».
«После матча 14-го тура ФНЛ «Крылья Советов» – «Балтика» калининградская газета «Новые колеса» позволила себе публикацию с заголовком, который, по нашему мнению, является оскорбительным по отношению к нападающему балтийской команды ивуарийцу Сенина Себаи. Одного из самых ярких футболистов ФНЛ в нынешнем сезоне издание, к «творчеству» которого и раньше неоднократно возникали вопросы, именует не по фамилии, не по амплуа, а эпитетами, которые подчеркивают его расовое происхождение.
В настоящий момент юристы «Балтики» собирают материалы для обращения в суд.
Футбольная Национальная Лига полностью разделяет возмущение «Балтики». По нашему мнению, упомянутая публикация, безусловно, выходит за рамки допустимого в современном обществе. Со своей стороны мы готовы предоставить калининградскому клубу любую юридическую помощь для справедливого и соразмерного наказания пренебрегших как профессиональной, так и человеческой этикой сотрудников издания.
ФНЛ с самого первого дня своего существования обозначала непримиримую позицию по отношению к любым формам расизма и ксенофобии. Мы были одними из инициаторов ужесточения наказаний за упомянутые явления в российском футболе. Категорическое неприятие любых проявлений дискриминации по этническому, расовому, религиозному, а также любым другим признакам, равно как и максимально жесткую реакцию на них, ФНЛ гарантирует всем не желающим жить по общепринятым нормам приличия и впредь», – говорится в заявлении ФНЛ.