Себай после гола «Ростову» ходил по полю на четвереньках

Нападающий «Ахмата» Сенин Себай необычно отпраздновал гол в ворота «Ростова» (2:0) в 16-м туре РПЛ. Он ходил по полю на четвереньках.

«Перфоманс Себая напомнил нам чье-то празднование. Только вот чье?» – спросила у аудитории пресс-служба РПЛ.