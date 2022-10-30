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Расписание матчей
Чемпионат Казахстана по футболу 2026
Кызыл-Жар - Астана
Кызыл-Жар - Астана: обзор матча 30 октября 2022
Кызыл-Жар
30.10.2022, воскресенье, 12:00
Казахстан. Премьер-лига, 25 тур
0 : 2
Завершен
Астана
40'
А. Аимбетов
59'
П. Эужениу
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Кызыл-Жар - Астана
89'
Замена
Ю. Перцух
️️️️
П. Эужениу
77'
Замена
K. Lebon
️️️️
М. Томасов
68'
Замена
С. Басманов
️️️️
А. Аимбетов
59'
ГОЛ! 0:2!
П. Эужениу
Замена
Т. Мульдинов
️️️️
П. Яковлев
46'
40'
ГОЛ! 0:1!
А. Аимбетов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кызыл-Жар
32
Вадим Петров
ВР
77
Матео Музек
ЦЗ
4
Виктор Зябко
ЦЗ
20
Еркин Тапалов
ОП
26
Сергей Тихоновский
ЦП
8
Рафаил Оспанов
ЦП
24
Пабло Подио
ЦП
91
Павел Яковлев
ПВ
7
Евгений Козлов
ЦФ
23
Максим Чиканчи
ЦФ
18
Ubiratan Brandao de Souza
ЦФ
Главный тренер
Али Алиев
Астана
16
Александр Заруцкий
ВР
27
Тимур Досмагамбетов
ЛЗ
15
Абзал Бейсебеков
ЦЗ
23
Денис Поляков
ЦЗ
13
Даниил Бескоровайный
ЦЗ
5
Исламбек Куат
ОП
99
Педру Эужениу
ЦП
10
Марин Томасов
ЦП
7
Макс Эбонг
АП
95
Абат Аимбетов
ЦФ
Главный тренер
Срджан Благоевич
Кызыл-Жар
22
Мирослав Лобанцев
ВР
1
Владимир Логиновский
ВР
5
Валерий Каршакевич
ЦЗ
17
Альдаир Адилов
ПЗ
7
Тимур Мульдинов
ЛВ
10
Юрий Бушман
ЦП
88
Жан Мартинс
ЦП
15
Дмитрий Шмидт
ЦФ
Астана
1
Марко Милошевич
ВР
4
Талгат Кусяпов
ЦЗ
33
Артем Рахманов
ЦЗ
19
Михаил Габышев
ПЗ
13
Станислав Басманов
ЛВ
66
Султан Сагнаев
ОП
6
Аслан Дарабаев
ЦП
95
Keelan Lebon
ЦП
88
Юрий Перцух
ЦП
19
Владислав Прокопенко
ЦФ
15
Бриан
ЦФ
22
Данил Подымский
ЦФ
2-1-3-1-3
32
Петров
77
Музек
4
Зябко
20
Тапалов
26
Тихоновский
8
Оспанов
24
Подио
91
Яковлев
18
23
Чиканчи
7
Козлов
4-1-2-1-1
16
Заруцкий
15
Бейсебеков
23
Поляков
13
Бескоровайный
27
Досмагамбетов
5
Куат
99
Эужениу
10
Томасов
7
Эбонг
95
Аимбетов
91
Яковлев
7
Мульдинов
7
Мульдинов
91
Яковлев
10
Томасов
95
95
10
Томасов
99
Эужениу
88
Перцух
88
Перцух
99
Эужениу
95
Аимбетов
13
Басманов
13
Басманов
95
Аимбетов
Остались в запасе
Кызыл-Жар
Астана
22
Мирослав Лобанцев
ВР
1
Владимир Логиновский
ВР
5
Валерий Каршакевич
ЦЗ
17
Альдаир Адилов
ПЗ
10
Юрий Бушман
ЦП
88
Жан Мартинс
ЦП
15
Дмитрий Шмидт
ЦФ
Главный тренер
Али Алиев
19
Михаил Габышев
ПЗ
1
Марко Милошевич
ВР
4
Талгат Кусяпов
ЦЗ
33
Артем Рахманов
ЦЗ
66
Султан Сагнаев
ОП
6
Аслан Дарабаев
ЦП
19
Владислав Прокопенко
ЦФ
15
Бриан
ЦФ
22
Данил Подымский
ЦФ
Главный тренер
Срджан Благоевич
Остались в запасе
22
Мирослав Лобанцев
ВР
1
Владимир Логиновский
ВР
5
Валерий Каршакевич
ЦЗ
17
Альдаир Адилов
ПЗ
10
Юрий Бушман
ЦП
88
Жан Мартинс
ЦП
15
Дмитрий Шмидт
ЦФ
Остались в запасе
19
Михаил Габышев
ПЗ
1
Марко Милошевич
ВР
4
Талгат Кусяпов
ЦЗ
33
Артем Рахманов
ЦЗ
66
Султан Сагнаев
ОП
6
Аслан Дарабаев
ЦП
19
Владислав Прокопенко
ЦФ
15
Бриан
ЦФ
22
Данил Подымский
ЦФ
Главный тренер
Али Алиев
Главный тренер
Срджан Благоевич
Статистика матча Кызыл-Жар - Астана
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Кызыл-Жар
Казахстан. Премьер-лига, 30 тур
Каспий
1 : 2
31.10.2026
Кызыл-Жар
Казахстан. Премьер-лига, 29 тур
Кызыл-Жар
1 : 0
24.10.2026
Улытау
Казахстан. Премьер-лига, 23 тур
Окжетпес
1 : 0
17.10.2026
Кызыл-Жар
Казахстан. Премьер-лига, 28 тур
Иртыш
0 : 2
10.10.2026
Кызыл-Жар
Казахстан. Премьер-лига, 27 тур
Кызыл-Жар
1 : 1
18.09.2026
Кайсар
Астана
Казахстан. Премьер-лига, 30 тур
Жетысу
2 : 2
31.10.2026
Астана
Казахстан. Премьер-лига, 29 тур
Астана
0 : 0
25.10.2026
Кайсар
Казахстан. Премьер-лига, 23 тур
Астана
2 : 2
18.10.2026
Каспий
Казахстан. Премьер-лига, 18 тур
Иртыш
0 : 1
14.10.2026
Астана
Казахстан. Премьер-лига, 28 тур
Тобол
2 : 1
10.10.2026
Астана
Информация о матче
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