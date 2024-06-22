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Расписание матчей
Чемпионат Казахстана по футболу 2026
Кызыл-Жар - Астана
Кызыл-Жар - Астана: обзор матча 22 июня 2024
Кызыл-Жар
22.06.2024, суббота, 16:00
Казахстан. Премьер-лига, 12 тур
0 : 1
Завершен
Астана
70'
Э. Астанов (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Кызыл-Жар - Астана
Желтая карточка
У. Жаксыбаев
90'
+4
88'
Замена
Р. Каримов
️️️️
М. Томасов
Желтая карточка
Е. Березкин
85'
Замена
Р. Оспанов
️️️️
Р. Сабино
83'
Замена
Н. Богдановски
️️️️
В. Сорокинс
79'
Замена
Т. Мульдинов
️️️️
А. Щебетун
79'
71'
Замена
А. Бейсебеков
️️️️
Б. Осеи
71'
Замена
С. Басманов
️️️️
У. Камара
70'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Э. Астанов
46'
Замена
Э. Астанов
️️️️
К. Казуколовас
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кызыл-Жар
32
Вадим Петров
ВР
8
Улар Жаксыбаев
ЦЗ
35
Владиславс Сорокинс
ЦЗ
10
Лука Имнадзе
ЛВ
14
Ардак Саулет
ЛВ
8
Мади Хасейн
ОП
5
Рафаэл Сабино
ОП
27
Евгений Березкин
ЦП
10
Юрий Бушман
ЦП
20
Ираклий Бугридзе
ПВ
25
Алексей Щебетун
ЦФ
Главный тренер
Али Алиев
Астана
16
Александр Заруцкий
ВР
55
Алекса Аманович
ЛЗ
5
Кипрас Казуколовас
ЦЗ
22
Александр Марочкин
ЦЗ
4
Марат Быстров
ПЗ
28
Усман Камара
ЛВ
24
Барнс Осеи
ЦП
11
Ян Вороговский
ЦП
10
Марин Томасов
ЦП
7
Макс Эбонг
АП
Главный тренер
Григорий Бабаян
Кызыл-Жар
1
Джурахон Бабаханов
ВР
12
Александр Довгаль
ВР
9
Шохан Абзалов
ЛВ
91
Рубен Бригидо
ЛВ
7
Тимур Мульдинов
ЛВ
8
Рафаил Оспанов
ЦП
77
Никола Богдановски
ПВ
Астана
74
Мухамеджан Сейсен
ВР
93
Йосип Чондрич
ВР
27
Тимур Досмагамбетов
ЛЗ
4
Талгат Кусяпов
ЦЗ
15
Абзал Бейсебеков
ЦЗ
70
Фабьен Урега
ЛП
10
Эльхан Астанов
ЛВ
13
Станислав Басманов
ЛВ
5
Исламбек Куат
ОП
81
Рамазан Каримов
ЦФ
2-2-2-3-1
32
Петров
8
Жаксыбаев
35
Сорокинс
8
Хасейн
5
Сабино
27
Березкин
10
Бушман
14
Саулет
10
Имнадзе
20
Бугридзе
25
Щебетун
4-3-2
16
Заруцкий
4
Быстров
5
Казуколовас
22
Марочкин
55
Аманович
24
Осеи
11
Вороговский
10
Томасов
7
Эбонг
28
Камара
5
Сабино
8
Оспанов
8
Оспанов
5
Сабино
25
Щебетун
7
Мульдинов
7
Мульдинов
25
Щебетун
35
Сорокинс
77
Богдановски
77
Богдановски
35
Сорокинс
24
Осеи
15
Бейсебеков
15
Бейсебеков
24
Осеи
5
Казуколовас
10
Астанов
10
Астанов
5
Казуколовас
28
Камара
13
Басманов
13
Басманов
28
Камара
10
Томасов
81
Каримов
81
Каримов
10
Томасов
Остались в запасе
Кызыл-Жар
Астана
1
Джурахон Бабаханов
ВР
12
Александр Довгаль
ВР
9
Шохан Абзалов
ЛВ
91
Рубен Бригидо
ЛВ
Главный тренер
Али Алиев
74
Мухамеджан Сейсен
ВР
93
Йосип Чондрич
ВР
27
Тимур Досмагамбетов
ЛЗ
4
Талгат Кусяпов
ЦЗ
70
Фабьен Урега
ЛП
5
Исламбек Куат
ОП
Главный тренер
Григорий Бабаян
Остались в запасе
1
Джурахон Бабаханов
ВР
12
Александр Довгаль
ВР
9
Шохан Абзалов
ЛВ
91
Рубен Бригидо
ЛВ
Остались в запасе
74
Мухамеджан Сейсен
ВР
93
Йосип Чондрич
ВР
27
Тимур Досмагамбетов
ЛЗ
4
Талгат Кусяпов
ЦЗ
70
Фабьен Урега
ЛП
5
Исламбек Куат
ОП
Главный тренер
Али Алиев
Главный тренер
Григорий Бабаян
Статистика матча Кызыл-Жар - Астана
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Кызыл-Жар
Казахстан. Премьер-лига, 30 тур
Каспий
1 : 2
31.10.2026
Кызыл-Жар
Казахстан. Премьер-лига, 29 тур
Кызыл-Жар
1 : 0
24.10.2026
Улытау
Казахстан. Премьер-лига, 23 тур
Окжетпес
1 : 0
17.10.2026
Кызыл-Жар
Казахстан. Премьер-лига, 28 тур
Иртыш
0 : 2
10.10.2026
Кызыл-Жар
Казахстан. Премьер-лига, 27 тур
Кызыл-Жар
1 : 1
18.09.2026
Кайсар
Астана
Казахстан. Премьер-лига, 30 тур
Жетысу
2 : 2
31.10.2026
Астана
Казахстан. Премьер-лига, 29 тур
Астана
0 : 0
25.10.2026
Кайсар
Казахстан. Премьер-лига, 23 тур
Астана
2 : 2
18.10.2026
Каспий
Казахстан. Премьер-лига, 18 тур
Иртыш
0 : 1
14.10.2026
Астана
Казахстан. Премьер-лига, 28 тур
Тобол
2 : 1
10.10.2026
Астана
Информация о матче
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