Матч 2 тура Турецкой Суперлиги между «Фенербахче» и «Коньяспором» пройдет 22 августа 2026 года в Стамбуле на стадионе «Шюкрю Сараджоглу». Обе команды неудачно стартовали в чемпионате, потерпев поражения в первом туре: «Фенербахче» уступил на выезде «Генчлербирлиги» (1:2), а «Коньяспор» проиграл дома «Ризеспору» (0:1). Однако хозяева находятся в хорошем тонусе благодаря матчам Лиги чемпионов, где они недавно сыграли вничью с «Лионом» (1:1). При этом «Фенербахче» имеет подавляющее преимущество в очных встречах – 40 побед против 10 у соперника. Сможет ли «Коньяспор» прервать серию из четырeх поражений в Суперлиге и увезти очки из Стамбула, или хозяева возьмут реванш за неудачный старт и одержат уверенную победу?

Кто победит в матче

«Фенербахче» подходит к игре в статусе безоговорочного фаворита. Команда не проигрывает в одиннадцати из тринадцати последних матчей, а в атаке стабильна – забивает в двенадцати последних встречах подряд, в среднем принося 1,20 гола за последние пять игр. Оборона хозяев также действует надeжно: всего 0,80 пропущенного мяча в среднем за пять последних матчей. В очных встречах с «Коньяспором» «Фенербахче» не проигрывает в семи из девяти последних игр, а в двух последних домашних матчах разгромил соперника со счeтом 4:0 и 2:1. Благодаря участию в Лиге чемпионов команда уже находится в игровом тонусе, что даeт ей дополнительное преимущество перед соперником.

«Коньяспор» переживает серьeзный кризис. Команда проиграла четыре последних матча в Суперлиге, а в атаке действует нестабильно – в среднем 1,00 гола за последние пять игр. Оборона гостей уязвима: они пропускают в семи из девяти последних матчей, а в среднем за пять игр пропускают 1,60 мяча. В стартовом туре «Коньяспор» уступил «Ризеспору» (0:1), а в товарищеских матчах были поражения от «Халла» (0:3) и «Зари» (1:2). В очных встречах с «Фенербахче» у гостей отрицательная статистика, и выездные матчи на «Шюкрю Сараджоглу» складываются для них неудачно. Гостям будет крайне сложно рассчитывать на положительный результат против такого соперника.

Итоговый вывод: «Фенербахче» имеет подавляющее преимущество в классе, очных встречах и игровом тонусе. «Коньяспор» находится в кризисе и регулярно пропускает, что делает победу хозяев с разницей как минимум в два мяча наиболее вероятным сценарием.

Форма и история личных встреч

В историческом противостоянии «Фенербахче» имеет подавляющее преимущество: 40 побед против 10 у «Коньяспора», ещe 4 матча завершились вничью. При этом в последних очных встречах на «Шюкрю Сараджоглу» «Фенербахче» разгромил соперника со счeтом 4:0 и 2:1. Текущая форма «Фенербахче» подкреплена официальными матчами Лиги чемпионов, тогда как «Коньяспор» проиграл четыре последних матча в Суперлиге. Это делает победу хозяев с крупным счeтом наиболее вероятным сценарием.

Прогноз на победителя

Наш прогноз – победа «Фенербахче» с разницей как минимум в два мяча. Подавляющее преимущество в очных встречах, лучший игровой тонус и кризис «Коньяспора» (четыре поражения подряд в чемпионате) не оставляют сомнений в исходе. Гости могут забить, но их оборона слишком уязвима, чтобы рассчитывать на очки. Рекомендуемая ставка – победа «Фенербахче» с форой (-1.5) с коэффициентом 1.8. Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч 2 тура Турецкой Суперлиги между «Фенербахче» и «Коньяспором» состоится 22 августа 2026 года в Стамбуле на стадионе «Шюкрю Сараджоглу» и начнется в 21:30 по московскому времени. Прямая трансляция в России будет доступна на канале «МАТЧ! Футбол 3».