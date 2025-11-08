Введите ваш ник на сайте
«Карагюмрюк» – «Коньяспор»: прогноз и ставки на матч 9 ноября 2025 с коэффициентом 1.92

08 ноября 2025 12:28
Карагюмрюк - Коньяспор
09 нояб. 2025, воскресенье 14:30 | Турция. Суперлига, 12 тур
Перейти в онлайн матча
1.92
Тотал больше 2.5 голов
Сделать ставку

9 ноября на Олимпийском стадионе Ататюрка в Стамбуле состоится матч 12-го тура чемпионата Турции, в котором «Фатих Карагюмрюк» примет «Коньяспор». Хозяева находятся в зоне вылета, тогда как гости уверенно держатся в середине таблицы, хотя и испытывают проблемы в обороне.

«Фатих Карагюмрюк»

Команда из Стамбула переживает тяжелый отрезок сезона. После 11 туров у клуба всего 4 очка и 18-е место. Серия без побед в чемпионате насчитывает уже восемь матчей, а оборона остаeтся самой уязвимой в лиге – 11 пропущенных голов за последние пять игр. Тем не менее «Карагюмрюк» стабильно создает моменты: 6 забитых мячей в пяти последних турах. Основная надежда в атаке – Давид Фофана, который отличился 3 раза в шести встречах. Однако команде не хватает плотности в защите и концентрации в концовках.

«Коньяспор»

После неудачи с «Самсунспором» (1:3) команда откатилась на 8-е место, но сохраняет потенциал к возвращению в зону еврокубков. «Коньяспор» забивает регулярно (9 голов за последние 5 матчей), но столь же стабильно пропускает – в каждом из 10 последних туров. Лидером атаки является Умут Найир, оформивший 7 голов в 11 матчах. Несмотря на проблемы в обороне, гости играют уверенно на выезде: не проигрывают в 5 из 7 последних гостевых встреч.

Факты о командах

«Фатих Карагюмрюк»

  • Не выигрывает в 8 матчах подряд
  • Пропускает в 11 матчах подряд
  • Средние показатели: 1.20 забито, 2.20 пропущено (последние 5 игр)
  • Забивает в 9 последних матчах против «Коньяспора»

«Коньяспор»

  • Пропускает в 10 матчах подряд
  • Не проигрывает в 5 из 7 гостевых встреч
  • Средние показатели: 1.80 забито, 2.20 пропущено (последние 5 игр)
  • Умут Найир забил 7 голов в 11 турах

Личные встречи
33% (3)
44% (4)
22% (2)
14
Забитых мячей
17
1.56
В среднем за матч
1.89
2:1
Крупнейшая победа
5:1
Самый результативный матч:  5:1
Самая крупная ничья:  3:3
Турция. Суперлига, 12 тур
Карагюмрюк
2 : 0
09.11.2025
Коньяспор
Турция. Суперлига, 30 тур
Карагюмрюк
1 : 1
15.03.2024
Коньяспор
Турция. Суперлига, 11 тур
Коньяспор
1 : 1
05.11.2023
Карагюмрюк
Турция. Суперлига, 37 тур
Коньяспор
1 : 1
03.06.2023
Карагюмрюк
Турция. Суперлига, 18 тур
Карагюмрюк
3 : 3
08.01.2023
Коньяспор
Турция. Суперлига, 35 тур
Коньяспор
1 : 2
30.04.2022
Карагюмрюк
Турция. Суперлига, 16 тур
Карагюмрюк
1 : 4
11.12.2021
Коньяспор
Турция. Суперлига, 39 тур
Коньяспор
5 : 1
02.05.2021
Карагюмрюк
Турция. Суперлига, 18 тур
Карагюмрюк
2 : 1
10.01.2021
Коньяспор
Показать все

Прогноз на матч «Фатих Карагюмрюк» – «Коньяспор»

Матч обещает быть результативным. Оба коллектива стабильно забивают и пропускают, поэтому маловероятно, что кто-то сохранит ворота «сухими». «Карагюмрюк» отчаянно нуждается в очках и будет играть активно впереди при поддержке трибун, но нестабильная оборона может не выдержать напора гостей. «Коньяспор» выглядит сбалансированнее и способен воспользоваться слабостью хозяев при стандартах и контратаках.

Рекомендованные ставки

  • Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.92
  • Обе забьют – коэффициент 1.78

1.92
Тотал больше 2.5 голов
Сделать ставку
Автор: Бестужев Павел
Турция. Суперлига Коньяспор Карагюмрюк
18+
18+
  • Читайте нас: 