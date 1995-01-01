Турниры:
Турция. Суперлига (2022/2023)
|23 тур
|25 февраля, суббота
|19:00
|Фенербахче
|4:0
|Коньяспор
|22 тур
|2 февраля, четверг
|17:00
|Коньяспор
|0:1
|Истанбулспор
|21 тур
|29 января, воскресенье
|19:00
|Истанбул Башакшехир
|2:0
|Коньяспор
|20 тур
|23 января, понедельник
|20:00
|Коньяспор
|0:1
|Анкарагюджю
|19 тур
|14 января, суббота
|16:00
|Коньяспор
|1:2
|Бешикташ
|18 тур
|8 января, воскресенье
|13:30
|Карагюмрюк
|3:3
|Коньяспор
|17 тур
|4 января, среда
|20:00
|Коньяспор
|2:2
|Сивасспор
|15 тур
|25 декабря, воскресенье
|16:00
|Коньяспор
|2:2
|Аланьяспор
|14 тур
|13 ноября, воскресенье
|17:00
|Кайсериспор
|1:2
|Коньяспор
|13 тур
|6 ноября, воскресенье
|20:00
|Трабзонспор
|2:2
|Коньяспор
|12 тур
|29 октября, суббота
|14:30
|Коньяспор
|1:1
|Касымпаша
|11 тур
|23 октября, воскресенье
|17:00
|Адана Демирспор
|1:1
|Коньяспор
|10 тур
|15 октября, суббота
|20:00
|Коньяспор
|0:1
|Газиантеп
|9 тур
|8 октября, суббота
|17:00
|Антальяспор
|1:1
|Коньяспор
|8 тур
|2 октября, воскресенье
|17:00
|Коньяспор
|1:0
|Умраниеспор
|7 тур
|16 сентября, пятница
|20:00
|Галатасарай
|2:1
|Коньяспор
|6 тур
|10 сентября, суббота
|17:00
|Коньяспор
|1:0
|Хатайспор
|5 тур
|3 сентября, суббота
|21:45
|Гиресунспор
|0:1
|Коньяспор
|4 тур
|29 августа, понедельник
|19:15
|Коньяспор
|1:0
|Фенербахче
|3 тур
|22 августа, понедельник
|19:15
|Истанбулспор
|0:4
|Коньяспор
|2 тур
|15 августа, понедельник
|19:15
|Коньяспор
|0:0
|Истанбул Башакшехир
|1 тур
|8 августа, понедельник
|21:45
|Анкарагюджю
|0:0
|Коньяспор