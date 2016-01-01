Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
€ 43,70 млн

Коньяспор - турнирная таблица

Конья
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Стадион:
Конья
Сайт:
http://www.konyaspor.org.tr
Тренер:
Ильхан Палут
Состав Статистика Новости Трансферы Результаты Расписание Таблица
Общая
Домашняя
Гостевая
Команда
1
Галатасарай
2
Амед
3
Трабзонспор
4
Касымпаша
5
Бешикташ
6
Фенербахче
7
Чорум
8
Коджаэлиспор
9
Истанбул Башакшехир
10
Эрзурумспор
11
Гезтепе
12
Аланьяспор
13
Ризеспор
14
Генчлербирлиги
15
Коньяспор
16
Газиантеп
17
Самсунспор
18
Эюпспор
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
10
8
1
1
23
12
11
25
10
7
2
1
25
11
14
23
10
7
1
2
24
8
16
22
11
5
5
1
17
11
6
20
10
6
1
3
20
12
8
19
10
5
1
4
24
10
14
16
10
5
1
4
21
16
5
16
10
5
1
4
11
9
2
16
10
4
2
4
17
16
1
14
10
4
2
4
9
15
-6
14
10
3
4
3
17
17
0
13
10
3
3
4
9
16
-7
12
10
3
2
5
11
15
-4
11
10
3
2
5
12
18
-6
11
10
2
2
6
6
13
-7
8
11
2
2
7
9
19
-10
8
10
1
1
8
10
26
-16
4
10
1
1
8
3
24
-21
4
Команда
1
Амед
2
Трабзонспор
3
Бешикташ
4
Истанбул Башакшехир
5
Галатасарай
6
Коджаэлиспор
7
Фенербахче
8
Эрзурумспор
9
Генчлербирлиги
10
Коньяспор
11
Касымпаша
12
Чорум
13
Аланьяспор
14
Гезтепе
15
Эюпспор
16
Газиантеп
17
Самсунспор
18
Ризеспор
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
6
6
0
0
19
4
15
18
5
5
0
0
15
1
14
15
5
5
0
0
14
3
11
15
6
4
1
1
16
7
9
13
5
4
1
0
11
6
5
13
5
3
1
1
6
2
4
10
5
3
0
2
17
6
11
9
5
3
0
2
5
7
-2
9
6
2
2
2
11
7
4
8
6
2
1
3
4
7
-3
7
5
1
4
0
9
6
3
7
4
2
0
2
6
4
2
6
4
1
2
1
4
4
0
5
4
1
1
2
6
7
-1
4
5
1
1
3
2
5
-3
4
6
0
2
4
3
11
-8
2
5
0
1
4
5
15
-10
1
4
0
0
4
3
10
-7
0
Команда
1
Касымпаша
2
Галатасарай
3
Ризеспор
4
Чорум
5
Гезтепе
6
Фенербахче
7
Трабзонспор
8
Аланьяспор
9
Газиантеп
10
Коджаэлиспор
11
Амед
12
Эрзурумспор
13
Бешикташ
14
Самсунспор
15
Генчлербирлиги
16
Коньяспор
17
Истанбул Башакшехир
18
Эюпспор
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
6
4
1
1
8
5
3
13
5
4
0
1
12
6
6
12
6
3
2
1
8
5
3
11
6
3
1
2
15
12
3
10
6
2
3
1
11
10
1
9
5
2
1
2
7
4
3
7
5
2
1
2
9
7
2
7
6
2
1
3
5
12
-7
7
5
2
0
3
6
8
-2
6
5
2
0
3
5
7
-2
6
4
1
2
1
6
7
-1
5
5
1
2
2
4
8
-4
5
5
1
1
3
6
9
-3
4
5
1
0
4
5
11
-6
3
4
1
0
3
1
11
-10
3
4
0
1
3
2
6
-4
1
4
0
1
3
1
9
-8
1
5
0
0
5
1
19
-18
0
И – игры, В – выигрыши, Н – ничьи, П – поражения, ЗМ – забитые мячи, ПМ – пропущенные мячи, РМ – разница мячей, О – очки в турнире
Главные новости
Увольнение Галактионова из «Локо», состав сборной России, Батраков оказался симулянтом и другие новости
00:47
Генич прокомментировал увольнение Галактионова из «Локомотива»
00:35
Слуцкий назвал самую большую ошибку в карьере
00:29
2
Прощальная речь Галактионова, уволенного из «Локомотива»
Вчера, 23:55
1
Босс «Локомотива» извинился перед болельщиками
Вчера, 23:39
4
«Галатасарай» паникует из-за Батракова и готов вдвое поднять ему зарплату
Вчера, 23:31
6
«Позор!»: фаны «Локо» – после поражения от «Рубина» и падения в зону вылета
Вчера, 23:12
2
Галактионов прокомментировал поражение «Локо», опустившее клуб в зону вылета
Вчера, 22:59
2
ЦСКА сделал 15-миллионное предложение по форварду
Вчера, 22:35
9
⚡️ «Локомотив» уволил Галактионова после 4 лет работы
Вчера, 22:19
20
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+