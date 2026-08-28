Матч 3 тура Турецкой Суперлиги между «Коньяспором» и «Коджаелиспором» пройдет 29 августа 2026 года в Конье на стадионе «Конья Бююкшехир Стады». Обе команды подходят к игре в кризисном состоянии: хозяева проиграли пять последних матчей в чемпионате, гости не могут победить на выезде в шести последних встречах Суперлиги. При этом в очных противостояниях «Коджаелиспор» имеет небольшое преимущество – 11 побед против девяти у «Коньяспора». Кто сумеет прервать свои неудачные серии – хозяева, опирающиеся на поддержку родных трибун, или гости, которые традиционно успешно играют в Конье?

Кто победит в матче

«Коньяспор» переживает серьeзный спад. Команда проиграла пять последних матчей в Суперлиге, а еe оборона действует крайне нестабильно – в среднем 2,20 пропущенных мяча за последние пять игр. При этом атака хозяев приносит в среднем 1,00 гола, а в очных встречах с «Коджаелиспором» «Коньяспор» забивает в пяти последних матчах, что говорит об умении создавать моменты у ворот этого соперника. В стартовых турах «Коньяспор» уступил «Ризеспору» (0:1) и «Фенербахче» (2:4), подтвердив свои проблемы в защите. Домашняя поддержка и уверенность в том, что они способны забить «Коджаелиспору», дают хозяевам шанс на положительный результат, но для победы необходимо кардинально улучшить игру в обороне.

«Коджаелиспор» также находится в кризисе, особенно на выезде – команда не выигрывает в шести последних гостевых матчах Суперлиги. В атаке гости действуют слабо: в среднем 0,60 гола за последние пять матчей, что не позволяет им доминировать над соперниками. Оборона «Коджаелиспора» выглядит более надeжно – всего 1,00 пропущенного мяча в среднем за тот же период, однако они пропускают в семи из девяти последних матчей. В стартовых турах команда уступила «Истанбулу» (0:2) и обыграла «Амед» (2:0), показав нестабильность. В очных встречах с «Коньяспором» у гостей есть преимущество, но их низкая результативность на выезде ставит под сомнение их способность победить.

Итоговый вывод: обе команды находятся в плохой форме, редко побеждают и испытывают проблемы в атаке. «Коньяспор» дома может рассчитывать на гол, но его защита слишком уязвима, а «Коджаелиспор» не забивает на выезде. Учитывая баланс сил и кризисное состояние обеих команд, наиболее вероятным исходом видится ничья, которая прервeт серии поражений обеих сторон.

Форма и история личных встреч

В историческом противостоянии «Коджаелиспор» имеет небольшое преимущество: 11 побед против девяти у «Коньяспора», ещe семь встреч завершились вничью. В последних пяти очных матчах «Коньяспор» забивал, но при этом обе команды редко побеждали в последнее время – у хозяев пять поражений подряд, у гостей шесть матчей без побед на выезде. Это создаeт предпосылки для ничейного исхода, который устроит обе стороны и позволит прервать неудачные серии.

Прогноз на победителя

Наш прогноз – ничья. Обе команды находятся в кризисе, редко побеждают и имеют проблемы в атаке. «Коньяспор» дома способен забить, но его оборона слишком уязвима, а «Коджаелиспор» не может победить на выезде. Мировой исход выглядит наиболее логичным вариантом, который прервeт неудачные серии обеих команд. Рекомендуемая ставка – ничья с коэффициентом 3,45. Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч 3 тура чемпионата Турции между «Коньяспором» и «Коджаелиспором» состоится 29 августа 2026 года в Конье на стадионе «Конья Бююкшехир Стады» и начнется в 19:00 по московскому времени. Прямая трансляция в России будет доступна на платформе Fonbet.