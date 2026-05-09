09.05.2026, суббота, 20:00
Турция. Суперлига, 33 тур
Турция. Суперлига, 33 тур
0 : 3
Завершен
Составы команд
Коньяспор
Коньяспор
3-4-2-1
13
Гюндердю
5
Язгили
4
Демирбаг
3
17
Андзуана
8
Евтович
9
Тюрук
77
Ибрагимоглу
11
Олаигбе
10
Барди
11
Мюлека
3-1-2-3-1
34
Гюнок
24
Остерволде
2
Сеюнджу
27
Семеду
91
Канте
6
Гендузи
7
Фред
49
Мусаба
94
Талиска
7
Актюркоглу
22
Мерджан
11
Мюлека
3
Субаши
3
Субаши
11
Мюлека
4
Демирбаг
22
Банийя
22
Банийя
4
Демирбаг
5
Язгили
23
Базур
23
Базур
5
Язгили
8
Евтович
70
Бьерло
70
Бьерло
8
Евтович
10
Барди
21
21
10
Барди
9
Тюрук
7
Свендсен
7
Свендсен
9
Тюрук
22
Мерджан
3
Браун
3
Браун
22
Мерджан
2
Сеюнджу
14
Демир
14
Демир
2
Сеюнджу
27
Семеду
18
Мюлдюр
18
Мюлдюр
27
Семеду
6
Гендузи
5
Юкшек
5
Юкшек
6
Гендузи
49
Мусаба
70
Айдын
70
Айдын
49
Мусаба
94
Талиска
10
Асенсио
10
Асенсио
94
Талиска
Остались в запасе
Коньяспор
Фенербахче
1
Дениз Эртас
ВР
30
Ismail Esat Buga
ЦП
7
Диогу Гонсалвеш
ПВ
27
Eren Yagmur
ЦФ
Главный тренер
Ильхан Палут
13
Tarik Ãetin
ВР
67
Kamil Efe Üregen
ЦЗ
37
Милан Шкриньяр
ЦЗ
49
Сидики Шериф
ЛВ
Главный тренер
Дирк Кейт
Остались в запасе
1
Дениз Эртас
ВР
30
Ismail Esat Buga
ЦП
7
Диогу Гонсалвеш
ПВ
27
Eren Yagmur
ЦФ
Остались в запасе
13
Tarik Ãetin
ВР
67
Kamil Efe Üregen
ЦЗ
37
Милан Шкриньяр
ЦЗ
49
Сидики Шериф
ЛВ
Главный тренер
Ильхан Палут
Главный тренер
Дирк Кейт
Коньяспор
Точно не сыграют
Фенербахче
Точно не сыграют
Статистика матча Коньяспор - Фенербахче
3
1
Всего ударов по воротам
10
23
Удары в створ
2
11
Владение мячом %
43
57
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Угловые удары
6
2
Нарушения
16
7
Офсайды
2
3
Количество передач
355
494
Сейвы
8
2
Точность передач %
86
89
Удары мимо ворот
5
5
Блокированные удары
3
7
Удары из пределов штрафной
7
13
Удары из-за пределов штрафной
3
10
xG (ожидаемые голы)
0.64
3.19
xGP (предотвращенные голы)
0.61
0.61
Смотреть прямую трансляцию матча «Коньяспор» против «Фенербахче», 33-й тур чемпионата Турции на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 9 мая в 20:00 по московскому времени.
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Источник: «Бомбардир»