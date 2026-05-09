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«Коньяспор» – «Фенербахче»: прогноз и ставки на матч 9 мая 2026 с коэффициентом 1.7

09 мая 2026 10:39
Коньяспор - Фенербахче
09 мая 2026, суббота 20:00 | Турция. Суперлига, 33 тур
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1.70
Обе забьют — да
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9 мая состоится матч 33-го тура турецкой Суперлиги, в котором «Коньяспор» примет «Фенербахче». Хозяева проводят отличный отрезок и покушаются на еврокубковую зону, тогда как гости преследуют лидера и не имеют права на осечку. Обе команды демонстрируют яркий атакующий футбол и стабильно забивают, что обещает зрелищное противостояние.

«Коньяспор»

Анатолийский коллектив находится в великолепной форме. Команда не проигрывает в 10 из 12 последних матчей и забивает в 11 встречах подряд. В последнем туре «Коньяспор» уступил «Ризеспору» (2:3), но до этого одержал победу над «Трабзонспором» (2:1), разобрался с «Антальяспором» (2:0) и выбил «Бешикташ» из Кубка (1:0). Ранее была кубковая победа над «Фенербахче» (1:0). Лучший бомбардир Энис Барди (8 голов в 37 матчах) ведeт команду вперeд. В последних 5 играх забито 8 мячей (1,60 в среднем), пропущено 4 (0,80). «Коньяспор» забивает в 8 последних турах Суперлиги и отличается надeжной обороной.

«Фенербахче»

Стамбульский гранд продолжает погоню за «Галатасараем». После 32 туров команда набрала 70 очков и занимает 2-е место. В последнем туре «Фенербахче» переиграл «Истанбул» (3:1), до этого был разгромлен «Галатасараем» (0:3), вылетел из Кубка от «Коньяспора» (0:1), сыграл вничью с «Ризеспором» (2:2) и разгромил «Кайсериспор» (4:0). Лучший снайпер Талиска (26 голов в 41 матче) проводит феноменальный сезон и является главной угрозой для любых защитных порядков. В последних 5 играх забито 9 мячей (1,80 в среднем), пропущено 7 (1,40). Команда пропускает в 4 последних матчах, но атака с лихвой компенсирует огрехи в обороне.

Факты о командах:

«Коньяспор»

  • Не проигрывает в 10 из 12 последних матчей
  • В среднем: 1,60 забито, 0,80 пропущено (последние 5 игр)
  • Забивает в 11 последних встречах во всех турнирах
  • Одержал победу над «Фенербахче» в Кубке (1:0)

«Фенербахче»

  • Пропускает в 4 последних матчах
  • В среднем: 1,80 забито, 1,40 пропущено (последние 5 игр)
  • Талиска – 26 голов в 41 матче
  • Не проигрывает в 6 из 8 последних очных встреч с «Коньяспором»

История противостояний

  • «Фенербахче» не проигрывает в 6 из 8 последних личных встреч
  • «Коньяспор» выиграл последний матч в Кубке (1:0)
  • Обе команды забивают в 4 из 5 последних очных игр

Прогноз на матч «Коньяспор» – «Фенербахче»

Принципиальный матч с дополнительным подтекстом после кубковой победы «Коньяспора». Хозяева находятся в отличной форме и стабильно забивают, однако «Фенербахче» обладает более высоким классом и смертоносной атакой во главе с Талиской. Гости пропускают в 4 матчах подряд, что оставляет «Коньяспору» шансы на гол. Учитывая, что обе команды забивали в 4 из 5 последних очных встреч, а текущая форма располагает к результативному футболу, наиболее логичным выбором станет ставка на обмен голами при небольшом преимуществе фаворита.

Рекомендованные ставки:

  • Обе забьют – да – коэффициент 1.7
  • Победа «Фенербахче» с форой (0)

1.70
Обе забьют — да
Сделать ставку
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Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости
Автор: Бестужев Павел
Турция. Суперлига Фенербахче Коньяспор
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