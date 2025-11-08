9 ноября на Олимпийском стадионе Ататюрка в Стамбуле состоится матч 12-го тура чемпионата Турции, в котором «Фатих Карагюмрюк» примет «Коньяспор». Хозяева находятся в зоне вылета, тогда как гости уверенно держатся в середине таблицы, хотя и испытывают проблемы в обороне.

«Фатих Карагюмрюк»

Команда из Стамбула переживает тяжелый отрезок сезона. После 11 туров у клуба всего 4 очка и 18-е место. Серия без побед в чемпионате насчитывает уже восемь матчей, а оборона остаeтся самой уязвимой в лиге – 11 пропущенных голов за последние пять игр. Тем не менее «Карагюмрюк» стабильно создает моменты: 6 забитых мячей в пяти последних турах. Основная надежда в атаке – Давид Фофана, который отличился 3 раза в шести встречах. Однако команде не хватает плотности в защите и концентрации в концовках.

«Коньяспор»

После неудачи с «Самсунспором» (1:3) команда откатилась на 8-е место, но сохраняет потенциал к возвращению в зону еврокубков. «Коньяспор» забивает регулярно (9 голов за последние 5 матчей), но столь же стабильно пропускает – в каждом из 10 последних туров. Лидером атаки является Умут Найир, оформивший 7 голов в 11 матчах. Несмотря на проблемы в обороне, гости играют уверенно на выезде: не проигрывают в 5 из 7 последних гостевых встреч.

Факты о командах

«Фатих Карагюмрюк»

Не выигрывает в 8 матчах подряд

Пропускает в 11 матчах подряд

Средние показатели: 1.20 забито, 2.20 пропущено (последние 5 игр)

Забивает в 9 последних матчах против «Коньяспора»

«Коньяспор»

Пропускает в 10 матчах подряд

Не проигрывает в 5 из 7 гостевых встреч

Средние показатели: 1.80 забито, 2.20 пропущено (последние 5 игр)

Умут Найир забил 7 голов в 11 турах

Прогноз на матч «Фатих Карагюмрюк» – «Коньяспор»

Матч обещает быть результативным. Оба коллектива стабильно забивают и пропускают, поэтому маловероятно, что кто-то сохранит ворота «сухими». «Карагюмрюк» отчаянно нуждается в очках и будет играть активно впереди при поддержке трибун, но нестабильная оборона может не выдержать напора гостей. «Коньяспор» выглядит сбалансированнее и способен воспользоваться слабостью хозяев при стандартах и контратаках.

Рекомендованные ставки