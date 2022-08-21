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Расписание матчей
Чемпионат Казахстана по футболу 2026
Астана - Кызыл-Жар
Астана - Кызыл-Жар: обзор матча 21 августа 2022
Астана
21.08.2022, воскресенье, 16:00
Казахстан. Премьер-лига, 13 тур
1 : 0
Завершен
Кызыл-Жар
10'
П. Эужениу
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Астана - Кызыл-Жар
Желтая карточка
П. Эужениу
87'
Замена
K. Lebon
️️️️
М. Томасов
86'
Замена
А. Рахманов
️️️️
Ж. Манзорро
86'
85'
Замена
С. Тихоновский
️️️️
Ж. Мартинс
85'
Замена
М. Чиканчи
️️️️
М. Музек
Замена
Бриан
️️️️
Р. Влут
78'
75'
Замена
Е. Козлов
️️️️
П. Яковлев
Замена
Ю. Перцух
️️️️
М. Эбонг
69'
Желтая карточка
А. Дарабаев
63'
Желтая карточка
Д. Поляков
54'
46'
Желтая карточка
П. Яковлев
Желтая карточка
М. Эбонг
27'
22'
Желтая карточка
Е. Тапалов
ГОЛ! 1:0!
П. Эужениу
10'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Астана
16
Александр Заруцкий
ВР
27
Тимур Досмагамбетов
ЛЗ
4
Талгат Кусяпов
ЦЗ
23
Денис Поляков
ЦЗ
13
Камо Оганесян
ПЗ
99
Педру Эужениу
ЦП
6
Аслан Дарабаев
ЦП
10
Марин Томасов
ЦП
17
Жереми Манзорро
АП
7
Макс Эбонг
АП
20
Рай Влут
ЦФ
Главный тренер
Срджан Благоевич
Кызыл-Жар
22
Мирослав Лобанцев
ВР
77
Матео Музек
ЦЗ
4
Марк Гурман
ЦЗ
5
Валерий Каршакевич
ЦЗ
20
Еркин Тапалов
ОП
88
Жан Мартинс
ЦП
12
Мусса Коне
ЦП
10
Юрий Бушман
ЦП
18
Дарко Зорич
ПВ
91
Павел Яковлев
ПВ
29
Элгуджа Лобжанидзе
ЦФ
Главный тренер
Али Алиев
Астана
1
Марко Милошевич
ВР
33
Артем Рахманов
ЦЗ
13
Даниил Бескоровайный
ЦЗ
15
Абзал Бейсебеков
ЦЗ
13
Станислав Басманов
ЛВ
66
Султан Сагнаев
ОП
88
Юрий Перцух
ЦП
95
Keelan Lebon
ЦП
22
Данил Подымский
ЦФ
15
Бриан
ЦФ
19
Владислав Прокопенко
ЦФ
Кызыл-Жар
1
Владимир Логиновский
ВР
4
Виктор Зябко
ЦЗ
3
Олег Мурачев
ЦЗ
17
Альдаир Адилов
ПЗ
7
Тимур Мульдинов
ЛВ
8
Рафаил Оспанов
ЦП
24
Пабло Подио
ЦП
26
Сергей Тихоновский
ЦП
7
Евгений Козлов
ЦФ
23
Максим Чиканчи
ЦФ
18
Ubiratan Brandao de Souza
ЦФ
4-3-2-1
16
Заруцкий
27
Досмагамбетов
4
Кусяпов
23
Поляков
13
Оганесян
99
Эужениу
6
Дарабаев
10
Томасов
7
Эбонг
17
Манзорро
20
Влут
3-1-3-2-1
22
Лобанцев
77
Музек
4
Гурман
5
Каршакевич
20
Тапалов
88
Мартинс
12
Коне
10
Бушман
91
Яковлев
18
Зорич
29
Лобжанидзе
17
Манзорро
33
Рахманов
33
Рахманов
17
Манзорро
7
Эбонг
88
Перцух
88
Перцух
7
Эбонг
10
Томасов
95
95
10
Томасов
20
Влут
15
Бриан
15
Бриан
20
Влут
88
Мартинс
26
Тихоновский
26
Тихоновский
88
Мартинс
91
Яковлев
7
Козлов
7
Козлов
91
Яковлев
77
Музек
23
Чиканчи
23
Чиканчи
77
Музек
Остались в запасе
Астана
Кызыл-Жар
1
Марко Милошевич
ВР
13
Даниил Бескоровайный
ЦЗ
15
Абзал Бейсебеков
ЦЗ
66
Султан Сагнаев
ОП
13
Станислав Басманов
ЛВ
22
Данил Подымский
ЦФ
19
Владислав Прокопенко
ЦФ
Главный тренер
Срджан Благоевич
1
Владимир Логиновский
ВР
4
Виктор Зябко
ЦЗ
3
Олег Мурачев
ЦЗ
17
Альдаир Адилов
ПЗ
8
Рафаил Оспанов
ЦП
24
Пабло Подио
ЦП
7
Тимур Мульдинов
ЛВ
18
Ubiratan Brandao de Souza
ЦФ
Главный тренер
Али Алиев
Остались в запасе
1
Марко Милошевич
ВР
13
Даниил Бескоровайный
ЦЗ
15
Абзал Бейсебеков
ЦЗ
66
Султан Сагнаев
ОП
13
Станислав Басманов
ЛВ
22
Данил Подымский
ЦФ
19
Владислав Прокопенко
ЦФ
Остались в запасе
1
Владимир Логиновский
ВР
4
Виктор Зябко
ЦЗ
3
Олег Мурачев
ЦЗ
17
Альдаир Адилов
ПЗ
8
Рафаил Оспанов
ЦП
24
Пабло Подио
ЦП
7
Тимур Мульдинов
ЛВ
18
Ubiratan Brandao de Souza
ЦФ
Главный тренер
Срджан Благоевич
Главный тренер
Али Алиев
Статистика матча Астана - Кызыл-Жар
4
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Астана
Казахстан. Премьер-лига, 30 тур
Жетысу
2 : 2
31.10.2026
Астана
Казахстан. Премьер-лига, 29 тур
Астана
0 : 0
25.10.2026
Кайсар
Казахстан. Премьер-лига, 23 тур
Астана
2 : 2
18.10.2026
Каспий
Казахстан. Премьер-лига, 18 тур
Иртыш
0 : 1
14.10.2026
Астана
Казахстан. Премьер-лига, 28 тур
Тобол
2 : 1
10.10.2026
Астана
Кызыл-Жар
Казахстан. Премьер-лига, 30 тур
Каспий
1 : 2
31.10.2026
Кызыл-Жар
Казахстан. Премьер-лига, 29 тур
Кызыл-Жар
1 : 0
24.10.2026
Улытау
Казахстан. Премьер-лига, 23 тур
Окжетпес
1 : 0
17.10.2026
Кызыл-Жар
Казахстан. Премьер-лига, 28 тур
Иртыш
0 : 2
10.10.2026
Кызыл-Жар
Казахстан. Премьер-лига, 27 тур
Кызыл-Жар
1 : 1
18.09.2026
Кайсар
Информация о матче
Стадион:
Астана Арена
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