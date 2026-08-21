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«Фенербахче» – «Коньяспор»: кто победит в матче 2 тура чемпионата Турции 2026/2027

21 августа 2026 10:31
Фенербахче - Коньяспор
22 авг. 2026, суббота 21:30 | Турция. Суперлига, 2 тур
Перейти в онлайн матча
1.80
Победа «Фенербахче» с форой (-1.5)
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Матч 2 тура Турецкой Суперлиги между «Фенербахче» и «Коньяспором» пройдет 22 августа 2026 года в Стамбуле на стадионе «Шюкрю Сараджоглу». Обе команды неудачно стартовали в чемпионате, потерпев поражения в первом туре: «Фенербахче» уступил на выезде «Генчлербирлиги» (1:2), а «Коньяспор» проиграл дома «Ризеспору» (0:1). Однако хозяева находятся в хорошем тонусе благодаря матчам Лиги чемпионов, где они недавно сыграли вничью с «Лионом» (1:1). При этом «Фенербахче» имеет подавляющее преимущество в очных встречах – 40 побед против 10 у соперника. Сможет ли «Коньяспор» прервать серию из четырeх поражений в Суперлиге и увезти очки из Стамбула, или хозяева возьмут реванш за неудачный старт и одержат уверенную победу?

Кто победит в матче

«Фенербахче» подходит к игре в статусе безоговорочного фаворита. Команда не проигрывает в одиннадцати из тринадцати последних матчей, а в атаке стабильна – забивает в двенадцати последних встречах подряд, в среднем принося 1,20 гола за последние пять игр. Оборона хозяев также действует надeжно: всего 0,80 пропущенного мяча в среднем за пять последних матчей. В очных встречах с «Коньяспором» «Фенербахче» не проигрывает в семи из девяти последних игр, а в двух последних домашних матчах разгромил соперника со счeтом 4:0 и 2:1. Благодаря участию в Лиге чемпионов команда уже находится в игровом тонусе, что даeт ей дополнительное преимущество перед соперником.

«Коньяспор» переживает серьeзный кризис. Команда проиграла четыре последних матча в Суперлиге, а в атаке действует нестабильно – в среднем 1,00 гола за последние пять игр. Оборона гостей уязвима: они пропускают в семи из девяти последних матчей, а в среднем за пять игр пропускают 1,60 мяча. В стартовом туре «Коньяспор» уступил «Ризеспору» (0:1), а в товарищеских матчах были поражения от «Халла» (0:3) и «Зари» (1:2). В очных встречах с «Фенербахче» у гостей отрицательная статистика, и выездные матчи на «Шюкрю Сараджоглу» складываются для них неудачно. Гостям будет крайне сложно рассчитывать на положительный результат против такого соперника.

Итоговый вывод: «Фенербахче» имеет подавляющее преимущество в классе, очных встречах и игровом тонусе. «Коньяспор» находится в кризисе и регулярно пропускает, что делает победу хозяев с разницей как минимум в два мяча наиболее вероятным сценарием.

Форма и история личных встреч

В историческом противостоянии «Фенербахче» имеет подавляющее преимущество: 40 побед против 10 у «Коньяспора», ещe 4 матча завершились вничью. При этом в последних очных встречах на «Шюкрю Сараджоглу» «Фенербахче» разгромил соперника со счeтом 4:0 и 2:1. Текущая форма «Фенербахче» подкреплена официальными матчами Лиги чемпионов, тогда как «Коньяспор» проиграл четыре последних матча в Суперлиге. Это делает победу хозяев с крупным счeтом наиболее вероятным сценарием.

Личные встречи
Побед - 18 (60%)
Ничьих - 4 (13%)
Побед - 8 (27%)
62
Забитых мячей
31
2.07
В среднем за матч
1.03
7:1
Крупнейшая победа
3:2
Самый результативный матч
Турция. Суперлига, 16 тур
Фенербахче
7 : 1
10.01.2024
Коньяспор
Самая крупная ничья
Турция. Суперлига, 22 тур
Фенербахче
1 : 1
16.02.2019
Коньяспор
Турция. Суперлига, 2 тур
Фенербахче
4 : 2
22.08.2026
Коньяспор
Турция. Суперлига, 33 тур
Коньяспор
0 : 3
09.05.2026
Фенербахче
Турция. Кубок, 1/4 финала
Коньяспор
1 : 0
21.04.2026
Фенербахче
Турция. Суперлига, 16 тур
Фенербахче
4 : 0
15.12.2025
Коньяспор
Турция. Суперлига, 38 тур
Фенербахче
2 : 1
31.05.2025
Коньяспор
Турция. Суперлига, 19 тур
Коньяспор
2 : 3
13.01.2025
Фенербахче
Турция. Суперлига, 35 тур
Коньяспор
0 : 0
06.05.2024
Фенербахче
Турция. Суперлига, 16 тур
Фенербахче
7 : 1
10.01.2024
Коньяспор
Турция. Суперлига, 23 тур
Фенербахче
4 : 0
25.02.2023
Коньяспор
Турция. Суперлига, 4 тур
Коньяспор
1 : 0
29.08.2022
Фенербахче
Турция. Суперлига, 30 тур
Фенербахче
2 : 1
20.03.2022
Коньяспор
Турция. Суперлига, 11 тур
Коньяспор
2 : 1
30.10.2021
Фенербахче
Турция. Суперлига, 29 тур
Коньяспор
0 : 3
08.03.2021
Фенербахче
Турция. Суперлига, 8 тур
Фенербахче
0 : 2
07.11.2020
Коньяспор
Турция. Суперлига, 26 тур
Коньяспор
1 : 0
14.03.2020
Фенербахче
Турция. Суперлига, 9 тур
Фенербахче
5 : 1
26.10.2019
Коньяспор
Турция. Суперлига, 22 тур
Фенербахче
1 : 1
16.02.2019
Коньяспор
Турция. Суперлига, 5 тур
Коньяспор
0 : 1
16.09.2018
Фенербахче
Турция. Суперлига, 34 тур
Фенербахче
3 : 2
19.05.2018
Коньяспор
Турция. Суперлига, 17 тур
Коньяспор
1 : 1
23.12.2017
Фенербахче
Турция. Суперлига, 25 тур
Фенербахче
2 : 3
17.03.2017
Коньяспор
Турция. Суперлига, 8 тур
Коньяспор
0 : 1
24.10.2016
Фенербахче
Турция. Суперлига, 28 тур
Коньяспор
2 : 1
09.04.2016
Фенербахче
Турция. Суперлига, 11 тур
Фенербахче
1 : 0
08.11.2015
Коньяспор
Турция. Супер-Лига, 22 тур
Коньяспор
1 : 1
28.02.2015
Фенербахче
Турция. Супер-Лига, 5 тур
Фенербахче
2 : 1
04.10.2014
Коньяспор
Турция. Супер-Лига, 18 тур
Фенербахче
2 : 1
27.01.2014
Коньяспор
Турция. Супер-Лига, 1 тур
Коньяспор
3 : 2
17.08.2013
Фенербахче
Турция. Супер-Лига, 25 тур
Фенербахче
2 : 0
13.03.2011
Коньяспор
Турция. Супер-Лига, 8 тур
Коньяспор
1 : 4
18.10.2010
Фенербахче
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Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
Фенербахче
31
Эдерсон
ВР
3
Арчи Браун
ЛЗ
15
Натан Аке
ЦЗ
37
Милан Шкриньяр
(К) ЦЗ
27
Нельсон Семеду
ПЗ
7
Керем Актюркоглу
ЛВ
91
Н'Голо Канте
ОП
6
Маттео Гендузи
ЦП
11
Мэйсон Гринвуд
ПВ
10
Марко Асенсио
ПВ
19
Ведат Мурики
ЦФ
Главный тренер
Айкют Кочаман
Коньяспор
1
Дениз Эртас
ВР
15
Чибози Авазим
ЦЗ
4
Адиль Демирбаг
(К) ЦЗ
5
Угурчан Язгили
ЦЗ
19
Эбрима Колли
ЛВ
66
Раймунд Тот
ОП
17
Иоан Андзуана
ЦП
77
Мелих Ибрагимоглу
ЦП
9
Дениз Тюрук
ЦП
7
Диогу Гонсалвеш
ПВ
11
Джексон Мюлека
ЦФ
Главный тренер
Ильхан Палут
Фенербахче
13
Tarik Ãetin
ВР
14
Йигит Эфе Демир
ЦЗ
18
Мерт Мюлдюр
ПЗ
70
Огуз Айдын
ЛВ
28
Бартуг Элмаз
ОП
5
Исмаил Юкшек
ЦП
17
Ирфан Кахведжи
ЦП
22
Левент Мерджан
АП
9
Ромелу Лукаку
ЦФ
45
Доржель Нене
ЦФ
Коньяспор
29
Egemen Aydin
ВР
26
Артур Масуаку
ЛЗ
3
A. Bosluk
ЦЗ
22
Райян Банийя
ЦЗ
25
Omer Cobanoglu
ЦП
8
Марко Евтович
ЦП
10
Энис Барди
АП
94
Энис Дестан
ЦФ
9
Блаж Крамер
ЦФ
45
Emir Bars
ЦФ
4-1-1-3-1
31
Эдерсон
3
Браун
15
Аке
37
Шкриньяр
27
Семеду
91
Канте
6
Гендузи
7
Актюркоглу
11
Гринвуд
10
Асенсио
19
Мурики
3-1-3-2-1
1
Эртас
15
Авазим
4
Демирбаг
5
Язгили
66
Тот
17
Андзуана
77
Ибрагимоглу
9
Тюрук
7
Гонсалвеш
19
Колли
11
Мюлека
19
Мурики
9
Лукаку
9
Лукаку
19
Мурики
11
Гринвуд
28
Элмаз
28
Элмаз
11
Гринвуд
91
Канте
5
Юкшек
5
Юкшек
91
Канте
3
Браун
22
Мерджан
22
Мерджан
3
Браун
10
Асенсио
70
Айдын
70
Айдын
10
Асенсио
7
Актюркоглу
45
Нене
45
Нене
7
Актюркоглу
5
Язгили
26
Масуаку
26
Масуаку
5
Язгили
15
Авазим
22
Банийя
22
Банийя
15
Авазим
19
Колли
8
Евтович
8
Евтович
19
Колли
7
Гонсалвеш
10
Барди
10
Барди
7
Гонсалвеш
66
Тот
94
Дестан
94
Дестан
66
Тот
11
Мюлека
9
Крамер
9
Крамер
11
Мюлека
Остались в запасе
Фенербахче
Коньяспор
13
Tarik Ãetin
ВР
14
Йигит Эфе Демир
ЦЗ
18
Мерт Мюлдюр
ПЗ
17
Ирфан Кахведжи
ЦП
Главный тренер
Айкют Кочаман
29
Egemen Aydin
ВР
3
A. Bosluk
ЦЗ
25
Omer Cobanoglu
ЦП
45
Emir Bars
ЦФ
Главный тренер
Ильхан Палут
Остались в запасе
13
Tarik Ãetin
ВР
14
Йигит Эфе Демир
ЦЗ
18
Мерт Мюлдюр
ПЗ
17
Ирфан Кахведжи
ЦП
Остались в запасе
29
Egemen Aydin
ВР
3
A. Bosluk
ЦЗ
25
Omer Cobanoglu
ЦП
45
Emir Bars
ЦФ
Главный тренер
Айкют Кочаман
Главный тренер
Ильхан Палут
Фенербахче
Точно не сыграют
Джаглар Сеюнджу
ЦЗ
Мерт Гюнок
ВР
Доминик Ливакович
ВР
Джейден Остерволде
ПЗ
Коньяспор
Точно не сыграют
Бахадир Гюндердю
ВР

Прогноз на победителя

Наш прогноз – победа «Фенербахче» с разницей как минимум в два мяча. Подавляющее преимущество в очных встречах, лучший игровой тонус и кризис «Коньяспора» (четыре поражения подряд в чемпионате) не оставляют сомнений в исходе. Гости могут забить, но их оборона слишком уязвима, чтобы рассчитывать на очки. Рекомендуемая ставка – победа «Фенербахче» с форой (-1.5) с коэффициентом 1.8. Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч 2 тура Турецкой Суперлиги между «Фенербахче» и «Коньяспором» состоится 22 августа 2026 года в Стамбуле на стадионе «Шюкрю Сараджоглу» и начнется в 21:30 по московскому времени. Прямая трансляция в России будет доступна на канале «МАТЧ! Футбол 3».

«Фенербахче» – «Коньяспор»: смотреть онлайн.

1.80
Победа «Фенербахче» с форой (-1.5)
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Автор: Миронов Николай
Турция. Суперлига Коньяспор Фенербахче
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