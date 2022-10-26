- 14 февраля
- 11:59 В «Коньяспоре» прокомментировали новость об интересе к Полозу 2
- 09:56 Лучший бомбардир «Ростова» Полоз может бесплатно перейти в «Коньяспор» 16
- 6 февраля
- 07:24 Иско получил предложения из Турции и Катара
- 8 января
- 15:34 Суперлига. «Карагюмрюк» упустил победу над «Коньяспором» (3:3). Оздоев забивает 2-ю неделю подряд
- 26 октября 2022
- 09:23 В Турции объяснили отсутствие Дзюбы в заявке на матч с «Коньяспором» 9
- 23 октября 2022
- 17:02 Дзюба впервые не попал в заявку «Адана Демирспора» 12
- 7 сентября 2022
- 17:03 Фото «Крылья Советов» объявили о переходе игрока «Коньяспора» и сборной Боснии
- 10 июня 2022
- 13:15 «Коньяспор»: «Дзюбы нет в наших списках»
- 9 июня 2022
- 16:29 Дзюбой интересуются «Галатасарай» и «Коньяспор» («Чемпионат») 2
- 9 мая 2022
- 22:54 Суперлига. Гол экс-спартаковца Адриано помог «Антальяспору» обыграть «Коньяспор» 1
- 4 февраля 2022
- 22:06 Шапи провел весь матч против «Коньяспора», его команда проиграла 2
- 11 января 2022
- 11:55 Фото 27-летний защитник сборной Турции Джалик погиб в ДТП 3
- 19 августа 2021
- 10:57 «Чемпионат»: «Краснодар» отказал «Коньяспору» в аренде Шапи 10
- 24 января 2021
- 15:35 Суперлига. «Антальяспор» с Кудряшовым обошелся без голов с «Коньяспором» и продлил беспроигрышную серию до шести матчей
- 30 марта 2020
- 14:35 Бывший хавбек «Зенита» Мак ушел из «Коньяспора». Он пробыл в клубе два месяца 4
- 30 января 2020
- 13:53 Фото Мак стал игроком «Коньяспора» 3
- 28 января 2020
- 22:47 Yeni Meram: полузащитник «Зенита» Мак близок к переходу в «Коньяспор» 3
- 2 сентября 2019
- 09:35 Мак близок к переходу из «Зенита» в «Коньяспор» 3
- 10 августа 2018
- 06:04 Это`О ведет переговоры с «Лансом» 1
- 4 августа 2018
- 01:21 Фото «Коньяспор» расторг контракт с Это'О 9
- 1 августа 2018
- 09:41 Это’О – о сборе средств фанатами «Нима» на его трансфер: «А я могу поучаствовать?» 6
- 9 июля 2018
- 07:20 «Крылья Советов» заинтересованы в защитнике «Беневенто» Биллонге 3
- 24 мая 2018
- 00:22 37-летний Это'О может вернуться в Серию А. Игрок ведет переговоры с «Лацио» 4
- 8 мая 2018
- 10:53 Это’О назвал Мбаппе будущим Месси 3
- 4 января 2018
- 07:47 Робиньо предложил свои услуги «Коньяспору» 2