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Расписание матчей
Чемпионат Казахстана по футболу 2026
Кызыл-Жар - Астана
Кызыл-Жар - Астана: обзор матча 27 июня 2021
Кызыл-Жар
27.06.2021, воскресенье, 16:00
Казахстан. Премьер-лига, 18 тур
3 : 2
Завершен
Астана
3'
М. Драченко
9'
Ю. Бушман
68'
Д. Зорич
51'
И. Куат
86'
А. Аимбетов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кызыл-Жар - Астана
90'
+3
Желтая карточка
С. Басманов
86'
ГОЛ! 3:2!
А. Аимбетов
Замена
A. Saparov
️️️️
М. Коне
83'
78'
Замена
А. Аимбетов
️️️️
В. Чуперка
Замена
N. Obradović
️️️️
Д. Зорич
74'
72'
Замена
М. Гурман
️️️️
И. Куат
ГОЛ! 3:1!
Д. Зорич
68'
Замена
Р. Есимов
️️️️
Ю. Бушман
65'
Желтая карточка
Д. Шмидт
56'
51'
ГОЛ! 2:1!
И. Куат
46'
Замена
В. Прокопенко
️️️️
Р. Муртазаев
46'
Замена
С. Басманов
️️️️
Т. Барсегян
44'
Желтая карточка
И. Куат
28'
Желтая карточка
К. Кадете
ГОЛ! 2:0!
Ю. Бушман
9'
ГОЛ! 1:0!
М. Драченко
3'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кызыл-Жар
22
Мирослав Лобанцев
ВР
6
Алибек Касым
ЦЗ
5
Валерий Каршакевич
ЦЗ
3
Олег Мурачев
ЦЗ
15
Дмитрий Шмидт
ПЗ
7
Максим Драченко
ЦП
12
Мусса Коне
ЦП
10
Юрий Бушман
ЦП
24
Пабло Подио
ЦП
18
Дарко Зорич
ПВ
0
S. Grigalashvili
ЦФ
Главный тренер
Андрей Карпович
Астана
1
Дмитрий Непогодов
ВР
21
Кике Кадете
ЦЗ
2
Antonio Rukavina
ЦЗ
15
Абзал Бейсебеков
ЦЗ
5
Исламбек Куат
ОП
92
Валерий Чуперка
ЦП
10
Марин Томасов
ЦП
7
Роман Муртазаев
ЦП
11
Тигран Барсегян
ЦП
24
Лука Шимунович
ЦП
7
Макс Эбонг
АП
Главный тренер
Андрей Тихонов
Кызыл-Жар
35
Владислав Саенко
ВР
25
Руслан Есимов
ПЗ
7
Тимур Мульдинов
ЛВ
9
Эрнист Батырканов
ЦФ
98
Maksim Skorykh
ЦФ
98
Nemanja Obradović
ЦФ
0
A. Saparov
ЦФ
11
Артем Черединов
ЦФ
70
Almat Bekbaev
ЦФ
Астана
22
Данил Подымский
ВР
16
Александр Заруцкий
ВР
12
Саги Совет
ЛЗ
4
Марк Гурман
ЦЗ
2
Лев Скворцов
ПЗ
13
Станислав Басманов
ЛВ
66
Султан Сагнаев
ОП
67
Мейрамбек Калмырза
ЦП
19
Владислав Прокопенко
ЦФ
14
S. Smajlagic
ЦФ
95
Абат Аимбетов
ЦФ
4-4-1-1
22
Лобанцев
6
Касым
5
Каршакевич
3
Мурачев
15
Шмидт
7
Драченко
10
Бушман
24
Подио
12
Коне
18
Зорич
0
3-1-5-1
1
Непогодов
21
Кадете
2
15
Бейсебеков
5
Куат
92
Чуперка
7
Муртазаев
11
Барсегян
24
Шимунович
10
Томасов
7
Эбонг
18
Зорич
98
98
18
Зорич
12
Коне
0
0
12
Коне
10
Бушман
25
Есимов
25
Есимов
10
Бушман
11
Барсегян
13
Басманов
13
Басманов
11
Барсегян
7
Муртазаев
19
Прокопенко
19
Прокопенко
7
Муртазаев
5
Куат
4
Гурман
4
Гурман
5
Куат
92
Чуперка
95
Аимбетов
95
Аимбетов
92
Чуперка
Остались в запасе
Кызыл-Жар
Астана
9
Эрнист Батырканов
ЦФ
7
Тимур Мульдинов
ЛВ
98
Maksim Skorykh
ЦФ
11
Артем Черединов
ЦФ
35
Владислав Саенко
ВР
70
Almat Bekbaev
ЦФ
Главный тренер
Андрей Карпович
14
S. Smajlagic
ЦФ
2
Лев Скворцов
ПЗ
67
Мейрамбек Калмырза
ЦП
66
Султан Сагнаев
ОП
12
Саги Совет
ЛЗ
22
Данил Подымский
ВР
16
Александр Заруцкий
ВР
Главный тренер
Андрей Тихонов
Остались в запасе
9
Эрнист Батырканов
ЦФ
7
Тимур Мульдинов
ЛВ
98
Maksim Skorykh
ЦФ
11
Артем Черединов
ЦФ
35
Владислав Саенко
ВР
70
Almat Bekbaev
ЦФ
Остались в запасе
14
S. Smajlagic
ЦФ
2
Лев Скворцов
ПЗ
67
Мейрамбек Калмырза
ЦП
66
Султан Сагнаев
ОП
12
Саги Совет
ЛЗ
22
Данил Подымский
ВР
16
Александр Заруцкий
ВР
Главный тренер
Андрей Карпович
Главный тренер
Андрей Тихонов
Статистика матча Кызыл-Жар - Астана
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Кызыл-Жар
Казахстан. Премьер-лига, 30 тур
Каспий
1 : 2
31.10.2026
Кызыл-Жар
Казахстан. Премьер-лига, 29 тур
Кызыл-Жар
1 : 0
24.10.2026
Улытау
Казахстан. Премьер-лига, 23 тур
Окжетпес
1 : 0
17.10.2026
Кызыл-Жар
Казахстан. Премьер-лига, 28 тур
Иртыш
0 : 2
10.10.2026
Кызыл-Жар
Казахстан. Премьер-лига, 27 тур
Кызыл-Жар
1 : 1
18.09.2026
Кайсар
Астана
Казахстан. Премьер-лига, 30 тур
Жетысу
2 : 2
31.10.2026
Астана
Казахстан. Премьер-лига, 29 тур
Астана
0 : 0
25.10.2026
Кайсар
Казахстан. Премьер-лига, 23 тур
Астана
2 : 2
18.10.2026
Каспий
Казахстан. Премьер-лига, 18 тур
Иртыш
0 : 1
14.10.2026
Астана
Казахстан. Премьер-лига, 28 тур
Тобол
2 : 1
10.10.2026
Астана
Информация о матче
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