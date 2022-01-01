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Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Команды
Коньяспор
Новости
€ 43,70 млн
Коньяспор - новости команды
Конья
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Стадион:
Конья
Сайт:
http://www.konyaspor.org.tr
Тренер:
Ильхан Палут
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Расписание
Таблица
Суперлига: шансы «Самсунспора» и «Коньяспора» на победу в матче 11 тура
Вчера, 11:02
Подробная статистика Батракова в матче с «Коньяспором»
30 октября
6
В Турции восхищены игрой Батракова с «Коньяспором»: «Нам достался потрясающий футболист»
30 октября
1
WhoScored поставил оценку Батракову за матч с «Коньяспором» – россиянин сделал 1+1
30 октября
1
Видео
Батраков забил первый гол в чемпионате Турции
30 октября
6
Батраков сделал ассист в матче с «Коньяспором»
30 октября
2
«Коньяспор» – «Галатасарай»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 30 октября 2026
30 октября
Суперлига Турции: шансы «Коньяспора» и «Галатасарая» на победу в матче 10-го тура
29 октября
Суперлига Турции: шансы «Коньяспора» и «Генчлербирлиги» на победу в матче 9-го тура
24 октября
Стало известно, когда Батраков может выиграть первый трофей
5 октября
«Касымпаша» – «Коньяспор»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 18 сентября 2026
18 сентября
«Касымпаша» – «Коньяспор»: кто победит в матче 6 тура чемпионата Турции 2026/2027
17 сентября
«Коньяспор» – «Трабзонспор»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 12 сентября 2026
12 сентября
«Коньяспор» – «Трабзонспор»: кто победит в матче 5 тура чемпионата Турции 2026/2027
11 сентября
«Эрзурумспор» – «Коньяспор»: кто победит в матче 4-го тура Высшей лиги 2026/2027
4 сентября
«Коньяспор» – «Коджаелиспор»: кто победит в матче 3 тура чемпионата Турции 2026/2027
28 августа
Трансляция
«Фенербахче» – «Коньяспор»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 22 августа 2026
22 августа
«Фенербахче» – «Коньяспор»: кто победит в матче 2 тура чемпионата Турции 2026/2027
21 августа
Трансляция
«Коньяспор» – «Ризеспор»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 15 августа 2026
15 августа
«Коньяспор» – «Ризеспор»: кто победит в матче 1-го тура чемпионата Турции 2026/2027
14 августа
Трансляция
«Коньяспор» – «Фенербахче»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 9 мая 2026
9 мая
«Коньяспор» – «Фенербахче»: прогноз и ставки на матч 9 мая 2026 с коэффициентом 1.7
9 мая
Трансляция
«Бешикташ» – «Коньяспор»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 5 мая 2026
5 мая
«Бешикташ» – «Коньяспор»: прогноз и ставки на матч 5 мая 2026 с коэффициентом 1.40
4 мая
«Коньяспор» – «Трабзонспор»: прогноз и ставки на матч 27 апреля 2026 с коэффициентом 2.05
26 апреля
«Антальяспор» – «Коньяспор»: прогноз и ставки на матч 17 апреля 2026 с коэффициентом 1.40
16 апреля
«Коньяспор» – «Генчлербирлиги»: прогноз и ставки на матч 19 марта 2026 с коэффициентом 1.77
18 марта
«Коджаелиспор» – «Коньяспор»: прогноз и ставки на матч 14 марта 2026 с коэффициентом 1.55
14 марта
«Коньяспор» – «Касымпаша»: прогноз и ставки на матч 8 марта 2026 с коэффициентом 1.53
7 марта
Трансляция
«Коньяспор» – «Галатасарай»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 21 февраля 2026
21 февраля
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