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«Коньяспор» – «Коджаелиспор»: кто победит в матче 3 тура чемпионата Турции 2026/2027

28 августа 2026 11:52
Коньяспор - Коджаэлиспор
29 авг. 2026, суббота 19:00 | Турция. Суперлига, 3 тур
Перейти в онлайн матча
3.45
Ничья
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Матч 3 тура Турецкой Суперлиги между «Коньяспором» и «Коджаелиспором» пройдет 29 августа 2026 года в Конье на стадионе «Конья Бююкшехир Стады». Обе команды подходят к игре в кризисном состоянии: хозяева проиграли пять последних матчей в чемпионате, гости не могут победить на выезде в шести последних встречах Суперлиги. При этом в очных противостояниях «Коджаелиспор» имеет небольшое преимущество – 11 побед против девяти у «Коньяспора». Кто сумеет прервать свои неудачные серии – хозяева, опирающиеся на поддержку родных трибун, или гости, которые традиционно успешно играют в Конье?

Кто победит в матче

«Коньяспор» переживает серьeзный спад. Команда проиграла пять последних матчей в Суперлиге, а еe оборона действует крайне нестабильно – в среднем 2,20 пропущенных мяча за последние пять игр. При этом атака хозяев приносит в среднем 1,00 гола, а в очных встречах с «Коджаелиспором» «Коньяспор» забивает в пяти последних матчах, что говорит об умении создавать моменты у ворот этого соперника. В стартовых турах «Коньяспор» уступил «Ризеспору» (0:1) и «Фенербахче» (2:4), подтвердив свои проблемы в защите. Домашняя поддержка и уверенность в том, что они способны забить «Коджаелиспору», дают хозяевам шанс на положительный результат, но для победы необходимо кардинально улучшить игру в обороне.

«Коджаелиспор» также находится в кризисе, особенно на выезде – команда не выигрывает в шести последних гостевых матчах Суперлиги. В атаке гости действуют слабо: в среднем 0,60 гола за последние пять матчей, что не позволяет им доминировать над соперниками. Оборона «Коджаелиспора» выглядит более надeжно – всего 1,00 пропущенного мяча в среднем за тот же период, однако они пропускают в семи из девяти последних матчей. В стартовых турах команда уступила «Истанбулу» (0:2) и обыграла «Амед» (2:0), показав нестабильность. В очных встречах с «Коньяспором» у гостей есть преимущество, но их низкая результативность на выезде ставит под сомнение их способность победить.

Итоговый вывод: обе команды находятся в плохой форме, редко побеждают и испытывают проблемы в атаке. «Коньяспор» дома может рассчитывать на гол, но его защита слишком уязвима, а «Коджаелиспор» не забивает на выезде. Учитывая баланс сил и кризисное состояние обеих команд, наиболее вероятным исходом видится ничья, которая прервeт серии поражений обеих сторон.

Форма и история личных встреч

В историческом противостоянии «Коджаелиспор» имеет небольшое преимущество: 11 побед против девяти у «Коньяспора», ещe семь встреч завершились вничью. В последних пяти очных матчах «Коньяспор» забивал, но при этом обе команды редко побеждали в последнее время – у хозяев пять поражений подряд, у гостей шесть матчей без побед на выезде. Это создаeт предпосылки для ничейного исхода, который устроит обе стороны и позволит прервать неудачные серии.

Личные встречи
Побед - 1 (33%)
Ничьих - 0 (0%)
Побед - 2 (67%)
5
Забитых мячей
6
1.67
В среднем за матч
2
2:1
Крупнейшая победа
3:2
Самый результативный матч
Турция. Суперлига, 9 тур
Коньяспор
2 : 3
18.10.2025
Коджаэлиспор
Турция. Суперлига, 3 тур
Коньяспор
1 : 2
29.08.2026
Коджаэлиспор
Турция. Суперлига, 26 тур
Коджаэлиспор
1 : 2
14.03.2026
Коньяспор
Турция. Суперлига, 9 тур
Коньяспор
2 : 3
18.10.2025
Коджаэлиспор

Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
Коньяспор
1
Дениз Эртас
ВР
15
Чибози Авазим
ЦЗ
5
Угурчан Язгили
ЦЗ
4
Адиль Демирбаг
(К) ЦЗ
19
Эбрима Колли
ЛВ
17
Иоан Андзуана
ЦП
77
Мелих Ибрагимоглу
ЦП
8
Марко Евтович
ЦП
9
Дениз Тюрук
ЦП
7
Диогу Гонсалвеш
ПВ
11
Джексон Мюлека
ЦФ
Главный тренер
Ильхан Палут
Коджаэлиспор
83
Serhat Öztaşdelen
ВР
21
Массадио Айдара
(К) ЛЗ
6
Матей Маглица
ЦЗ
4
Танги Зукру
ЦЗ
2
Анферни Дейкстел
ПЗ
32
Макана Баку
ЛВ
14
Шоу
ОП
20
Махамаду Сусохо
ОП
10
Беркан Кутлу
ЦП
11
Gonçalo Sousa
ЦФ
7
Даниэл Агьей
РФ
Главный тренер
Сельчук Инан
Коньяспор
13
Бахадир Гюндердю
ВР
26
Артур Масуаку
ЛЗ
22
Райян Банийя
ЦЗ
3
A. Bosluk
ЦЗ
41
Da Mata
ЦЗ
66
Раймунд Тот
ОП
25
Omer Cobanoglu
ЦП
10
Энис Барди
АП
94
Энис Дестан
ЦФ
45
Emir Bars
ЦФ
Коджаэлиспор
23
Онурджан Пири
ВР
3
Muharrem Cinan
ЦЗ
41
Onur Öztonga
ЦЗ
5
Emir Ortakaya
ЦЗ
19
Haydar Karataş
ЦП
27
Ege Bilim
ЦП
89
Bedirhan Yıldız
ЦФ
26
Metehan Altunbas
ЦФ
97
Флориан Айе
ЦФ
22
Uğur Kaan Yıldız
ЦФ
3-4-2-1
1
Эртас
15
Авазим
5
Язгили
4
Демирбаг
17
Андзуана
8
Евтович
9
Тюрук
77
Ибрагимоглу
19
Колли
7
Гонсалвеш
11
Мюлека
4-2-1-1-2
83
2
Дейкстел
6
Маглица
4
Зукру
21
Айдара
14
Шоу
20
Сусохо
10
Кутлу
32
Баку
7
Агьей
11
5
Язгили
26
Масуаку
26
Масуаку
5
Язгили
9
Тюрук
22
Банийя
22
Банийя
9
Тюрук
8
Евтович
66
Тот
66
Тот
8
Евтович
19
Колли
10
Барди
10
Барди
19
Колли
7
Гонсалвеш
94
Дестан
94
Дестан
7
Гонсалвеш
7
Агьей
3
3
7
Агьей
41
41
32
Баку
26
26
32
Баку
4
Зукру
97
Айе
97
Айе
4
Зукру
20
Сусохо
22
22
20
Сусохо
Остались в запасе
Коньяспор
Коджаэлиспор
13
Бахадир Гюндердю
ВР
3
A. Bosluk
ЦЗ
41
Da Mata
ЦЗ
25
Omer Cobanoglu
ЦП
45
Emir Bars
ЦФ
Главный тренер
Ильхан Палут
23
Онурджан Пири
ВР
5
Emir Ortakaya
ЦЗ
19
Haydar Karataş
ЦП
27
Ege Bilim
ЦП
89
Bedirhan Yıldız
ЦФ
Главный тренер
Сельчук Инан
Остались в запасе
13
Бахадир Гюндердю
ВР
3
A. Bosluk
ЦЗ
41
Da Mata
ЦЗ
25
Omer Cobanoglu
ЦП
45
Emir Bars
ЦФ
Остались в запасе
23
Онурджан Пири
ВР
5
Emir Ortakaya
ЦЗ
19
Haydar Karataş
ЦП
27
Ege Bilim
ЦП
89
Bedirhan Yıldız
ЦФ
Главный тренер
Ильхан Палут
Главный тренер
Сельчук Инан
Коджаэлиспор
Точно не сыграют
A. Jovanovic
ВР
Бруно Петкович
ЦФ
Тайфур Бингель
ЛЗ
Ригоберто Ривас
ЛВ

Прогноз на победителя

Наш прогноз – ничья. Обе команды находятся в кризисе, редко побеждают и имеют проблемы в атаке. «Коньяспор» дома способен забить, но его оборона слишком уязвима, а «Коджаелиспор» не может победить на выезде. Мировой исход выглядит наиболее логичным вариантом, который прервeт неудачные серии обеих команд. Рекомендуемая ставка – ничья с коэффициентом 3,45. Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч 3 тура чемпионата Турции между «Коньяспором» и «Коджаелиспором» состоится 29 августа 2026 года в Конье на стадионе «Конья Бююкшехир Стады» и начнется в 19:00 по московскому времени. Прямая трансляция в России будет доступна на платформе Fonbet.

«Коньяспор» – «Коджаелиспор»: смотреть онлайн.

3.45
Ничья
Сделать ставку
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Автор: Бестужев Павел
Турция. Суперлига Коджаэлиспор Коньяспор
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