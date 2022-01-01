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Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Команды
Коньяспор
Состав
€ 43,70 млн
Коньяспор - состав команды
Конья
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Стадион:
Конья
Сайт:
http://www.konyaspor.org.tr
Тренер:
Ильхан Палут
Состав
Статистика
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Результаты
Расписание
Таблица
№
Игрок
Поз
Воз
Стоимость
13
Гюндердю Бахадир
Вра
30
€ 0.7 млн
4
Демирбаг Адиль
Защ
28
€ 3 млн
39
Нагало Адамо
Защ
24
€ 2.8 млн
15
Авазим Чибози
Защ
29
€ 2.5 млн
5
Язгили Угурчан
Защ
27
€ 2 млн
26
Масуаку Артур
Защ
33
€ 2 млн
22
Банийя Райян
Защ
27
€ 1 млн
2
Огуз Ахмет
Защ
33
€ 0.4 млн
12
Гильерме
Защ
36
€ 0.2 млн
3
Субаши Ясир
Защ
30
€ 0.1 млн
15
Калушич Йосип
Защ
33
€ 0.1 млн
77
Ибрагимоглу Мелих
Пол
26
€ 2.5 млн
10
Барди Энис
Пол
31
€ 2.5 млн
23
Базур Рихедли
Пол
30
€ 1.5 млн
66
Тот Раймунд
Пол
22
€ 0.9 млн
19
Колли Эбрима
Пол
26
€ 0.8 млн
17
Андзуана Иоан
Пол
29
€ 0.8 млн
9
Тюрук Дениз
Пол
33
€ 0.5 млн
19
Акыйол Уфук
Пол
29
€ 0.4 млн
8
Евтович Марко
Пол
33
€ 0.4 млн
21
Jin-ho Jo
Пол
-
70
Kaan Akyazi
Пол
-
42
Мохамед Мостафа
Нап
28
€ 3.5 млн
11
Мюлека Джексон
Нап
27
€ 2.8 млн
7
Гонсалвеш Диогу
Нап
29
€ 2.5 млн
91
Домпе Жан-Люк
Нап
31
€ 2.5 млн
94
Дестан Энис
Нап
24
€ 2 млн
18
Ндао Алассан
Нап
29
€ 1.2 млн
7
Таски Тунахан
Нап
24
€ 0.6 млн
17
Melih Bostan
Нап
-
Всего игроков: 30, из них вратарей: 1, защитников: 10, полузащитников: 11, нападающих: 8
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