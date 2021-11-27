Себай после гола «Ростову» ходил по полю на четвереньках

Фан Гомиса что ли...
Нападающий «Ахмата» Сенин Себай необычно отпраздновал гол в ворота «Ростова» (2:0) в 16-м туре РПЛ. Он ходил по полю на четвереньках.
«Перфоманс Себая напомнил нам чье-то празднование. Только вот чье?» – спросила у аудитории пресс-служба РПЛ.
- Себай вышел на замену на 66-й минуте, а через 10 минут забил.
- У 27-летнего Себая это 2-й гол в сезоне РПЛ.
- «Ахмат» идет в таблице 7-м.
Перфоманс Себаи напомнил нам чье-то празднованиеТолько вот чье?#Ахмат #ТинькоффРПЛ pic.twitter.com/gDDdU9icfz— Тинькофф Российская Премьер-Лига (@premierliga) November 27, 2021