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Расписание матчей
Чемпионат Казахстана по футболу 2026
Астана - Кызыл-Жар
Астана - Кызыл-Жар: обзор матча 18 апреля 2021
Астана
18.04.2021, воскресенье, 13:00
Казахстан. Премьер-лига, 6 тур
3 : 1
Завершен
Кызыл-Жар
4'
А. Бейсебеков
65'
М. Томасов
67'
М. Эбонг
40'
А. Касым
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Астана - Кызыл-Жар
Замена
S. Smajlagic
️️️️
Т. Барсегян
81'
Замена
М. Гурман
️️️️
В. Чуперка
81'
77'
Замена
M. Skorykh
️️️️
Т. Мульдинов
77'
Замена
А. Черединов
️️️️
Ю. Бушман
Замена
С. Сагнаев
️️️️
А. Бейсебеков
71'
Замена
Р. Муртазаев
️️️️
А. Аимбетов
70'
ГОЛ! 3:1!
М. Эбонг
67'
ГОЛ! 2:1!
М. Томасов
65'
Замена
М. Эбонг
️️️️
И. Куат
64'
Желтая карточка
А. Бейсебеков
60'
55'
Желтая карточка
A. Saparov
46'
Замена
R. Chanturia
️️️️
Э. Батырканов
40'
ГОЛ! 1:1!
А. Касым
Желтая карточка
А. Аимбетов
27'
ГОЛ! 1:0!
А. Бейсебеков
4'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Астана
1
Дмитрий Непогодов
ВР
21
Кике Кадете
ЦЗ
2
Antonio Rukavina
ЦЗ
5
Жарко Томашевич
ЦЗ
15
Абзал Бейсебеков
ЦЗ
5
Исламбек Куат
ОП
24
Лука Шимунович
ЦП
92
Валерий Чуперка
ЦП
10
Марин Томасов
ЦП
11
Тигран Барсегян
ЦП
95
Абат Аимбетов
ЦФ
Главный тренер
Андрей Тихонов
Кызыл-Жар
22
Мирослав Лобанцев
ВР
6
Алибек Касым
ЦЗ
5
Валерий Каршакевич
ЦЗ
3
Олег Мурачев
ЦЗ
15
Дмитрий Шмидт
ПЗ
25
Руслан Есимов
ПЗ
7
Тимур Мульдинов
ЛВ
10
Юрий Бушман
ЦП
24
Пабло Подио
ЦП
0
A. Saparov
ЦФ
9
Эрнист Батырканов
ЦФ
Главный тренер
Андрей Карпович
Астана
16
Александр Заруцкий
ВР
22
Данил Подымский
ВР
12
Саги Совет
ЛЗ
4
Марк Гурман
ЦЗ
2
Лев Скворцов
ПЗ
13
Станислав Басманов
ЛВ
66
Султан Сагнаев
ОП
7
Макс Эбонг
АП
14
S. Smajlagic
ЦФ
19
Владислав Прокопенко
ЦФ
7
Роман Муртазаев
ЦФ
Кызыл-Жар
28
Виктор Гунченко
ПЗ
70
Almat Bekbaev
ЦФ
40
Ildar Aitov
ЦФ
11
Артем Черединов
ЦФ
0
R. Chanturia
ЦФ
98
Maksim Skorykh
ЦФ
4-1-4-1
1
Непогодов
21
Кадете
5
Томашевич
15
Бейсебеков
2
5
Куат
24
Шимунович
10
Томасов
11
Барсегян
92
Чуперка
95
Аимбетов
3-2-2-1-2
22
Лобанцев
6
Касым
5
Каршакевич
3
Мурачев
25
Есимов
15
Шмидт
10
Бушман
24
Подио
7
Мульдинов
9
Батырканов
0
11
Барсегян
14
14
11
Барсегян
92
Чуперка
4
Гурман
4
Гурман
92
Чуперка
15
Бейсебеков
66
Сагнаев
66
Сагнаев
15
Бейсебеков
5
Куат
7
Эбонг
7
Эбонг
5
Куат
95
Аимбетов
7
Муртазаев
7
Муртазаев
95
Аимбетов
10
Бушман
11
Черединов
11
Черединов
10
Бушман
9
Батырканов
0
0
9
Батырканов
7
Мульдинов
98
98
7
Мульдинов
Остались в запасе
Астана
Кызыл-Жар
16
Александр Заруцкий
ВР
22
Данил Подымский
ВР
12
Саги Совет
ЛЗ
2
Лев Скворцов
ПЗ
19
Владислав Прокопенко
ЦФ
13
Станислав Басманов
ЛВ
Главный тренер
Андрей Тихонов
70
Almat Bekbaev
ЦФ
40
Ildar Aitov
ЦФ
28
Виктор Гунченко
ПЗ
Главный тренер
Андрей Карпович
Остались в запасе
16
Александр Заруцкий
ВР
22
Данил Подымский
ВР
12
Саги Совет
ЛЗ
2
Лев Скворцов
ПЗ
19
Владислав Прокопенко
ЦФ
13
Станислав Басманов
ЛВ
Остались в запасе
70
Almat Bekbaev
ЦФ
40
Ildar Aitov
ЦФ
28
Виктор Гунченко
ПЗ
Главный тренер
Андрей Тихонов
Главный тренер
Андрей Карпович
Статистика матча Астана - Кызыл-Жар
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Астана
Казахстан. Премьер-лига, 30 тур
Жетысу
2 : 2
31.10.2026
Астана
Казахстан. Премьер-лига, 29 тур
Астана
0 : 0
25.10.2026
Кайсар
Казахстан. Премьер-лига, 23 тур
Астана
2 : 2
18.10.2026
Каспий
Казахстан. Премьер-лига, 18 тур
Иртыш
0 : 1
14.10.2026
Астана
Казахстан. Премьер-лига, 28 тур
Тобол
2 : 1
10.10.2026
Астана
Кызыл-Жар
Казахстан. Премьер-лига, 30 тур
Каспий
1 : 2
31.10.2026
Кызыл-Жар
Казахстан. Премьер-лига, 29 тур
Кызыл-Жар
1 : 0
24.10.2026
Улытау
Казахстан. Премьер-лига, 23 тур
Окжетпес
1 : 0
17.10.2026
Кызыл-Жар
Казахстан. Премьер-лига, 28 тур
Иртыш
0 : 2
10.10.2026
Кызыл-Жар
Казахстан. Премьер-лига, 27 тур
Кызыл-Жар
1 : 1
18.09.2026
Кайсар
Информация о матче
Стадион:
Астана Арена
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