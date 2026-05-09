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  • «Коньяспор» – «Фенербахче»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 9 мая 2026

«Коньяспор» – «Фенербахче»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 9 мая 2026

9 мая, 18:50
Коньяспор
09.05.2026, суббота, 20:00
Турция. Суперлига, 33 тур
0 : 3
Завершен
Фенербахче
13' Фред 57' А. Браун 72' Фред
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
Коньяспор
13
Бахадир Гюндердю
ВР
5
Угурчан Язгили
ЦЗ
4
Адиль Демирбаг
(К) ЦЗ
3
A. Bosluk
ЦЗ
11
Казим Олаигбе
ЛВ
17
Иоан Андзуана
ЦП
77
Мелих Ибрагимоглу
ЦП
8
Марко Евтович
ЦП
9
Дениз Тюрук
ЦП
10
Энис Барди
АП
11
Джексон Мюлека
ЦФ
Главный тренер
Ильхан Палут
Фенербахче
34
Мерт Гюнок
ВР
2
Джаглар Сеюнджу
(К) ЦЗ
27
Нельсон Семеду
ПЗ
24
Джейден Остерволде
ПЗ
7
Керем Актюркоглу
ЛВ
91
Н'Голо Канте
ОП
6
Маттео Гендузи
ЦП
7
Фред
ЦП
22
Левент Мерджан
АП
94
Талиска
АП
49
Антони Мусаба
ПВ
Главный тренер
Дирк Кейт
Коньяспор
1
Дениз Эртас
ВР
3
Ясир Субаши
ЛЗ
22
Райян Банийя
ЦЗ
23
Рихедли Базур
ЦП
70
Мортен Бьерло
ЦП
21
Jin-ho Jo
ЦП
30
Ismail Esat Buga
ЦП
7
Диогу Гонсалвеш
ПВ
27
Eren Yagmur
ЦФ
7
Сандер Свендсен
ЦФ
Фенербахче
13
Tarik Ãetin
ВР
3
Арчи Браун
ЛЗ
14
Йигит Эфе Демир
ЦЗ
67
Kamil Efe Üregen
ЦЗ
37
Милан Шкриньяр
ЦЗ
18
Мерт Мюлдюр
ПЗ
49
Сидики Шериф
ЛВ
70
Огуз Айдын
ЛВ
5
Исмаил Юкшек
ЦП
10
Марко Асенсио
ПВ
3-4-2-1
13
Гюндердю
5
Язгили
4
Демирбаг
3
17
Андзуана
8
Евтович
9
Тюрук
77
Ибрагимоглу
11
Олаигбе
10
Барди
11
Мюлека
3-1-2-3-1
34
Гюнок
24
Остерволде
2
Сеюнджу
27
Семеду
91
Канте
6
Гендузи
7
Фред
49
Мусаба
94
Талиска
7
Актюркоглу
22
Мерджан
11
Мюлека
3
Субаши
3
Субаши
11
Мюлека
4
Демирбаг
22
Банийя
22
Банийя
4
Демирбаг
5
Язгили
23
Базур
23
Базур
5
Язгили
8
Евтович
70
Бьерло
70
Бьерло
8
Евтович
10
Барди
21
21
10
Барди
9
Тюрук
7
Свендсен
7
Свендсен
9
Тюрук
22
Мерджан
3
Браун
3
Браун
22
Мерджан
2
Сеюнджу
14
Демир
14
Демир
2
Сеюнджу
27
Семеду
18
Мюлдюр
18
Мюлдюр
27
Семеду
6
Гендузи
5
Юкшек
5
Юкшек
6
Гендузи
49
Мусаба
70
Айдын
70
Айдын
49
Мусаба
94
Талиска
10
Асенсио
10
Асенсио
94
Талиска
Остались в запасе
Коньяспор
Фенербахче
1
Дениз Эртас
ВР
30
Ismail Esat Buga
ЦП
7
Диогу Гонсалвеш
ПВ
27
Eren Yagmur
ЦФ
Главный тренер
Ильхан Палут
13
Tarik Ãetin
ВР
67
Kamil Efe Üregen
ЦЗ
37
Милан Шкриньяр
ЦЗ
49
Сидики Шериф
ЛВ
Главный тренер
Дирк Кейт
Остались в запасе
1
Дениз Эртас
ВР
30
Ismail Esat Buga
ЦП
7
Диогу Гонсалвеш
ПВ
27
Eren Yagmur
ЦФ
Остались в запасе
13
Tarik Ãetin
ВР
67
Kamil Efe Üregen
ЦЗ
37
Милан Шкриньяр
ЦЗ
49
Сидики Шериф
ЛВ
Главный тренер
Ильхан Палут
Главный тренер
Дирк Кейт
Коньяспор
Точно не сыграют
Блаж Крамер
ЦФ
Уфук Акыйол
ОП
Йосип Калушич
ЦЗ
Гильерме
ЛЗ
Алассан Ндао
ПВ
Тунахан Таски
ПВ
Фенербахче
Точно не сыграют
Доржель Нене
ЦФ
Эдсон Альварес
ОП
Эдерсон
ВР
Статистика матча Коньяспор - Фенербахче
3
1
Всего ударов по воротам
10
23
Удары в створ
2
11
Владение мячом %
43
57
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Угловые удары
6
2
Нарушения
16
7
Офсайды
2
3
Количество передач
355
494
Сейвы
8
2
Точность передач %
86
89
Удары мимо ворот
5
5
Блокированные удары
3
7
Удары из пределов штрафной
7
13
Удары из-за пределов штрафной
3
10
xG (ожидаемые голы)
0.64
3.19
xGP (предотвращенные голы)
0.61
0.61

Смотреть прямую трансляцию матча «Коньяспор» против «Фенербахче», 33-й тур чемпионата Турции на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 9 мая в 20:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Коньяспор»«Фенербахче»

«Коньяспор» – «Фенербахче»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 9 мая 2026

Источник: «Бомбардир»
Турция. Суперлига Фенербахче Коньяспор
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