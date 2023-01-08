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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Карагюмрюк - Коньяспор
Карагюмрюк - Коньяспор: обзор матча 08 января 2023
Карагюмрюк
08.01.2023, воскресенье, 13:30
Турция. Суперлига, 18 тур
3 : 3
Завершен
Коньяспор
7'
М. Оздоев
33'
М. Дианье
88'
К. Фрей
65'
М. Диуф
72'
М. Диуф
90+5'
М. Диуф
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Карагюмрюк - Коньяспор
90'
+5
ГОЛ! 3:3!
М. Диуф
Желтая карточка
Д. Бираски
90'
+4
ГОЛ! 3:2!
К. Фрей
88'
86'
Замена
Д. Карайел
️️️️
А. Огуз
Замена
К. Фрей
️️️️
Б. Капачак
86'
Замена
А. Лоуренс
️️️️
О. Шукуров
86'
Замена
К. Казим-Ричардс
️️️️
М. Дианье
85'
72'
ГОЛ! 2:2!
М. Диуф
Пас отдал
Гильерме
65'
ГОЛ! 2:1!
М. Диуф
Пас отдал
Р. Мурич
Замена
С. Онур
️️️️
Э. Колли
64'
63'
Замена
Б. Пас
️️️️
О. Улджын
59'
Замена
Р. Мурич
️️️️
Э. Чекичи
Желтая карточка
М. Дианье
49'
Желтая карточка
Р. Банийя
46'
46'
Замена
М. Демир
️️️️
К. Михаляк
46'
Замена
З. Битики
️️️️
Амилтон
45'
+3
Желтая карточка
О. Улджын
ГОЛ! 2:0!
М. Дианье
Пас отдал
Э. Колли
33'
Желтая карточка
Ф. Борини
27'
Замена
Б. Капачак
️️️️
Ф. Борини
27'
Желтая карточка
О. Шукуров
8'
ГОЛ! 1:0!
М. Оздоев
Пас отдал
М. Дианье
7'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Карагюмрюк
12
Батухан Шен
ВР
4
Давиде Бираски
ЦЗ
5
Ибрагим Дрешевич
ЦЗ
22
Райян Банийя
ЦЗ
19
Эбрима Колли
ЛВ
27
Маттео Риччи
ОП
21
Магомед Оздоев
ЦП
29
Отабек Шукуров
ЦП
22
Левент Мерджан
АП
45
Мбайе Дианье
ЦФ
16
Фабио Борини
ЦФ
Главный тренер
Андреа Пирло
Коньяспор
18
Эрхан Эрентюрк
ВР
12
Гильерме
ЛЗ
4
Адиль Демирбаг
ЦЗ
5
Франсиско Кальво
ЦЗ
2
Ахмет Огуз
ЦЗ
35
Огулькан Улджын
ОП
8
Амир Хаджиахметович
ЦП
92
Маме-Бирам Диуф
ЦФ
8
Эндри Чекичи
ЦФ
77
Конрад Михаляк
ЦФ
23
Амилтон
ЦФ
Главный тренер
Ильхан Палут
Карагюмрюк
2
Эмилиано Вивиано
ВР
13
Чем Каблан
ВР
54
Салих Дурсун
ОП
11
Керим Фрей
ЦП
6
Анван Лоуренс
ЦП
77
Аднан Угур
ЦП
8
Самед Онур
АП
17
Бурак Капачак
ПВ
91
Колин Казим-Ричардс
ЦФ
Коньяспор
1
Дениз Эртас
ВР
5
Угурчан Язгили
ЦЗ
47
Караман Демирташ
ЦЗ
90
Джебраил Карайел
ЦЗ
11
Зимер Битики
ЛВ
8
Бруну Пас
ОП
6
Сонер Дикмен
ЦП
9
Уче Икпеазу
ЦФ
11
Роберт Мурич
ЦФ
9
Мухаммет Демир
ЦФ
3-1-2-2-2
12
Шен
4
Бираски
5
Дрешевич
22
Банийя
27
Риччи
21
Оздоев
29
Шукуров
19
Колли
22
Мерджан
16
Борини
45
Дианье
4-1-1-4
18
Эрентюрк
4
Демирбаг
5
Кальво
2
Огуз
12
Гильерме
35
Улджын
8
Хаджиахметович
23
Амилтон
77
Михаляк
8
Чекичи
92
Диуф
Капачак
11
Фрей
11
Фрей
Капачак
29
Шукуров
6
Лоуренс
6
Лоуренс
29
Шукуров
19
Колли
8
Онур
8
Онур
19
Колли
16
Борини
17
Капачак
17
Капачак
16
Борини
45
Дианье
91
Казим-Ричардс
91
Казим-Ричардс
45
Дианье
2
Огуз
90
Карайел
90
Карайел
2
Огуз
35
Улджын
8
Пас
8
Пас
35
Улджын
23
Амилтон
11
Битики
11
Битики
23
Амилтон
8
Чекичи
11
Мурич
11
Мурич
8
Чекичи
77
Михаляк
9
Демир
9
Демир
77
Михаляк
Остались в запасе
Карагюмрюк
Коньяспор
2
Эмилиано Вивиано
ВР
13
Чем Каблан
ВР
54
Салих Дурсун
ОП
77
Аднан Угур
ЦП
Главный тренер
Андреа Пирло
1
Дениз Эртас
ВР
5
Угурчан Язгили
ЦЗ
47
Караман Демирташ
ЦЗ
6
Сонер Дикмен
ЦП
9
Уче Икпеазу
ЦФ
Главный тренер
Ильхан Палут
Остались в запасе
2
Эмилиано Вивиано
ВР
13
Чем Каблан
ВР
54
Салих Дурсун
ОП
77
Аднан Угур
ЦП
Остались в запасе
1
Дениз Эртас
ВР
5
Угурчан Язгили
ЦЗ
47
Караман Демирташ
ЦЗ
6
Сонер Дикмен
ЦП
9
Уче Икпеазу
ЦФ
Главный тренер
Андреа Пирло
Главный тренер
Ильхан Палут
Статистика матча Карагюмрюк - Коньяспор
5
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
1
Матчи команд
Карагюмрюк
Турция. Суперлига, 34 тур
Карагюмрюк
2 : 1
16.05.2026
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 33 тур
Коджаэлиспор
0 : 1
09.05.2026
Карагюмрюк
Турция. Суперлига, 32 тур
Карагюмрюк
1 : 0
03.05.2026
Генчлербирлиги
Турция. Суперлига, 31 тур
Бешикташ
0 : 0
27.04.2026
Карагюмрюк
Турция. Суперлига, 30 тур
Карагюмрюк
1 : 2
18.04.2026
Эюпспор
Коньяспор
Турция. Суперлига, 13 тур
Аланьяспор
- : -
27.11.2026
Коньяспор
Турция. Суперлига, 12 тур
Коньяспор
2 : 4
22.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 11 тур
Самсунспор
1 : 0
07.11.2026
Коньяспор
Турция. Суперлига, 10 тур
Коньяспор
0 : 4
30.10.2026
Галатасарай
Турция. Суперлига, 9 тур
Коньяспор
2 : 0
25.10.2026
Генчлербирлиги
Турция. Суперлига, 8 тур
Амед
1 : 0
17.10.2026
Коньяспор
Информация о матче
Стадион:
Ататюрк Олимпият Стади
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