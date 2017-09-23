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    ФНЛ поддержала «Балтику» и Себая и готова оказать помощь клубу в деле против газеты «Новые колеса»

    ФНЛ выступила в поддержку «Балтики» и ее нападающего Сенина Себая после расисткой статьи под заголовком «Бунт негра против судьи», опубликованной в калининградской газете «Новые колеса». Материал был посвящен поведению ивуарийского игрока в матче 14-го тура с «Крыльями Советов».

    «После матча 14-го тура ФНЛ «Крылья Советов» – «Балтика» калининградская газета «Новые колеса» позволила себе публикацию с заголовком, который, по нашему мнению, является оскорбительным по отношению к нападающему балтийской команды ивуарийцу Сенина Себаи. Одного из самых ярких футболистов ФНЛ в нынешнем сезоне издание, к «творчеству» которого и раньше неоднократно возникали вопросы, именует не по фамилии, не по амплуа, а эпитетами, которые подчеркивают его расовое происхождение.

    В настоящий момент юристы «Балтики» собирают материалы для обращения в суд.

    Футбольная Национальная Лига полностью разделяет возмущение «Балтики». По нашему мнению, упомянутая публикация, безусловно, выходит за рамки допустимого в современном обществе. Со своей стороны мы готовы предоставить калининградскому клубу любую юридическую помощь для справедливого и соразмерного наказания пренебрегших как профессиональной, так и человеческой этикой сотрудников издания.

    ФНЛ с самого первого дня своего существования обозначала непримиримую позицию по отношению к любым формам расизма и ксенофобии. Мы были одними из инициаторов ужесточения наказаний за упомянутые явления в российском футболе. Категорическое неприятие любых проявлений дискриминации по этническому, расовому, религиозному, а также любым другим признакам, равно как и максимально жесткую реакцию на них, ФНЛ гарантирует всем не желающим жить по общепринятым нормам приличия и впредь», – говорится в заявлении ФНЛ.

    Источник: ФНЛ

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    23.09.2017 13:42
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +17

      Абанамат 24 сентября 2017, 21:02

      Большой энциклопедич. словарь 1997 г.: негры - представители негроидной расы. Словарь Ожегова 1989 г. - аналогично. Негроидная (она же негрская) раса - характерные признаки: темная кожа, курчавые волосы. широкий нос, толстые губы. Так что негр - он и в Молдавии негр, и в Калининграде. и ничего тут оскорбительного нет. А еще есть негритосы - этнические группы в юго-восточной Азии...

      0

      1
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      Рейтинг: +155

      Zlatan2718 24 сентября 2017, 15:19

      ФНЛ и Балтика - расчёсывают - "негра" ))

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +716

      Fju-2 23 сентября 2017, 16:48

      Only a ginger can call another ginger ginger

      -3
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      Рейтинг: +4350

      3a zenit 23 сентября 2017, 16:39

      половина сумасшедшей Украины называет нашего президента х..ло" и всем похер.Наказать нужно Балтику и руководство ФНЛ за раздутие скандала перед ЧМ18!

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      Рейтинг: +1814

      vitvik 23 сентября 2017, 15:23

      При чём здесь расизм? Негра негром назвали! А если бы они его ивуарийцем обругали?

      4
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      Рейтинг: +4431

      Gullit 76 23 сентября 2017, 15:13

      А я согласен с Джанни Родари раздувая эту тему, особенно в России, перед чемпионатом мира - просто глупо.Уверен что после публикаций в наших сми новость растирожировали западные ещё и добавив от себя перчика с изюминкой!Посадите там кого надо,а публичную порку устраивать необязательно!Ещё и паспорта у хозяев проверьте - на наличие английского гражданства.

      3
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      Рейтинг: +2141

      diadushka > Gullit 76 23 сентября 2017, 15:26

      обычно проблему нужно решать, а не избегать ее) это как страус в песок голову спрятал и не видит опасности, значит ее нет)

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      Рейтинг: +2742

      Джанни Родари 23 сентября 2017, 14:13

      сайт, хватит раздувать тут тему расизма..... если в состоянии - то пишите о футболе... жаль мне Вас...

      3
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      Рейтинг: +2141

      diadushka > Джанни Родари 23 сентября 2017, 14:57

      ты прямо как политики, пишите только хорошее или лучше не пишите вовсе! Себя пожалей лучше, доят и издеваются над людьми, а мы терпим, ведь по СМИ говорят, что у нас все хорошо и прекрасно!

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