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    Себай после гола «Ростову» ходил по полю на четвереньках

    Нападающий «Ахмата» Сенин Себай необычно отпраздновал гол в ворота «Ростова» (2:0) в 16-м туре РПЛ. Он ходил по полю на четвереньках.

    «Перфоманс Себая напомнил нам чье-то празднование. Только вот чье?» – спросила у аудитории пресс-служба РПЛ.

    • Себай вышел на замену на 66-й минуте, а через 10 минут забил.
    • У 27-летнего Себая это 2-й гол в сезоне РПЛ.
    • «Ахмат» идет в таблице 7-м.

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    Источник: твиттер РПЛ

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +124

      More_and_More 53 минуты назад

      Фан Гомиса что ли...

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      Рейтинг: +12605

      житель СПб 1 час назад

      Ну вспомнил человек детство, дома... Что тут удивительного?

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