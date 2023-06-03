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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Коньяспор - Карагюмрюк
Коньяспор - Карагюмрюк: обзор матча 03 июня 2023
Коньяспор
03.06.2023, суббота, 16:00
Турция. Суперлига, 37 тур
1 : 1
Завершен
Карагюмрюк
40'
M. Moreno
45+4'
М. Дианье
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Коньяспор - Карагюмрюк
90'
Замена
К. Казим-Ричардс
️️️️
М. Дианье
83'
Замена
А. Угур
️️️️
С. Фегули
Желтая карточка
О. Улджын
78'
Замена
О. Улджын
️️️️
С. Дикмен
74'
Замена
Р. Мурич
️️️️
А. Посуэло
74'
67'
Замена
Э. Колли
️️️️
К. Фрей
Замена
М. Эмрели
️️️️
M. Moreno
63'
46'
Замена
О. Шукуров
️️️️
А. Лоуренс
Желтая карточка
Ф. Кальво
45'
+4
45'
+4
ГОЛ! 1:1!
М. Дианье
Пас отдал
С. Фегули
45'
Желтая карточка
Б. Родригеш
Желтая карточка
А. Посуэло
43'
ГОЛ! 1:0!
M. Moreno
40'
Замена
Б. Пас
️️️️
А. Бухалакис
7'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Коньяспор
23
Ибрахим Сехич
ВР
12
Гильерме
ЛЗ
2
Ахмет Огуз
ЦЗ
4
Адиль Демирбаг
ЦЗ
5
Франсиско Кальво
ЦЗ
7
Marlos Moreno
ЦП
8
Алехандро Посуэло
ЦП
41
Андреас Бухалакис
ЦП
6
Сонер Дикмен
ЦП
77
Конрад Михаляк
ЦФ
92
Маме-Бирам Диуф
ЦФ
Главный тренер
Ильхан Палут
Карагюмрюк
2
Эмилиано Вивиано
ВР
4
Давиде Бираски
ЦЗ
22
Райян Банийя
ЦЗ
4
Бруну Родригеш
ЦЗ
8
Софиан Фегули
ОП
6
Анван Лоуренс
ЦП
21
Магомед Оздоев
ЦП
12
Саба Лобжанидзе
ЦП
11
Керим Фрей
ЦП
22
Левент Мерджан
АП
45
Мбайе Дианье
ЦФ
Главный тренер
Александр Станоевич
Коньяспор
18
Эрхан Эрентюрк
ВР
3
Ясир Субаши
ЛЗ
47
Караман Демирташ
ЦЗ
5
Угурчан Язгили
ЦЗ
42
Мехмет Али Бююксаяр
ЛВ
8
Бруну Пас
ОП
35
Огулькан Улджын
ОП
24
Домагой Павичич
ЦП
11
Роберт Мурич
ЦФ
11
Махир Эмрели
ЦФ
Карагюмрюк
13
Чем Каблан
ВР
11
Браим Дарри
ЛВ
19
Эбрима Колли
ЛВ
54
Салих Дурсун
ОП
29
Отабек Шукуров
ЦП
77
Аднан Угур
ЦП
8
Самед Онур
АП
14
Efe Tatli
ЦФ
91
Колин Казим-Ричардс
ЦФ
4-4-2
23
Сехич
12
Гильерме
4
Демирбаг
5
Кальво
2
Огуз
7
41
Бухалакис
6
Дикмен
8
Посуэло
92
Диуф
77
Михаляк
3-1-4-1-1
2
Вивиано
4
Бираски
22
Банийя
4
Родригеш
8
Фегули
21
Оздоев
12
Лобжанидзе
11
Фрей
6
Лоуренс
22
Мерджан
45
Дианье
41
Бухалакис
8
Пас
8
Пас
41
Бухалакис
6
Дикмен
35
Улджын
35
Улджын
6
Дикмен
8
Посуэло
11
Мурич
11
Мурич
8
Посуэло
7
11
Эмрели
11
Эмрели
7
6
Лоуренс
29
Шукуров
29
Шукуров
6
Лоуренс
8
Фегули
77
Угур
77
Угур
8
Фегули
11
Фрей
19
Колли
19
Колли
11
Фрей
45
Дианье
91
Казим-Ричардс
91
Казим-Ричардс
45
Дианье
Остались в запасе
Коньяспор
Карагюмрюк
18
Эрхан Эрентюрк
ВР
3
Ясир Субаши
ЛЗ
47
Караман Демирташ
ЦЗ
5
Угурчан Язгили
ЦЗ
24
Домагой Павичич
ЦП
42
Мехмет Али Бююксаяр
ЛВ
Главный тренер
Ильхан Палут
13
Чем Каблан
ВР
54
Салих Дурсун
ОП
8
Самед Онур
АП
11
Браим Дарри
ЛВ
14
Efe Tatli
ЦФ
Главный тренер
Александр Станоевич
Остались в запасе
18
Эрхан Эрентюрк
ВР
3
Ясир Субаши
ЛЗ
47
Караман Демирташ
ЦЗ
5
Угурчан Язгили
ЦЗ
24
Домагой Павичич
ЦП
42
Мехмет Али Бююксаяр
ЛВ
Остались в запасе
13
Чем Каблан
ВР
54
Салих Дурсун
ОП
8
Самед Онур
АП
11
Браим Дарри
ЛВ
14
Efe Tatli
ЦФ
Главный тренер
Ильхан Палут
Главный тренер
Александр Станоевич
Статистика матча Коньяспор - Карагюмрюк
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Коньяспор
Турция. Суперлига, 13 тур
Аланьяспор
- : -
27.11.2026
Коньяспор
Турция. Суперлига, 12 тур
Коньяспор
2 : 4
22.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 11 тур
Самсунспор
1 : 0
07.11.2026
Коньяспор
Турция. Суперлига, 10 тур
Коньяспор
0 : 4
30.10.2026
Галатасарай
Турция. Суперлига, 9 тур
Коньяспор
2 : 0
25.10.2026
Генчлербирлиги
Турция. Суперлига, 8 тур
Амед
1 : 0
17.10.2026
Коньяспор
Карагюмрюк
Турция. Суперлига, 34 тур
Карагюмрюк
2 : 1
16.05.2026
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 33 тур
Коджаэлиспор
0 : 1
09.05.2026
Карагюмрюк
Турция. Суперлига, 32 тур
Карагюмрюк
1 : 0
03.05.2026
Генчлербирлиги
Турция. Суперлига, 31 тур
Бешикташ
0 : 0
27.04.2026
Карагюмрюк
Турция. Суперлига, 30 тур
Карагюмрюк
1 : 2
18.04.2026
Эюпспор
Информация о матче
Стадион:
Конья
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