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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Карагюмрюк - Коньяспор
Карагюмрюк - Коньяспор: обзор матча 11 декабря 2021
Карагюмрюк
11.12.2021, суббота, 13:30
Турция. Суперлига, 16 тур
1 : 4
Завершен
Коньяспор
12'
А. Пешич
29'
А. Рахманович
53'
С. Гюрлер
86'
Гильерме
88'
С. Гюрлер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Карагюмрюк - Коньяспор
89'
Замена
А. Хассан
️️️️
С. Гюрлер
89'
Замена
А. Улудаг
️️️️
С. Цикалеши
89'
Замена
А. Демирбаг
️️️️
С. Дикмен
88'
ГОЛ! 1:4!
С. Гюрлер
86'
ГОЛ! 1:3!
Гильерме
Красная карточка
Д. Люккассен
84'
80'
Замена
P. Mpoku
️️️️
А. Рахманович
74'
Замена
К. Михаляк
️️️️
З. Битики
Замена
А. Муса
️️️️
А. Бертолаччи
62'
Замена
Э. Эзтюмер
️️️️
Д. Дурмаз
62'
Замена
А. Угур
️️️️
Э. Мор
62'
53'
ГОЛ! 1:2!
С. Гюрлер
Пас отдал
А. Бартакжи
29'
ГОЛ! 1:1!
А. Рахманович
Пас отдал
З. Битики
ГОЛ! 1:0!
А. Пешич
12'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Карагюмрюк
29
Юре Балковец
ЦЗ
86
Бурак Бекароглу
ЦЗ
6
Вегар Хеденстад
ЦЗ
14
Янн Карамо
ЛВ
91
Андреа Бертолаччи
ЦП
10
Джимми Дурмаз
ЦП
6
Лукас Билья
ЦП
7
Эмре Мор
ПВ
2
Эмилиано Вивиано
ЦФ
32
Деррик Люккассен
ЦФ
8
Александар Пешич
ЦФ
Главный тренер
Шенол Джан
Коньяспор
23
Ибрахим Сехич
ВР
42
Абдулкерим Бартакжи
ЦЗ
12
Гильерме
ЦЗ
89
Нейц Скубич
ЦЗ
6
Ахмет Джалик
ЦЗ
11
Зимер Битики
ЛВ
6
Сонер Дикмен
ЦП
8
Амир Хаджиахметович
ЦП
7
Сердар Гюрлер
ЦП
11
Амар Рахманович
АП
17
Соколь Цикалеши
ЦФ
Главный тренер
Ильхан Палут
Карагюмрюк
97
Утку Ювакуран
ВР
88
Джанер Эркин
ЛЗ
22
Райян Банийя
ЦЗ
87
Эрвин Жуканович
ЦЗ
50
Эрхун Эзтюмер
ЦП
8
Тунай Торун
ЦП
7
Ахмед Муса
ПВ
77
Аднан Угур
ЦФ
14
Efe Tatli
ЦФ
18
Вато Арвеладзе
ЦФ
Коньяспор
54
Erten Ersu
ВР
28
Marin Anicic
ЦЗ
3
Алпер Улудаг
ЦЗ
26
Барыш Ярдымджи
ЦЗ
19
Ахмед Хассан
ЦФ
4
Адиль Демирбаг
ЦФ
8
Эндри Чекичи
ЦФ
77
Конрад Михаляк
ЦФ
40
Paul-JosÃ© Mpoku
ЦФ
99
Ekrem Kayılıbal
ЦФ
3-3-2-3
29
Балковец
86
Бекароглу
6
Хеденстад
91
Бертолаччи
10
Дурмаз
6
Билья
14
Карамо
7
Мор
8
Пешич
32
Люккассен
2
Вивиано
4-3-2-1
23
Сехич
12
Гильерме
89
Скубич
6
Джалик
42
Бартакжи
6
Дикмен
8
Хаджиахметович
7
Гюрлер
11
Рахманович
11
Битики
17
Цикалеши
10
Дурмаз
50
Эзтюмер
50
Эзтюмер
10
Дурмаз
91
Бертолаччи
7
Муса
7
Муса
91
Бертолаччи
7
Мор
77
Угур
77
Угур
7
Мор
17
Цикалеши
3
Улудаг
3
Улудаг
17
Цикалеши
7
Гюрлер
19
Хассан
19
Хассан
7
Гюрлер
6
Дикмен
4
Демирбаг
4
Демирбаг
6
Дикмен
11
Битики
77
Михаляк
77
Михаляк
11
Битики
11
Рахманович
40
40
11
Рахманович
Остались в запасе
Карагюмрюк
Коньяспор
97
Утку Ювакуран
ВР
88
Джанер Эркин
ЛЗ
22
Райян Банийя
ЦЗ
87
Эрвин Жуканович
ЦЗ
8
Тунай Торун
ЦП
14
Efe Tatli
ЦФ
18
Вато Арвеладзе
ЦФ
Главный тренер
Шенол Джан
54
Erten Ersu
ВР
28
Marin Anicic
ЦЗ
26
Барыш Ярдымджи
ЦЗ
8
Эндри Чекичи
ЦФ
99
Ekrem Kayılıbal
ЦФ
Главный тренер
Ильхан Палут
Остались в запасе
97
Утку Ювакуран
ВР
88
Джанер Эркин
ЛЗ
22
Райян Банийя
ЦЗ
87
Эрвин Жуканович
ЦЗ
8
Тунай Торун
ЦП
14
Efe Tatli
ЦФ
18
Вато Арвеладзе
ЦФ
Остались в запасе
54
Erten Ersu
ВР
28
Marin Anicic
ЦЗ
26
Барыш Ярдымджи
ЦЗ
8
Эндри Чекичи
ЦФ
99
Ekrem Kayılıbal
ЦФ
Главный тренер
Шенол Джан
Главный тренер
Ильхан Палут
Статистика матча Карагюмрюк - Коньяспор
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Карагюмрюк
Турция. Суперлига, 34 тур
Карагюмрюк
2 : 1
16.05.2026
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 33 тур
Коджаэлиспор
0 : 1
09.05.2026
Карагюмрюк
Турция. Суперлига, 32 тур
Карагюмрюк
1 : 0
03.05.2026
Генчлербирлиги
Турция. Суперлига, 31 тур
Бешикташ
0 : 0
27.04.2026
Карагюмрюк
Турция. Суперлига, 30 тур
Карагюмрюк
1 : 2
18.04.2026
Эюпспор
Коньяспор
Турция. Суперлига, 13 тур
Аланьяспор
- : -
27.11.2026
Коньяспор
Турция. Суперлига, 12 тур
Коньяспор
2 : 4
22.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 11 тур
Самсунспор
1 : 0
07.11.2026
Коньяспор
Турция. Суперлига, 10 тур
Коньяспор
0 : 4
30.10.2026
Галатасарай
Турция. Суперлига, 9 тур
Коньяспор
2 : 0
25.10.2026
Генчлербирлиги
Турция. Суперлига, 8 тур
Амед
1 : 0
17.10.2026
Коньяспор
Информация о матче
Стадион:
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