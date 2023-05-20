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Расписание матчей
Чемпионат Казахстана по футболу 2026
Астана - Кызыл-Жар
Астана - Кызыл-Жар: обзор матча 20 мая 2023
Астана
20.05.2023, суббота, 16:00
Казахстан. Премьер-лига, 10 тур
3 : 2
Завершен
Кызыл-Жар
17'
В. Ароян
27'
М. Томасов
90+8'
Э. Астанов
39'
Пернамбуко
89'
И. Граф (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Астана - Кызыл-Жар
ГОЛ! 3:2!
Э. Астанов
Пас отдал
Д. Дарбо
90'
+8
90'
+5
Замена
Т. Мульдинов
️️️️
Л. Имнадзе
Желтая карточка
Ж. Томашевич
90'
+3
Желтая карточка
Т. Досмагамбетов
90'
+1
89'
ГОЛ с пенальти! 2:2!
И. Граф
Желтая карточка
В. Ароян
88'
Замена
Д. Дарбо
️️️️
А. Аимбетов
74'
Замена
Э. Астанов
️️️️
Ф. Урега
61'
39'
ГОЛ! 2:1!
Пернамбуко
30'
Желтая карточка
Б. Шадманов
ГОЛ! 2:0!
М. Томасов
27'
ГОЛ! 1:0!
В. Ароян
17'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Астана
93
Йосип Чондрич
ВР
27
Тимур Досмагамбетов
ЛЗ
15
Абзал Бейсебеков
ЦЗ
33
Вараздат Ароян
ЦЗ
5
Жарко Томашевич
ЦЗ
13
Камо Оганесян
ПЗ
70
Фабьен Урега
ЛП
5
Исламбек Куат
ОП
10
Марин Томасов
ЦП
7
Макс Эбонг
АП
95
Абат Аимбетов
ЦФ
Главный тренер
Григорий Бабаян
Кызыл-Жар
25
Роман Степанов
ВР
23
Никита Наумов
ЦЗ
55
Иван Граф
ЦЗ
10
Лука Имнадзе
ЛВ
98
Пернамбуко
ЛВ
14
Ардак Саулет
ЛВ
20
Еркин Тапалов
ОП
10
Юрий Бушман
ЦП
27
Евгений Березкин
ЦП
10
Tamaz Makatsaria
ЦФ
4
Бекзат Шадманов
ЦФ
Главный тренер
Али Алиев
Астана
16
Александр Заруцкий
ВР
22
Данил Подымский
ВР
19
Михаил Габышев
ПЗ
10
Эльхан Астанов
ЛВ
13
Станислав Басманов
ЛВ
29
Душан Йованчич
ОП
98
Дембо Дарбо
ЦФ
19
Владислав Прокопенко
ЦФ
Кызыл-Жар
4
Виктор Зябко
ЦЗ
17
Альдаир Адилов
ПЗ
10
Младен Веселинович
ЛВ
7
Тимур Мульдинов
ЛВ
8
Рафаил Оспанов
ЦП
23
Максим Чиканчи
ЦФ
11
Артем Черединов
ЦФ
16
M. Shakhmetov
ЦФ
3-3-2-1-1
93
Чондрич
15
Бейсебеков
33
Ароян
5
Томашевич
27
Досмагамбетов
5
Куат
13
Оганесян
70
Урега
10
Томасов
7
Эбонг
95
Аимбетов
2-1-2-3-2
25
Степанов
23
Наумов
55
Граф
20
Тапалов
10
Бушман
27
Березкин
10
Имнадзе
98
Пернамбуко
14
Саулет
4
Шадманов
10
70
Урега
10
Астанов
10
Астанов
70
Урега
95
Аимбетов
98
Дарбо
98
Дарбо
95
Аимбетов
10
Имнадзе
7
Мульдинов
7
Мульдинов
10
Имнадзе
Остались в запасе
Астана
Кызыл-Жар
19
Михаил Габышев
ПЗ
16
Александр Заруцкий
ВР
22
Данил Подымский
ВР
29
Душан Йованчич
ОП
13
Станислав Басманов
ЛВ
19
Владислав Прокопенко
ЦФ
Главный тренер
Григорий Бабаян
4
Виктор Зябко
ЦЗ
17
Альдаир Адилов
ПЗ
8
Рафаил Оспанов
ЦП
10
Младен Веселинович
ЛВ
23
Максим Чиканчи
ЦФ
11
Артем Черединов
ЦФ
16
M. Shakhmetov
ЦФ
Главный тренер
Али Алиев
Остались в запасе
19
Михаил Габышев
ПЗ
16
Александр Заруцкий
ВР
22
Данил Подымский
ВР
29
Душан Йованчич
ОП
13
Станислав Басманов
ЛВ
19
Владислав Прокопенко
ЦФ
Остались в запасе
4
Виктор Зябко
ЦЗ
17
Альдаир Адилов
ПЗ
8
Рафаил Оспанов
ЦП
10
Младен Веселинович
ЛВ
23
Максим Чиканчи
ЦФ
11
Артем Черединов
ЦФ
16
M. Shakhmetov
ЦФ
Главный тренер
Григорий Бабаян
Главный тренер
Али Алиев
Статистика матча Астана - Кызыл-Жар
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Астана
Казахстан. Премьер-лига, 30 тур
Жетысу
2 : 2
31.10.2026
Астана
Казахстан. Премьер-лига, 29 тур
Астана
0 : 0
25.10.2026
Кайсар
Казахстан. Премьер-лига, 23 тур
Астана
2 : 2
18.10.2026
Каспий
Казахстан. Премьер-лига, 18 тур
Иртыш
0 : 1
14.10.2026
Астана
Казахстан. Премьер-лига, 28 тур
Тобол
2 : 1
10.10.2026
Астана
Кызыл-Жар
Казахстан. Премьер-лига, 30 тур
Каспий
1 : 2
31.10.2026
Кызыл-Жар
Казахстан. Премьер-лига, 29 тур
Кызыл-Жар
1 : 0
24.10.2026
Улытау
Казахстан. Премьер-лига, 23 тур
Окжетпес
1 : 0
17.10.2026
Кызыл-Жар
Казахстан. Премьер-лига, 28 тур
Иртыш
0 : 2
10.10.2026
Кызыл-Жар
Казахстан. Премьер-лига, 27 тур
Кызыл-Жар
1 : 1
18.09.2026
Кайсар
Информация о матче
Стадион:
Астана Арена
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