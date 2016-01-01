Общая
Домашняя
Гостевая
Команда
2
5
7
10
11
12
13
15
16
17
18
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
10
8
1
1
23
12
11
25
10
7
2
1
25
11
14
23
10
7
1
2
24
8
16
22
11
5
5
1
17
11
6
20
10
6
1
3
20
12
8
19
10
5
1
4
24
10
14
16
10
5
1
4
21
16
5
16
10
5
1
4
11
9
2
16
10
4
2
4
17
16
1
14
10
4
2
4
9
15
-6
14
10
3
4
3
17
17
0
13
10
3
3
4
9
16
-7
12
10
3
2
5
11
15
-4
11
10
3
2
5
12
18
-6
11
10
2
2
6
6
13
-7
8
11
2
2
7
9
19
-10
8
10
1
1
8
10
26
-16
4
10
1
1
8
3
24
-21
4
Команда
1
3
10
11
12
13
14
15
16
17
18
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
6
6
0
0
19
4
15
18
5
5
0
0
15
1
14
15
5
5
0
0
14
3
11
15
6
4
1
1
16
7
9
13
5
4
1
0
11
6
5
13
5
3
1
1
6
2
4
10
5
3
0
2
17
6
11
9
5
3
0
2
5
7
-2
9
6
2
2
2
11
7
4
8
6
2
1
3
4
7
-3
7
5
1
4
0
9
6
3
7
4
2
0
2
6
4
2
6
4
1
2
1
4
4
0
5
4
1
1
2
6
7
-1
4
5
1
1
3
2
5
-3
4
6
0
2
4
3
11
-8
2
5
0
1
4
5
15
-10
1
4
0
0
4
3
10
-7
0
Команда
3
4
5
10
11
12
13
14
16
18
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
6
4
1
1
8
5
3
13
5
4
0
1
12
6
6
12
6
3
2
1
8
5
3
11
6
3
1
2
15
12
3
10
6
2
3
1
11
10
1
9
5
2
1
2
7
4
3
7
5
2
1
2
9
7
2
7
6
2
1
3
5
12
-7
7
5
2
0
3
6
8
-2
6
5
2
0
3
5
7
-2
6
4
1
2
1
6
7
-1
5
5
1
2
2
4
8
-4
5
5
1
1
3
6
9
-3
4
5
1
0
4
5
11
-6
3
4
1
0
3
1
11
-10
3
4
0
1
3
2
6
-4
1
4
0
1
3
1
9
-8
1
5
0
0
5
1
19
-18
0
И – игры, В – выигрыши, Н – ничьи, П – поражения, ЗМ – забитые мячи, ПМ – пропущенные мячи, РМ – разница мячей, О – очки в турнире