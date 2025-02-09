Селюк прояснил ситуацию с «отцовством» Себая в 13 лет

Известный агент Дмитрий Селюк отреагировал на информацию о том, что 31-летний экс-футболист «Ахмата», «Химок», «Тамбова» и «Балтики» Сенин Себай может являться отцом игрока «Спортинга» Ивана Сенина Себая.
«Отцом в 13 лет можно стать. Это африканцы: у них много родственников, братьев и сестeр. К сожалению для российской прессы и критикующих, Иван Сенин Себай является племянником, а не сыном Сенина Себая.
Когда предлагаешь таких молодых футболистов в России, которые уезжают в «Спортинг», у нас говорят: «Кто это? Что это?» А именно такие футболисты и приносят прибыль. А не покупка Николсона за 8 миллионов евро, плюс еще 2 миллиона евро доплачивают, чтобы ушeл», – сказал Селюк.
- Сейчас 31-летний Сенин Себай выступает за казахстанский «Кызыл-Жар».
- 19-летний Иван Себай Сенин ранее выступал за «Абиджан Сити». Ожидается, что он подпишет со «Спортингом» трехлетний контракт и будет выступать за молодежную команду. В январе игрок неделю тренировался с «Манчестер Сити».