Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Коньяспор - результаты

    Город Конья
    Дивизион Турция-Супер-Лига
    Сайт www.konyaspor.org.tr
    Стадион Конья
    Тренер Ильхан Палут
    Турниры:
    Турция. Суперлига (2022/2023)
    23 тур
    		25 февраля, суббота 19:00 Фенербахче 4:0 Коньяспор
    22 тур
    		2 февраля, четверг 17:00 Коньяспор 0:1 Истанбулспор
    21 тур
    		29 января, воскресенье 19:00 Истанбул Башакшехир 2:0 Коньяспор
    20 тур
    		23 января, понедельник 20:00 Коньяспор 0:1 Анкарагюджю
    19 тур
    		14 января, суббота 16:00 Коньяспор 1:2 Бешикташ
    18 тур
    		8 января, воскресенье 13:30 Карагюмрюк 3:3 Коньяспор
    17 тур
    		4 января, среда 20:00 Коньяспор 2:2 Сивасспор
    15 тур
    		25 декабря, воскресенье 16:00 Коньяспор 2:2 Аланьяспор
    14 тур
    		13 ноября, воскресенье 17:00 Кайсериспор 1:2 Коньяспор
    13 тур
    		6 ноября, воскресенье 20:00 Трабзонспор 2:2 Коньяспор
    12 тур
    		29 октября, суббота 14:30 Коньяспор 1:1 Касымпаша
    11 тур
    		23 октября, воскресенье 17:00 Адана Демирспор 1:1 Коньяспор
    10 тур
    		15 октября, суббота 20:00 Коньяспор 0:1 Газиантеп
    9 тур
    		8 октября, суббота 17:00 Антальяспор 1:1 Коньяспор
    8 тур
    		2 октября, воскресенье 17:00 Коньяспор 1:0 Умраниеспор
    7 тур
    		16 сентября, пятница 20:00 Галатасарай 2:1 Коньяспор
    6 тур
    		10 сентября, суббота 17:00 Коньяспор 1:0 Хатайспор
    5 тур
    		3 сентября, суббота 21:45 Гиресунспор 0:1 Коньяспор
    4 тур
    		29 августа, понедельник 19:15 Коньяспор 1:0 Фенербахче
    3 тур
    		22 августа, понедельник 19:15 Истанбулспор 0:4 Коньяспор
    2 тур
    		15 августа, понедельник 19:15 Коньяспор 0:0 Истанбул Башакшехир
    1 тур
    		8 августа, понедельник 21:45 Анкарагюджю 0:0 Коньяспор
    • Читайте нас: 
    11