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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Коньяспор - Карагюмрюк
Коньяспор - Карагюмрюк: обзор матча 30 апреля 2022
Коньяспор
30.04.2022, суббота, 16:00
Турция. Суперлига, 35 тур
1 : 2
Завершен
Карагюмрюк
23'
З. Битики
83'
Я. Карамо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Коньяспор - Карагюмрюк
87'
Замена
С. Дурсун
️️️️
Э. Мор
83'
ГОЛ! 1:1!
Я. Карамо
Пас отдал
Д. Эркин
Замена
С. Цикалеши
️️️️
А. Хассан
76'
Замена
P. Mpoku
️️️️
Э. Чекичи
76'
Замена
О. Улджын
️️️️
С. Дикмен
71'
Замена
Амилтон
️️️️
К. Михаляк
71'
70'
Замена
Я. Карамо
️️️️
А. Муса
46'
Замена
Л. Мерджан
️️️️
А. Угур
46'
Замена
К. Бистрович
️️️️
Л. Билья
31'
Желтая карточка
Л. Билья
ГОЛ! 1:0!
З. Битики
Пас отдал
Э. Чекичи
23'
Желтая карточка
С. Дикмен
19'
16'
Желтая карточка
А. Угур
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Коньяспор
23
Ибрахим Сехич
ВР
12
Гильерме
ЛЗ
42
Абдулкерим Бартакжи
ЦЗ
89
Нейц Скубич
ЦЗ
11
Зимер Битики
ЛВ
6
Сонер Дикмен
ЦП
8
Амир Хаджиахметович
ЦП
6
Муса Чагыран
ЦФ
8
Эндри Чекичи
ЦФ
77
Конрад Михаляк
ЦФ
19
Ахмед Хассан
ЦФ
Главный тренер
Ильхан Палут
Карагюмрюк
2
Эмилиано Вивиано
ВР
88
Джанер Эркин
ЛЗ
4
Давиде Бираски
ЦЗ
32
Деррик Люккассен
ЦЗ
86
Бурак Бекароглу
ЦЗ
6
Лукас Билья
ЦП
77
Аднан Угур
ЦП
7
Эмре Мор
ПВ
7
Ахмед Муса
ПВ
16
Фабио Борини
ЦФ
8
Александар Пешич
ЦФ
Главный тренер
Волкан Демирель
Коньяспор
54
Erten Ersu
ВР
28
Marin Anicic
ЦЗ
26
Барыш Ярдымджи
ЦЗ
35
Alberk Koc
ЦЗ
35
Огулькан Улджын
ЦП
40
Paul-JosÃ© Mpoku
ЦФ
23
Амилтон
ЦФ
5
Угурчан Язгили
ЦФ
17
Соколь Цикалеши
ЦФ
99
Ekrem Kayılıbal
ЦФ
Карагюмрюк
97
Утку Ювакуран
ВР
29
Юре Балковец
ЦЗ
60
Эрдем Алпарслан
ПЗ
14
Янн Карамо
ЛВ
54
Салих Дурсун
ОП
7
Абдулайе Туре
ОП
8
Кристиян Бистрович
ЦП
8
Самед Онур
АП
22
Левент Мерджан
АП
93
Яннис Салибу
ЦФ
3-2-1-4
23
Сехич
12
Гильерме
89
Скубич
42
Бартакжи
6
Дикмен
8
Хаджиахметович
11
Битики
6
Чагыран
19
Хассан
77
Михаляк
8
Чекичи
4-2-2-2
2
Вивиано
4
Бираски
32
Люккассен
86
Бекароглу
88
Эркин
6
Билья
77
Угур
7
Муса
7
Мор
8
Пешич
16
Борини
6
Дикмен
35
Улджын
35
Улджын
6
Дикмен
8
Чекичи
40
40
8
Чекичи
77
Михаляк
23
Амилтон
23
Амилтон
77
Михаляк
19
Хассан
17
Цикалеши
17
Цикалеши
19
Хассан
7
Муса
14
Карамо
14
Карамо
7
Муса
7
Мор
54
Дурсун
54
Дурсун
7
Мор
6
Билья
8
Бистрович
8
Бистрович
6
Билья
77
Угур
22
Мерджан
22
Мерджан
77
Угур
Остались в запасе
Коньяспор
Карагюмрюк
54
Erten Ersu
ВР
28
Marin Anicic
ЦЗ
26
Барыш Ярдымджи
ЦЗ
35
Alberk Koc
ЦЗ
5
Угурчан Язгили
ЦФ
99
Ekrem Kayılıbal
ЦФ
Главный тренер
Ильхан Палут
8
Самед Онур
АП
97
Утку Ювакуран
ВР
29
Юре Балковец
ЦЗ
60
Эрдем Алпарслан
ПЗ
7
Абдулайе Туре
ОП
93
Яннис Салибу
ЦФ
Главный тренер
Волкан Демирель
Остались в запасе
54
Erten Ersu
ВР
28
Marin Anicic
ЦЗ
26
Барыш Ярдымджи
ЦЗ
35
Alberk Koc
ЦЗ
5
Угурчан Язгили
ЦФ
99
Ekrem Kayılıbal
ЦФ
Остались в запасе
8
Самед Онур
АП
97
Утку Ювакуран
ВР
29
Юре Балковец
ЦЗ
60
Эрдем Алпарслан
ПЗ
7
Абдулайе Туре
ОП
93
Яннис Салибу
ЦФ
Главный тренер
Ильхан Палут
Главный тренер
Волкан Демирель
Статистика матча Коньяспор - Карагюмрюк
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Коньяспор
Турция. Суперлига, 13 тур
Аланьяспор
- : -
27.11.2026
Коньяспор
Турция. Суперлига, 12 тур
Коньяспор
2 : 4
22.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 11 тур
Самсунспор
1 : 0
07.11.2026
Коньяспор
Турция. Суперлига, 10 тур
Коньяспор
0 : 4
30.10.2026
Галатасарай
Турция. Суперлига, 9 тур
Коньяспор
2 : 0
25.10.2026
Генчлербирлиги
Турция. Суперлига, 8 тур
Амед
1 : 0
17.10.2026
Коньяспор
Карагюмрюк
Турция. Суперлига, 34 тур
Карагюмрюк
2 : 1
16.05.2026
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 33 тур
Коджаэлиспор
0 : 1
09.05.2026
Карагюмрюк
Турция. Суперлига, 32 тур
Карагюмрюк
1 : 0
03.05.2026
Генчлербирлиги
Турция. Суперлига, 31 тур
Бешикташ
0 : 0
27.04.2026
Карагюмрюк
Турция. Суперлига, 30 тур
Карагюмрюк
1 : 2
18.04.2026
Эюпспор
Информация о матче
Стадион:
Конья
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