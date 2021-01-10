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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Карагюмрюк - Коньяспор
Карагюмрюк - Коньяспор: обзор матча 10 января 2021
Карагюмрюк
10.01.2021, воскресенье, 13:30
Турция. Суперлига, 18 тур
2 : 1
Завершен
Коньяспор
66'
А. Бертолаччи
81'
Б. Ндиайе
84'
М. Евтович
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Карагюмрюк - Коньяспор
90'
+4
Желтая карточка
A. Kravets
Желтая карточка
Б. Ндиайе
88'
Желтая карточка
А. Ндао
87'
Желтая карточка
Ф. Курукук
86'
Замена
В. Арвеладзе
️️️️
Ф. Борини
86'
84'
ГОЛ! 2:1!
М. Евтович
Пас отдал
З. Битики
ГОЛ! 2:0!
Б. Ндиайе
81'
Замена
А. Собич
️️️️
M. ErdinÃ§
78'
75'
Замена
З. Битики
️️️️
Д. Милошевич
75'
Замена
М. Чагыран
️️️️
С. Цикалеши
Замена
Д. Дурмаз
️️️️
А. Бертолаччи
71'
67'
Замена
О. Али Саинер
️️️️
Гильерме
ГОЛ! 1:0!
А. Бертолаччи
Пас отдал
А. Ндао
66'
56'
Замена
Э. Дачи
️️️️
Л. Шенгелия
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Карагюмрюк
2
Эмилиано Вивиано
ВР
22
Фатих Курукук
ЦЗ
6
Вегар Хеденстад
ЦЗ
29
Юре Балковец
ЦЗ
37
Гастон Кампи
ЦЗ
5
Баду Ндиайе
ЦП
6
Лукас Билья
ЦП
91
Андреа Бертолаччи
ЦП
18
Алассан Ндао
ПВ
16
Фабио Борини
ЦФ
9
MevlÃ¼t ErdinÃ§
ЦФ
Главный тренер
Шенол Джан
Коньяспор
23
Ибрахим Сехич
ВР
12
Гильерме
ЦЗ
89
Нейц Скубич
ЦЗ
6
Ахмет Джалик
ЦЗ
27
Леван Шенгелия
ЦП
6
Oguz Kagan GÃ¼Ã§tekin
ЦП
27
Дени Милошевич
ЦП
8
Марко Евтович
ЦП
8
Амир Хаджиахметович
ЦП
17
Соколь Цикалеши
ЦФ
0
A. Kravets
ЦФ
Главный тренер
Ильхан Палут
Карагюмрюк
60
Эрдем Алпарслан
ПЗ
22
Aksel Aktas
ЦП
10
Джимми Дурмаз
ЦП
18
Вато Арвеладзе
АП
28
Рамазан Дживелек
ПВ
93
Aykut Özer
ЦФ
25
Yavuz Ulas Genc
ЦФ
0
M. Sarigul
ЦФ
9
Артур Собич
ЦФ
96
Emre Çolak
ЦФ
Коньяспор
34
Eray Birnican
ВР
28
Marin Anicic
ЦЗ
11
Зимер Битики
ЛВ
6
Муса Чагыран
ЦП
77
Sener Kaya
ЦП
20
İsmail Güven
ЦФ
24
Dogan Can Golpek
ЦФ
32
Ali Karakaya
ЦФ
22
Эрдон Дачи
ЦФ
42
Омер Али Саинер
ЦФ
4-3-1-2
2
Вивиано
22
Курукук
29
Балковец
37
Кампи
6
Хеденстад
5
Ндиайе
6
Билья
91
Бертолаччи
18
Ндао
9
16
Борини
3-5-2
23
Сехич
12
Гильерме
89
Скубич
6
Джалик
27
Шенгелия
27
Милошевич
8
Евтович
8
Хаджиахметович
6
0
17
Цикалеши
9
9
Собич
9
Собич
9
16
Борини
18
Арвеладзе
18
Арвеладзе
16
Борини
91
Бертолаччи
10
Дурмаз
10
Дурмаз
91
Бертолаччи
27
Милошевич
11
Битики
11
Битики
27
Милошевич
17
Цикалеши
6
Чагыран
6
Чагыран
17
Цикалеши
27
Шенгелия
22
Дачи
22
Дачи
27
Шенгелия
12
Гильерме
42
Саинер
42
Саинер
12
Гильерме
Остались в запасе
Карагюмрюк
Коньяспор
93
Aykut Özer
ЦФ
25
Yavuz Ulas Genc
ЦФ
28
Рамазан Дживелек
ПВ
0
M. Sarigul
ЦФ
60
Эрдем Алпарслан
ПЗ
96
Emre Çolak
ЦФ
22
Aksel Aktas
ЦП
Главный тренер
Шенол Джан
20
İsmail Güven
ЦФ
24
Dogan Can Golpek
ЦФ
32
Ali Karakaya
ЦФ
34
Eray Birnican
ВР
28
Marin Anicic
ЦЗ
77
Sener Kaya
ЦП
Главный тренер
Ильхан Палут
Остались в запасе
93
Aykut Özer
ЦФ
25
Yavuz Ulas Genc
ЦФ
28
Рамазан Дживелек
ПВ
0
M. Sarigul
ЦФ
60
Эрдем Алпарслан
ПЗ
96
Emre Çolak
ЦФ
22
Aksel Aktas
ЦП
Остались в запасе
20
İsmail Güven
ЦФ
24
Dogan Can Golpek
ЦФ
32
Ali Karakaya
ЦФ
34
Eray Birnican
ВР
28
Marin Anicic
ЦЗ
77
Sener Kaya
ЦП
Главный тренер
Шенол Джан
Главный тренер
Ильхан Палут
Статистика матча Карагюмрюк - Коньяспор
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Карагюмрюк
Турция. Суперлига, 34 тур
Карагюмрюк
2 : 1
16.05.2026
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 33 тур
Коджаэлиспор
0 : 1
09.05.2026
Карагюмрюк
Турция. Суперлига, 32 тур
Карагюмрюк
1 : 0
03.05.2026
Генчлербирлиги
Турция. Суперлига, 31 тур
Бешикташ
0 : 0
27.04.2026
Карагюмрюк
Турция. Суперлига, 30 тур
Карагюмрюк
1 : 2
18.04.2026
Эюпспор
Коньяспор
Турция. Суперлига, 13 тур
Аланьяспор
- : -
27.11.2026
Коньяспор
Турция. Суперлига, 12 тур
Коньяспор
2 : 4
22.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 11 тур
Самсунспор
1 : 0
07.11.2026
Коньяспор
Турция. Суперлига, 10 тур
Коньяспор
0 : 4
30.10.2026
Галатасарай
Турция. Суперлига, 9 тур
Коньяспор
2 : 0
25.10.2026
Генчлербирлиги
Турция. Суперлига, 8 тур
Амед
1 : 0
17.10.2026
Коньяспор
Информация о матче
Стадион:
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